[ 台北中山美食_老四川巴蜀麻辣燙(台北長安店) ]

最近氣溫驟降，寒冷的冬日悄悄來臨，在台北，有一家道地的川味麻辣鍋-老四川巴蜀麻辣燙；尤其是雙味鴛鴦鍋，湯頭香濃、麻辣卻不會嗆口、富有中藥氣息，除了同時滿足各種饕客口味外，在CP值上，不僅麻辣湯底的鴨血豆腐無限續加外，還可以加滿湯底打包回家

因此，本篇為安妮王記錄"老四川巴蜀麻辣燙(台北長安店)" 的交通、環境以及推薦餐點

[ 初訪_老四川巴蜀麻辣燙(台北長安店) ]

"老四川巴蜀麻辣燙(台北長安店)" 的生意非常好，建議去之前一定要先預約才不會等很久。在裝潢上，給人一種濃烈、古色古香的中國風，以大紅色、黑色、金色為主；在擺飾上，以各式各樣的中國風畫作為壁畫，仕女圖、鳥獸畫等物件裝飾，給人一種貴氣、典雅的氛圍。不過，最吸引安妮王的還是氣味，一進門就聞到一股眾多香料混合而成的味道，香氣撲鼻，讓人食慾大開

在"老四川巴蜀麻辣燙"的菜單及消費方式上，鍋底一人120元，白飯、鴨血、豆腐無限供應吃到飽，每桌低消850元加10%，用餐時間90分鐘。

在鍋底的選擇上，除了基本款的絕選麻辣鍋及養生白味鍋外，還可以加價選擇黃金板栗雞鍋、胡椒豬肚雞鍋或川蜀酸魚鍋。素食的人也可以選藥膳素食鍋，不過要記得提前預約。以第一次到訪的旅人而言，安妮王推薦雙味鴛鴦鍋，紅白湯都有

延伸閱讀 老四川巴蜀麻辣燙的菜單

[ 安妮王推薦餐點 - 老四川巴蜀麻辣燙(台北長安店) ]

品名 : 川味涼粉

安妮王推薦 : "老四川巴蜀麻辣燙" 的服務非常好，有熱茶、牛蒡絲跟筍乾可以開胃外，最讓安妮王印象深刻的就是這盤川味涼粉，口感酸辣香甜，帶勁富有Q度外，搭配蔥、花生一起吃，多種香氣在嘴中相遇，呈現酸辣的口感

品名 : 眾多調味料

安妮王推薦 "老四川巴蜀麻辣燙" 的調味料選擇十分多元，除了川味涼粉的酸辣醬汁外，還有沙茶跟芝麻醬，與不同的湯頭、食材搭配，創造屬於自己獨特的火鍋

品名 : 雙味鴛鴦鍋

安妮王推薦 : "老四川巴蜀麻辣燙" 的雙味鴛鴦鍋，可說是招牌鍋物之一，由絕選麻辣鍋以及養生白味鍋組成。絕選麻辣鍋以牛油提味，混合燈籠辣椒的香辣、麻椒的麻、生薑、蒜頭、蔥炒出麻辣鍋底，以四川傳統古法煉製的巴蜀麻辣燙，香麻辣卻不會嗆口，非常溫順好喝，以及無限添加的麻辣鴨血跟豆腐，讓人愛不釋手。養生白味鍋是由雞骨架、豬大骨、洋蔥、蔬菜、蒜及中藥材熬煮而成，湯頭呈現乳白色，充滿膠質、養顏美容，賦予火鍋全新的風味

品名 : 各種配料

安妮王推薦 : "老四川巴蜀麻辣燙" 的配料選擇很多，除了經典的海鮮、肉類外，安妮王推薦油條、豆皮、青菜。豆包等食材，可以吸附滿滿的湯汁外，隨著時間熬煮的變化，在口感上富有不同的層次變化，可以吃到酥脆以及吸飽湯汁的兩種口感，很不錯的味覺記憶點

品名 : 各種肉類

安妮王推薦 : "老四川巴蜀麻辣燙" 的肉類品質不錯，香嫩可口的肉類在麻辣鍋中涮煮，充分吸收了麻辣湯頭的精華；而在養生白味鍋中煮過味道，香甜滑順，配上沙茶、芝麻醬等，別有一番風味

品名 : 草莓刨冰

安妮王推薦 : 平日朝聖"老四川巴蜀麻辣燙" 的話，甜點可以選擇草莓刨冰、烏梅刨冰、百香果刨冰三種，而安妮王選擇草莓刨冰，冰涼的刨冰，加上酸甜的草莓以及香醇的煉乳，圓滿的結束這一餐

[ 總結 - 老四川巴蜀麻辣燙(台北長安店) ]

景點 : 老四川巴蜀麻辣燙

地址 : 10491台北市中山區長安東路二段112號

網站 : https://www.oldsichuan.com.tw/official/home

營業時間 : 11:30-23:30

交通方式 : 台北捷運松江南京站步行5-10分鐘

安妮王推薦 : "老四川巴蜀麻辣燙"不僅道地好吃，雙味鴛鴦鍋上桌後，整個香氣四溢，滿桌沉浸一股濃郁的味道；尤其是可以無限續加的湯底、鴨血、豆腐，讓安妮王一夥人十分滿足。最後，還可以加滿湯底打包回家繼續吃，繼續加料烹煮一鍋美味的佳餚，等於解決兩餐的概念，是一家料多味美，適合一夥人聚餐圍爐的麻辣火鍋店