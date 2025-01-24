[ 看 盡 大 阪 港 之 繁 華 ] ​

在大阪的第三天下午，急忙地結束2-3小時的大阪城之旅後，便前往位於大阪港的聖瑪利亞號，趕在16:00前搭乘最後一班 (冬日的話，聖瑪麗亞號最後報到時間為16:00)。

在大阪周遊卷景點裡，門票貴、最有價值的景點，安妮王推薦聖瑪麗亞號以及天保山大摩天輪，最豪華的遊船之旅 + 全世界最大的摩天輪，在不同的角度，看盡大阪港的日落與夜晚

因此，本篇為安妮王搭乘聖瑪麗亞號以及天保山大摩天輪的旅程，如果時間許可的話，天保山港灣村還蠻適合親子待上整整一天的行程

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[ 購票 _ 聖瑪麗亞號 ] ​

在 "地鐵大阪港站" 下車後，跟著人潮或者往摩天輪的方向前進，就可以看到 "聖瑪麗亞號" 的購票指示。

以哥倫布發現新大陸時的海船「聖瑪麗亞號」為原型，放大兩倍製造而成的觀光船。從天保山港灣村（Harbor Village）海遊館前出發，沿著大阪港周遊航行。

在櫃台出示大阪周遊卷後，可以免費得到聖瑪麗亞號的免費搭乘卷(如果成人在黃昏遊船，票價則是2100日幣)，暗爽中

[ 搭乘 _ 聖瑪麗亞號 ] ​

聖瑪麗亞號, 是大阪海灣上的遠航觀光巡航船，模仿哥倫布遠航美國大陸時的船所塑造, 並比當時的船大上兩倍。在將近45分鐘的豪華郵輪之旅，除了能滿足到遠航的樂趣, 同時也可以欣賞大阪海灣壯觀的景色

以聖瑪利雅號的結構而言，主要分為三層，第一層是展覽區，主要介紹哥倫布遊船的歷史，以及模擬設備等

這一區由於是展覽區，加上空間隱密，因此人潮較少，可以靜靜欣賞展品。

聖瑪麗亞號的第二層的配置比較多樣化，有精心布置的餐廳、鹽洗室等，就算乘船時日曬雨淋，仍有一處使人安心的區域。

販售的商品種類多元，光是冰淇淋的口味就有9種，而且，平凡的肉包配上豪華珍貴的名字，瞬間升級許多。

另外，船上設置扭蛋區，吸引許多小孩轉~轉~轉~

第二層跟第三層都可以看到大阪港灣，尤其是第三層的高度特別好，將遼闊的海上景色盡收眼簾，唯一美中不足的地方就是待久了風有點大。

因此，在這45分鐘內，來個帆船行觀光遊船探險，是個不錯的選擇

仰望著，碧色的天空下，縱橫交錯的細線與國旗，構築帆船的一角，彷彿哥倫布出航時，雄壯威武氣勢，呈現在眼前。

船身緩緩前進，夕陽逐漸西下，一艘艘船隻時而靜置、啟航；唯一不變的景色，只剩滔滔不絕的海水，承載大阪港灣的歷史文明。

摩天輪，本來是遊樂園才會出現的產物，與海灣結合後，呈現一種高級華麗的氛圍。

景點 : 聖瑪麗亞號

交通 : 地鐵大阪港站徒步10分鐘

地址 : 港區海岸通1-1-10 海遊館西乘船處

網址 : http://suijo-bus.osaka/traditional/santamaria/

安妮王建議 : 聖瑪麗亞號雖然是人造的觀光設施，不過卻巧妙地將東西文化結合，締造獨一無二的奢華景點，吸引多數觀光遊客，憑著大阪周遊卷慕名而來。

以遊船時間而言，最珍貴的時段莫過於4-10月的假日以及國定假日，來個黃昏遊覽。不過，如果在11-3月份前往的話，安妮王建議搶在最後一班，16:00搭乘，也可以看到大阪港的黃昏之旅。

