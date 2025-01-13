[ 台北萬華、華西街美食推薦_阿義魯肉飯 ]

說到萬華、華西街必吃美食，「阿義魯肉飯」算是安妮王從小吃到大、榜上有名的老店之一。除了傳統的魯肉飯、排骨湯等傳統台式小吃外，還有擺滿大顆又肥滿鮮蚵的蚵仔魯肉蓋飯，不僅獲得各大滷肉飯節獎項，更成為熱門的IG美食打卡餐廳。另外，「阿義魯肉飯」目前傳承第三代，靠著穩扎穩打、真材實料的經營理念，在美食林立的華西街闖出一遍天，像是小王清湯瓜仔肉、昶鴻麵點、涼粉伯、北港甜湯等，皆是老字號、饕客愛吃的店家。

在此，安妮王就來推薦這家成立超過50年的「阿義魯肉飯」~

[ 初訪 - 阿義魯肉飯 ]

「阿義魯肉飯」位在華西街夜市內，搭乘捷運到龍山寺1號出口，步行約5~10分鐘即可抵達，附近的艋舺青山宮有收費停車場，算是交通位置良好的地點。

「阿義魯肉飯」隔壁是「小王清湯瓜仔肉」，萬華兩大魯肉飯名店連在一起，造福喜愛魯肉飯的饕客，假日總是擠滿排隊的人潮，安妮王建議平日前往，比較不會人擠人。

「阿義魯肉飯」的用餐空間算大，在櫃檯拿菜單、結帳後便可進去找位置(內用、外帶記得要拿不同顏色的菜單)。

在餐點上，魯肉飯、小菜系列只要銅板價，排骨湯、魚皮湯也是內行人會點的餐點，享受完魯肉飯解解膩；其中，蚵仔魯肉蓋飯更是獲得各大滷肉飯節獎項、嚴選十大滷肉飯等，滿滿的綠色蔥花下，佈滿多顆新鮮的蚵仔，一咬下去瞬間爆汁，味道鮮美，配上粒粒分明的魯肉飯，鹹中帶甜的滷汁越吃越對味，是一碗料多味美、口感特別的蓋飯。

[ 安妮王推薦-阿義魯肉飯 ]

品名 : 魯肉飯(小)

價格 : 30元

安妮王推薦 : 來到「阿義魯肉飯」不點魯肉飯怎麼說得過去呢！！！

用傳統古老熬煮豬肉、手工切丁，並用大火熬煮良久而成，閃亮亮的豬皮淋上香味濃郁的湯汁，看起來十分誘人，一咬下去入口即化，沒有多餘的油脂、味道甜甜鹹鹹的，就像在吃香味十足的魯味果凍，非常涮嘴XD

品名 : 魯鴨蛋

價格 : 15元

安妮王推薦 : 「阿義魯肉飯」的小菜中，像是魯鴨蛋、魯油豆腐、滷白菜等，配上特調滷汁，營造傳統樸實的台式風味。

品名 : 排骨湯

價格 : 80元

安妮王推薦 : 「阿義魯肉飯」的招牌湯品-排骨湯，以豬大骨跟白蘿蔔熬煮而成乳白色的湯頭，喝起來清爽甘甜，尤其是那大塊的排骨，肉質實在，魯肉飯+排骨湯可說是當地人必點的組合之一。

品名 : 魚皮湯

價格 : 70元

安妮王推薦 : 「阿義魯肉飯」不只有豬肉，魚皮湯、魚肚湯也是貨真價實的好吃，安妮王尤其愛喝魚皮湯，一片片新鮮軟嫩的魚皮，富含膠原蛋白，沒有魚刺與魚鱗，讓人吃得超級安心~ 另外，那蔥、魚類、薑絲熬煮的海鮮湯頭，在冷冷的冬天來上一碗，非常幸福。

[ 總結_阿義魯肉飯 ]

景點 : 阿義魯肉飯

地址 : 108台北市萬華區華西街19號

臉書 : https://www.facebook.com/-351403744952741/

營業時間 : 11:00-20:00

交通方式 : 台北捷運龍山寺站步行約5-10分鐘

安妮王推薦 : 來到萬華，沒有吃到「阿義魯肉飯」可說是沒有到過萬華！

從一碗碗的魯肉飯起家，販售魯蛋、魯白菜等小菜，排骨湯、魚皮湯、魚肚湯、百元便當等，甚至跟上時代的潮流，研發蚵仔魯肉蓋飯，成為吸睛的焦點美食之一。這些都歸功於真材實料、精益求精的經營理念，讓這老店持續發揚光大，成為台北萬華必吃的餐廳之一，值得來品嘗道地的台式料理。