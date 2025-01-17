[ 大 阪 之 精 華 _ 大 阪 城 ] ​

第一次玩大阪，雖然美食很多，不過在排景點時，請排一些時間給鼎鼎有名的 "大阪城" 吧!!!

這次安妮王由於時間因素，加上景點跟季節的失算(本來想在晚上搭乘聖瑪利亞號，不過在春天，最後的登船時間是四點)，因此，安妮王在大阪城的時間，只有短短的2-3小時，好崩潰

在大阪城的2-3小時，其實很趕，看看以下安妮王的記錄，便可以窺知一二

[ 乘 坐 _ 通 往 大 阪 城 之 小 火 車 ] ​

在交通而言，安妮王在 "森之宮站" 下車，往大阪城公園的方向邁進

在公園附近的服務中心，有一處森之宮站到大阪城的小火車，列有時間表以及價錢。

單趟一個人500日幣，以此類推

薄薄的火車票，請收好~

乘坐可愛的小火車，配上清脆悅耳的音樂，彷彿回到孩提時光，天真爛漫

[ 登 頂 _ 前 往 大 阪 城 ] ​

搭乘小火車10-15分鐘後，來到了可以看到大阪城-天守閣的地方。

搭乘小火車時最快瀏覽大阪城公園一角的方式，沿路可以欣賞生氣蓬勃的綠色世界、寬廣湛藍的河流，以及雄壯威武的石牆。

大阪城是日本富有歷史的古城，與名古屋城、熊本城並列三大古城。富有歷史意義的景點，除了觀光客，少不了當地的小朋友。

在一陣陣人潮、歡笑聲中，爬著些許斜坡，登上大阪城。

層層圍牆包圍的大阪城

象徵日本輝煌的歷史歲月

逐漸靠近

氣勢凜然的古城風範

席捲而來

[ 展 望 _ 大 阪 城 ] ​

透過大阪周遊卷，可以免費參觀大阪城-天守閣

古城的最高點，看看周遭的環境，可惜是冬春交替之際前往，是萬物蓄勢待發的氣象，到了秋日，整遍枯枝落葉，轉化為紅黃交雜的楓葉景色，此景只能想像

昔日的大阪街道，取而代之的是高樓大廈。

唯一不變的是這高度，相同的位置，以及顯而易見的氣勢威風

大阪城除了登高展望之外，其餘的樓層則是講述大阪的歷史文化。

用浮世繪、紙建築、甚至動畫，用最生動、平易近人的手法，吸引男女老幼了解古時的大阪風光

最生動的呈現方式便是投影了，在小小的櫥窗內，看著投影的小人物談笑風生。

在配置上，清楚的歷史戰役，簡潔說明+動畫，讓許多人停下腳步，默默地看完這些發生在大阪的歷史事件。

在大阪城一樓，有一處伴手禮區，比較有特色的便是大阪城金幣，以及各式各樣大阪城形狀的餅乾、甜食。

景點 : 大阪城

地址 : 大阪府大阪市中央区大阪城1-1

營業時間 : 09:00-17:00

交通方式 : 深之宮站搭乘小火車、谷町四丁目站9號出口出來往公園方向走

網址 : https://www.osakacastle.net/

安妮王推薦 : 這是非常初步瀏覽大阪城的方式，從搭乘小火車到參觀大阪城，再從大阪城回到深之宮站，大約2-3小時，安妮王覺得猶嫌不足，如果是歷史控而言，建議可以安排半天的時間，盡量鬆散一點較佳，因為，大阪城附近的景點很多，廣大的大阪城公園、西之丸庭園、豐國神社等，而且大阪城內的展品內容很豐富，可以停下腳步慢慢逛

不過，如果帶長者、小孩出國的遊客，大阪城有些許的斜坡以及階梯，可以享一下應變方案；基本上，大阪城雖然相較於心齋橋、黑門市場、梅田大廈等景點有段距離，不過，仍然是值得排進第一次玩大阪時，必訪的景點之一，在時間安排上，如果不想人擠人，建議整個早上安排大阪城較佳，時間較充裕

此趟大阪五天四夜行，最大的失算就是大阪城時間排太短，大阪城雖然與其他著名的景點位置有點偏離，不過沿途的風光明媚、護城河的雄壯威武、展品內容的豐富等，都是讓人留連忘返的因素之一

大阪城算是一處很難安排時間停留的景點，有些旅客大約1-2小時就夠、有些旅客甚至花一整天都可以停留在此處；因此，安妮王建議可以先抽出一天，將大阪城安排在早上，再搭配一處大阪周遊卷的景點，例如，摩天輪、聖瑪利亞號遊船之類的，這一天的行程規劃可以稍微有彈性一點，假使大阪城提早逛完，就安排其他市區的景點逛街等，讓大阪行程節奏剛剛好

最後，附上安妮王規劃大阪 / 宇治 五天四夜遊的文章，期待下次還有機會玩關西其他城市

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