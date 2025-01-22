【日本沖繩平價住宿推薦】沖繩那霸那酒店&Spa _交通、景點、美食懶人包

說到日本沖繩自由行必住旅館，位在那霸市的「沖繩那霸那酒店&Spa」可說是平價、高CP值的家庭、親子、情侶、商務住宿選擇之一。

帶爸媽日本自助也安心!!!

沖繩那霸那酒店&Spa：完美地點與貼心服務，旅遊住宿首選!!!

「沖繩那霸那酒店&Spa」不僅鄰近縣廳前站、旭橋站、沖繩巴士總站、國際通、波上宮等景點，還有各種沖繩鄉土料理、美食餐廳等，便利的交通環境與良好的服務品質，滿足許多房客的住宿需求，讓安妮王放慢生活腳步，體驗沖繩那霸的迷人魅力，展開慢活的日本沖繩4天3夜自由行之旅。

這次安妮王帶著2位將近70歲的老摳摳，在「沖繩那霸那酒店&Spa」住宿的體驗心得；還好2老對於飯店住宿品質還算滿意；如果想要帶父母出國，前往日本沖繩、那霸自助行的旅人，推薦這家「沖繩那霸那酒店&Spa」，讓我們一起休息一下吧!!!

沖繩那霸那酒店&Spa│交通

Google地圖請點我 > 那霸機場到「沖繩那霸那酒店&Spa」

從那霸機場出發，搭乘沖繩單軌電車到「縣廳前站」，步行約5~10分鐘即可抵達「沖繩那霸那酒店&Spa」。

安妮王很喜歡「沖繩那霸那酒店&Spa」的地理位置，距離熱門旅遊景點國際通、巴士總站都很近，方便安妮王一夥人前往購物、品嚐美食與搭乘沖繩巴士前往恩納村、美麗海水族館、沖繩世界等景點。

沖繩那霸那酒店&Spa│初訪

「沖繩那霸那酒店&Spa」以白色建築搭配整齊排列的玻璃窗，展現簡潔、現代且專業的設計風格，清晰標示的紅色「NahaNa」標誌增添視覺辨識度，非常適合商務與觀光旅客入住，不怕找不到旅館 XD

明亮高雅的櫃檯，任何疑難雜症到1樓就對了!!!

雖然「沖繩那霸那酒店&Spa」表訂14:00才能入住，但安妮王一夥人第一天下飛機後，在機場吃個午餐，大約13:30就到旅館了；不過旅館人員很親切，檢查護照，遞房卡與交代注意事項後，就讓我們提早Check in，對於攜帶2位70歲左右的雙親來說，可以提早入住休息，真是太便利了 ~

另外，想要沖繩旅遊地圖、茶包、咖啡包等，也可以在1樓取用；如果要提前寄放行李、Check out後再寄放行李、借指甲刀等服務，也可以到櫃檯詢問，超貼心~

安妮王一夥人拿到房卡後，搭乘電梯，順著指標來到了906「高級四人間」~

沖繩那霸那酒店&Spa│高級四人間

房型：高級四人間

價格：1個晚上大約3800~4000元，實際價格依旅遊淡旺季與訂房平台為主。

Booking訂房：沖繩那霸那酒店&Spa

「沖繩那霸那酒店&Spa」的高級四人房，配置三張單人床與一張沙發床，以溫暖的橙色與米色調搭配簡約裝飾，營造出放鬆的氣氛；最多四人入住，設計上注重家庭與團體旅客的需求。

高級四人房的設施齊全，包括書桌、休閒椅、電視、室內拖鞋、小型茶几等，提供工作與休閒的空間。

除此之外，衛浴則提供高品質的盥洗用品與乾濕分離設計(有浴缸)，提升住宿舒適度。

在櫃子裡，還有軟綿綿的睡衣，讓安妮王可以舒服睡覺~

安妮王最喜歡的就是房內的窗戶，提供充足的自然光線，且可以看到沖繩的白日與夜晚~

沖繩那霸那酒店&Spa│住宿體驗

「沖繩那霸那酒店&Spa」就名字來看，不僅可以住宿，還有酒吧、Spa以及早餐可以加購；接下來，就來為大家介紹「沖繩那霸那酒店&Spa」的其他公用空間體驗吧!!!

Spa水療服務

「沖繩那霸那酒店&Spa」在B1提供多樣化的Spa療程，包括全身按摩、臉部護理和香草足療，讓旅客在度假期間完全放鬆身心，以房客來說，原價4000日幣的Spa療程，可以用1200日幣體驗，物超所值!!!