[ 大阪港必吃 _ 北極星蛋包飯 ] ​

結束聖瑪麗亞號的遊船之旅後，前往下一個目的地-天保山大摩天輪時，經過天保山購物中心，別忘了品嘗極受好評的 "北極星蛋包飯"，稍微填飽肚子的好地方。

大阪的 "北極星蛋包飯"，是日本蛋包飯的祖師爺、百年老店，雖然在心齋橋、京都等都有店家，不過在台灣是吃不到的喔~

產品 : 明太子蛋包飯

內容物 : 明太子、蛋、飯、蝦子、透抽、胡蘿蔔絲、紅薑

價格 : 1040日幣

這盤明太子蛋包飯，與滑順的蛋結合後，多了一絲絲溫順的口感。在料理溫度上，明太子醬的些微冰涼感受，與包在飯裡的溫熱明太子醬搭配，營造多種海鮮層次。

與 "天麩羅 えびのや" 的明太子相比，北極星明太子蛋包飯較不會嗆辣，適合小資女的胃容量。

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產品 : 牛肉蛋包飯

內容物 : 牛肉、蛋、飯、胡蘿蔔絲、紅薑

價格 : 1130日幣

這盤北極星牛肉蛋包飯，最精華的部份是熬得濃稠的牛肉醬汁，濃郁滑順的口感，與牛肉的鮮味結合，鮮黃色的蛋包飯哩，不需要增添多餘的食材，靠著牛肉醬汁，一口接著一口，消耗殆盡。

店名 : 北極星蛋包飯

交通 : 地鐵大阪港站徒步5分鐘

地址 : 大阪府大阪市港区海岸通１丁目１−10

網址 : http://hokkyokusei.jp/

營業時間 : 11:00-20:00

安妮王建議 : 在天保山購物中心裡，有一些還蠻有歷史的大阪美食，除了北極星蛋包飯外，也有章魚燒、炸豬排之類的，很適合待上一天大啖美食。以北極星蛋包飯而言，第一次吃到像薄紗柔順般的蛋皮，包覆著粒粒分明的白米飯，最主要的食材，明太子、牛肉等，在鮮度、各食材的比例搭配上，絲毫不馬虎，算是一種越來越好吃的料理

[ 探索 _ 天保山購物中心 ] ​

天保山購物中心，透過大阪周遊卷安排大阪港行程時，這裡很適合旅人吃飯、逛街、消遣的地方；也是搭乘天保山大摩天輪的必經之地。

天保山購物中心總共有三層樓，每一層樓皆有不同主題、種類的餐廳，而且都是知名的日本連鎖店進駐，算是一處吃貨聚集的地方。

天保山購物中心除了可以吃、喝、玩、樂外，安妮王覺得與其他購物中心相比，這一家購物中心與 "動物" 做結合，闖出自己的獨特性。

在天保山購物中心二樓的角落，設置小型的水族館區，有魚、蝦子、水草等展示以及介紹，供旅人逛街累時，可以免費來此處逛逛

最讓安妮王印象深刻的地方，是天保山購物中心三樓的 "天保山動物園"，地理位置設置在通往天保山大摩天輪的路上，是一家室內動物園，而且可以與動物近距離接觸，平常喜歡觸摸小動物的人，一定會喜歡的地方

天保山動物園入內的話，大人 600日幣，小孩 300日幣，大阪周遊卷不適用，不過門票算是平價。

"天保山動物園" 入內時，服務員會請旅人參觀前/後都要肥皂洗手，以免傳染給小動物。

在第一層的動物主要有兔子、天竺鼠等，每一隻動物都有自己的名字以及工作時間，還有自我介紹，是一種很溫馨的行銷手法。

除了可以觸摸動物外，跟服務員要胡蘿蔔棒後，享受餵食動物的樂趣。

第一層的動物有兔子、天竺鼠跟烏龜，屬於較不會蹦蹦跳跳的動物，也是一般民眾可以不用買票看到的動物。

第二層則是 "貓狗天堂"，裡頭有許多溫馴的阿貓阿狗，還有親切的服務員，因此，請安心的與動物玩耍吧~

第三層的動物則是稀有類，居然有草尼馬、袋鼠等!!!

