[ 台北科技大樓、六張犁美食_北平同慶樓(尾牙、春酒聚餐推薦) ]

12月份不僅是聖誕節的季節，更是公司尾牙、聚餐的旺季，位於台北大安區科技大樓站、六張犁站附近，有一家開業70年歷史的「北平同慶樓」，除了有經驗豐富的師傅掌廚製作的北京烤鴨、酸菜白肉鍋、鍋貼、蒸餃、拉皮等北方菜 ，滿足許多饕客的味蕾外；也融入的台灣的食材，打造更多元豐富的菜色，在安妮王的心中留下深刻的印象。

在此，本篇為大家介紹安妮王朝聖「北平同慶樓」的記錄，包含地理環境、菜單選擇以及推薦餐點~

[ 初訪_北平同慶樓 ]

「北平同慶樓」位在台北敦化南路二段，捷運科技大樓站與六張犁站皆可到達，店裡環境偏向古老復古的意象，有好幾張大桌，很適合舉辦各種宴會、聚餐、春酒、尾牙等盛大的場合。

12月平日午餐，安妮王與公司同事，被帶到「北平同慶樓」2樓，展開餵食之旅~

[ 桌菜_北平同慶樓 ]

「一品大拼」是「北平同慶樓」的前菜佳餚，以生薑和胡蘿蔔的巧妙搭配，展現出獨特的藝術風菜品。這盤大拼包含滷牛腱、燻鴨胸、雞肉、魚片、素鮑魚、海蜇皮，以及老板喜愛的蜜乾果。每一口都是口感的交織，滑嫩的雞肉、軟綿的牛腱，燻鴨胸的香氣搭配海蜇皮的爽脆，味蕾在各種層次中品味驚喜。

這是安妮王一夥人為這道菜總結的名字>盤裝版的佛跳牆~

在這一盤由入口即化的海參、魚翅、貝類、鳥蛋、肉塊、芋頭、鮮蔬等食材燉煮的料理，香氣四溢、湯汁濃郁、肉質鮮嫩，餘味無窮，混合出豐富層次，這道菜凝聚了海陸珍饈，是一場極致滋味的盛宴，每一口都是對味蕾的呼喚。

滷海參的質地緊實而細膩，安妮王一咬下去，每一口的滷汁滲透其中，為海參帶來豐富的風味，混合著香料和醬汁的滋味，且嚼勁十足，越咬越上癮；這是一種極富層次感的美食，每一口都是對海味極致追求的完美體現。

「北平同慶樓」炸蝦的口感令人陶醉，外酥內嫩的金黃外衣包覆著鮮嫩彈牙的白蝦肉，一口咬下時，先是爽脆的外皮迎面而來，接著是鮮美的蝦肉在口中散發出濃郁的海鮮香氣。

「北平同慶樓」的北平烤鴨以鴨肉質軟嫩、鴨皮酥脆聞名。肉質入口即化，鴨皮外脆內嫩，搭配甜麵醬，呈現經典的絕妙滋味。然而，相較於烤鴨的普及水準，整體表現略嫌普通，安妮王比較喜歡春申食府的烤鴨；不過，「北平同慶樓」招牌菜北平烤鴨提供大方份量，肉質微脆，熱騰騰的一口帶來滿足感，雖算不上驚艷，但也表現不錯了~

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這道滷豬肘色澤如紅棗般濃郁，口感軟糯，香氣濃郁；雖然好吃，但安妮王與同事最印象深刻的是外觀，那包在鋁箔紙上的白色泡沫；經店員說法，想要營造出一種「踏雪尋梅」之清幽意象...

清蒸石斑展現了新鮮魚肉的極致美味，每一口都是鮮嫩多汁，石斑的肉質在清蒸的過程中保持了天然的鮮味。湯汁搭配蔥絲，香氣撲鼻，帶有淡淡的甜味，入口即化。鹹香的醬汁完美融合了海鮮的鮮美，讓整道菜色散發出誘人的香氣，清淡鮮美的口感，讓本來已經吃飽的同事，又一瞬間的消滅一盤菜~

滷杏包菇是一道色澤金黃，質地鮮嫩的美味佳餚。安妮王與同事原本以為是干貝，細看是杏包菇；一咬下去，濃郁的滷味在嘴裡緩緩散開，滷的鮮香與野蔬的自然甜味交融，帶給味蕾一種濃厚的滿足感。每一口都是口感層次豐富的美味體驗。

竹笙元盅以肉塊、鮮蝦與時令蔬菜為主要熬煮的食材，經過慢火熬煮而成。湯汁清澈爽口，將肉類與海鮮原有的鮮甜味道充分展現，加上蔬菜和竹笙的加持，使湯汁更加甘甜順口，讓安妮王喝了好幾碗~

終於來到甜點，「北平同慶樓」以餃子、古早味椰子紅豆燒麻糬作為最後的Ending~

值得一提的是，古早味椰子粉紅豆燒麻糬還蠻好吃的，軟綿綿的口感與不甜不膩的紅豆餡結合，打造獨一無二、創新的風味。

時令水果出現~

安妮王與同事們，終於結束這被「北平同慶樓」餵食的一餐，十分飽足~

[ 總結 - 北平同慶樓 ]

景點 : 北平同慶樓

地址 : 106台北市大安區敦化南路二段168號

營業時間 : 11:00-14:00, 17:00-21:00

交通方式 : 台北捷運科技大樓站、六張犁站走5-10分鐘

安妮王推薦 : 「北平同慶樓」是台北大安區的一家歷史悠久的餐廳，以精湛的北京烤鴨聞名。餐廳環境古老復古，適合各種場合，尤其適合公司聚餐、春酒、尾牙等盛大場合。菜單豐富，結合北方和台灣食材，呈現多元口味。「一品大拼」是前菜佳餚，包含了滷牛腱、燻鴨胸、雞肉、魚片、素鮑魚、海蜇皮等，每一口都是層次豐富的口感，令人驚艷。另有經典的「北平烤鴨」，肉質軟嫩，鴨皮酥脆，搭配甜麵醬，味道經典。清蒸石斑則展現了新鮮魚肉的極致美味，肉質鮮嫩，湯汁香氣四溢。最後，以「古早味椰子紅豆燒麻糬」作為完美結尾，為整餐帶來創新的風味。整理來說，「北平同慶樓」將北京風味與台灣食材結合，呈現出一場極致滋味的盛宴，是值得一試的餐廳。