洗衣服務

洗完澡之後，衣服也要洗香香，可以到旅館B1使用洗衣機，整個住宿環境超級方便的啦~

平價早餐(朝食)

「沖繩那霸那酒店&Spa」2樓提供自助吧早餐，只要2000日幣，就能將中式、西式、日式等多國料理吃到飽。

PS: 以安妮王來說，在住宿的3晚，本來沒有訂早餐，但想要其中1天到飯店享用早餐的話，只要帶錢錢到2樓，現場購買入場卷即可~

晚餐ダイニングバー蓮(Dining bar Ren)

最後，在「沖繩那霸那酒店&Spa」12樓，供應當地特色美食、甜點、好喝的雞尾酒、泡盛等，一邊吃美食、喝酒，一邊欣賞那霸夜景，是個不錯的選擇~

沖繩那霸那酒店&Spa│景點推薦

景點 : 波上宮

地址 : 1 Chome-25-11 Wakasa, Naha, Okinawa 900-0031日本

營業時間 : 09:00–17:00

官網：http://naminouegu.jp/

安妮王推薦 : 從「沖繩那霸那酒店&Spa」步行至「波上宮」，大約10~15分鐘，沿途風景極具沖繩城市與自然的交融特色。

「波上宮」是那霸市區內最具代表性的神社，坐落於海邊的懸崖上，彷彿漂浮於海面之上，擁有鮮紅色的鳥居與傳統日式神社建築，與湛藍大海形成強烈對比；這裡供奉著保佑海上安全和商業繁榮的神明，因此不僅是當地居民重要的信仰中心，也吸引許多旅客前來參拜，是來沖繩旅遊必訪的文化景點之一。

景點 : 福州園

地址 : 2 Chome-29-19 Kume, Naha, Okinawa 900-0033日本

營業時間 : 09:00–21:00，禮拜三公休

官網：https://www.fksn-okinawa.jp/

安妮王推薦 : 從「沖繩那霸那酒店&Spa」步行至「福州園」，大約10分鐘，沿途景色結合了現代都市與自然綠意的風貌，讓人有種逐漸遠離都市喧囂的感覺。

「福州園」是為了紀念那霸市與中國福州市締結友好城市所建的中國式庭園，有曲折的石橋、小巧的涼亭、假山以及蜿蜒的流水等，極具傳統江南園林特色，帶給遊客濃厚的異國風情是沖繩體驗異文化魅力的熱門景點之一。

景點 : 那霸國際通商店街

地址 : 3 Chome-2-10 Makishi, Naha, Okinawa 900-0013日本

營業時間 : 依店家營業時段為主~

官網： https://naha-kokusaidori.okinawa/

安妮王推薦 : 從「沖繩那霸那酒店&Spa：步行至著名的「那霸國際通商店街」大約10~15分鐘，街道兩側可見許多現代化的商店、當地咖啡館和便利商店，還不時點綴著沖繩風格的招牌和建築裝飾，讓人感受到現代與傳統交融的獨特氛圍。

「那霸國際通商店街」被譽為「那霸的心臟」，街道上擠滿了各種商店、餐廳、紀念品店及傳統市場。這裡可以購買到琉球玻璃、沖繩限定零食、泡盛酒等當地特色商品，還有販售傳統服飾和工藝品的小店。尤其是夜晚的國際通，熱鬧非凡，是購物、品味沖繩文化以及休閒放鬆的理想去處~

沖繩那霸那酒店&Spa│美食推薦

景點：琉貿果實苑 Ryubo Fruits Specialite

地址：日本〒900-0015 Okinawa, Naha, Kumoji, 1 Chome−1 １２階

營業時間：10:00–20:30

官網：https://ryubo.jp.t.aer.hp.transer.com/fruits/

IG：https://www.instagram.com/ryubo_fruits_specialite/

安妮王推薦：琉貿果實苑，帶你感受水果的繽紛世界

位在那霸市琉貿百貨2樓的琉貿果實苑(琉貿果実苑)，不僅販售高級水果與精緻甜點為主，像是水果聖代、果汁等，義大利麵等，為顧客帶來創新的美食體驗；每款聖代不僅視覺效果吸睛，還注重水果的新鮮與食材搭配，適合想要享受高級甜品、與朋友或家人共度聚餐時光的地方~

景點：御菓子御殿 國際通松尾店

地址：日本〒900-0014 Okinawa, Naha, Matsuo, 1 Chome−2−5 2階

營業時間：09:00–22:00

官網：https://www.okashigoten.co.jp/matsuo-shop/

安妮王推薦：「御菓子御殿 國際通松尾店」位於沖繩那霸市著名的國際通商店街，不僅販售沖繩當地的傳統點心-「紅芋塔」，在2樓設有咖啡廳和餐廳區，提供輕食及飲品，適合逛街後歇息品嚐下午茶。