這一層算是天保山動物園區的招牌，平常看不到的動物，不過，在服務員的叮嚀下，有一些動物只能遠觀、不能褻玩焉，不過，仍然是近距離觀賞這些稀有動物的地方。

景點 : 天保山購物中心

交通 : 地鐵大阪港站徒步5分鐘

地址 : 大阪府大阪市港区海岸通１丁目１−10

網址 : https://www.kaiyukan.com/thv/marketplace/

營業時間 : 11:00-20:00

安妮王建議 : 在天保山購物中心裡，是一處結合消費與娛樂的地方，讓安妮王驚豔的莫過於 "天保山動物園"，原本對動物園的印象是野外、戶外、動物很多、味道充滿野性味的地方；然而，將動物園設置在平常吃飯、購物的地方，乾淨整潔，而且有服務員管理，顛覆安妮王對動物園的印象

[ 搭乘 _ 天保山大摩天輪 ] ​

終於，來到了欣賞大阪港灣的另一個地方 - 天保山大摩天輪，位於天保山購物中心三樓，伴著些許的動物長廊，緩緩前進......

在天保山大摩天輪的票價上，成人票 800日幣，出示大阪周遊卷 - 免費。

另外，天保山大摩天輪的特色，除了為世界最大的摩天輪外，在廂子的選擇上，根據底部結構的不同，分為 "不透明" 跟 "透明" 的底板，當然，物以稀為貴， "透明" 底板的車廂比較少

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如果想省時間的話，選一般的廂子基本上不太需要排隊，見仁見智囉~

那天是冬日的晚上六點多，夜色逐漸黯淡，微微的海遊館燈光若隱若現，伴隨著歡樂的音樂，迎接夜晚的到來。

在高樓大廈、車子、路燈構築的夜晚，閃亮零星的燈光閃耀著，在天保山大摩天輪裡，更能看盡大阪繁華的景象。

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景點 : 天保山大摩天輪

交通 : 地鐵大阪港站徒步5分鐘

地址 : 大阪府大阪市港区海岸通１丁目１−10

網址 : http://www.senyo.co.jp/tempozan/

營業時間 : 10:00-21:30

安妮王建議 : 以景點規劃而言，天保山大摩天輪通常排在傍晚/夜晚，一方面是可以看到璀璨繽紛的大阪景色，二方面在摩天輪本身，只有在晚上才能看得到的造型燈光，深受小孩子的喜愛

這一次的大阪港灣之旅，安妮王只安排了 "聖瑪麗亞號" 以及 "天保山大摩天輪" 之旅，來到此區域後，才發現 天保山港灣村 有多處不為人知的景點，例如，天保山購物中心裡的樂高遊樂區，不過只能親子同時入場，沒有小孩子無法入場 QQ，或者像 "天保山動物園" 主打療癒系小動物的地方，因此，如果規劃大阪港灣之旅的話，可以先看 "天保山港灣村" 的景點介紹與營業時間，再評估預計會花費的時間；以安妮王而言， "聖瑪麗亞號" + "天保山購物中心" + "天保山大摩天輪" ，三處景點大約花了2-3小時。除此之外，此處也是大阪親子遊必排的區域，建議是親子行程的話，請放心大膽的安排一天再 "天保山港灣村" 吧~來一天慢活、看盡小孩子歡笑的大阪行

最後，附上安妮王規劃大阪 / 宇治 五天四夜遊的文章，期待下次還有機會玩關西其他城市

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