店名：沖縄ダイニング琉歌 沖縄本店

地址：3 Chome-13-16 Kumoji, Naha, Okinawa 900-0015日本

營業時間：17:00–00:00

官網：https://www.cs-delight.co.jp/business/shop01/

菜單：https://www.hotpepper.jp/strJ001038659/course/

預約：https://www.hotpepper.jp/strJ001038659/yoyaku/?vos=othpporgzzzzx00000001

安妮王推薦：「沖縄ダイニング琉歌 沖縄本店」以傳統沖繩古民家風格和豐富的沖繩料理為主，像是海葡萄、石垣牛、阿古豬、沖繩特產泡盛酒等，種類豐富，可說是品嚐道地沖繩料理、日版熱炒店、居酒屋，體驗文化的好去處。

沖繩那霸那酒店&Spa│住宿評價

「沖繩那霸那酒店&Spa」位於那霸市區，搭乘沖繩單軌電車到「縣廳前站」、「旭橋站」都很近，且距離國際通商店街、波上宮等景點僅步行約10~15分鐘，讓來自各地的旅人輕鬆前往沖繩那霸的主要景點，適合想要體驗在地文化的旅人。

房間裝潢溫馨現代，設備齊全，適合家庭與團體入住；可以提早入住、行李寄放等，此外，館內還提供Spa療程、自助早餐和酒吧等設施，讓人徹底放鬆，滿足多元需求，是一處舒適的住宿選擇。

整體來說，「沖繩那霸那酒店&Spa」提供了優質的住宿環境和便利的交通，是沖繩那霸旅遊、家庭、親子、情侶住宿的絕佳選擇。

沖繩那霸那酒店&Spa│住宿資訊

景點：Okinawa NaHaNa Hotel & Spa

地址：2 Chome-1-5 Kume, Naha, Okinawa 900-0033日本

Booking訂房：沖繩那霸那酒店&Spa

官方網站：https://www.nahana-hotel.jp/

✔喜歡安妮王的文章歡迎分享，也可以到 IG帳號 追蹤我，看更多文章與影片哦！

延伸閱讀 > 【日本沖繩必吃午餐、晚餐推薦】牛排屋88｜ステーキハウス88 (那霸機場美 食、美式牛排連鎖店、聚會餐廳)

延伸閱讀 > 【日本沖繩必吃美食、下午茶、甜點推薦】琉貿果實苑｜琉貿綜合水果聖代(リ ウボウミックスパフェ)

延伸閱讀 > 【日本沖繩恩納村美食、聚餐推薦】濱之家｜浜の家海鮮料理(沖繩自駕美食地 圖、萬座毛附近餐廳、奶油烤魚與龍蝦海膽超好吃!!!)

延伸閱讀 > 【日本沖繩世界必吃美食推薦】Nanto屋｜沖縄そば自慢 なんと屋 (文化王國、玉泉洞、平價鄉土料理)

延伸閱讀 > 【日本沖繩必吃美食推薦】那霸市第一牧志公設市場｜西銘鮮魚店(體驗最鮮美的龍蝦、生魚片、夜光貝，沖繩在地美味一次品嘗!!!)

延伸閱讀 >【日本沖繩平價住宿推薦】沖繩那霸那酒店&Spa _交通、景點、美食懶人包

延伸閱讀 > 【日本沖繩必吃美食、居酒屋推薦】沖縄ダイニング琉歌｜12道平價沖繩鄉土料理 (國際通晚餐、沖繩自由行必訪餐廳)

延伸閱讀 > 【日本沖繩恩納村美食、下午茶推薦】Seaside Drive In｜復古美式、景觀餐廳(沖繩自駕美食地圖、萬座毛附近餐廳、紅芋與香檬冰淇淋好好吃)

延伸閱讀 > 【日本沖繩豐見下午茶、甜點、咖啡廳推薦】Café de Crié iias Toyosaki｜Café de Crié沖繩豐崎店(DMM Kariyushi 水族館附近美食)

延伸閱讀 > 【日本沖繩必吃美食、下午茶、咖啡廳、甜點推薦】UCHINA CAFÉ BUKU-BUKU｜泡泡茶(壺屋通秘境咖啡館、文青下午茶、沖繩自由行必訪)

延伸閱讀 > 【日本沖繩必吃美食、下午茶、咖啡廳、甜點推薦】御菓子御殿｜紅芋塔與紅紅芋蒙布朗(國際通秘境咖啡館、文青下午茶、沖繩自由行必訪)

文章標籤