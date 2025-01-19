【台北大稻埕景點、伴手禮推薦】聯通漢芳｜手工皂、花草茶與中藥材、台北迪化街散策、大稻埕必逛、送禮首選

健康生活從這裡開始！聯通漢芳的養生茶飲與伴手禮

說到台北大稻埕、迪化街景點與伴手禮推薦，「聯通漢芳」是一家位於台北迪化街的老字號品牌，起初以漢方中藥起家，後來融入現代養生概念，開發多種即食漢方食品和健康飲品；如果想要探索大稻埕的漢方文化，「聯通漢芳」絕對能帶你走進養生世界，開啟中藥秘境之旅~

台北必訪中藥行，結合傳統與現代的茶飲與藥膳之旅

「聯通漢芳」受歡迎的商品包括花草茶系列，如白桃烏龍、桂花紅茶和玫瑰綠茶等，藍色包裝清新亮眼，是健康飲品與送禮的最佳選擇。此外，罐裝茶磚與水果茶更是備受顧客青睞，適合日常沖泡或健康飲用。除了茶飲，店內還提供各式中藥材如川貝、銀耳等，滿足藥膳與養生料理需求。

現在，就跟著安妮王，朝聖這家「聯通漢芳」吧~

聯通漢芳│交通

Google地圖請點我 > 北門站到「聯通漢芳」

位在迪化街上的「聯通漢芳」，從車站出發可步行穿越台北地下街，沿途景點包括歷史悠久的大稻埕、永樂市場、霞海城隍廟，以及多家經典老店等，能感受台北城區豐富的歷史氣息。

聯通漢芳│環境介紹

「聯通漢芳」結合了中藥行的傳統特色與現代創新風格，以溫暖木質與中式裝潢為主，擺放著精緻的中藥材和花草茶產品，空間內洋溢著淡淡的中草藥香氣，方便顧客選購之外，也讓人感受到寧靜舒適的氛圍。

聯通漢芳│花草茶系列

安妮王很喜歡喝茶，「聯通漢芳」販售許多草本茶與花茶系列，像是賣得最好的白桃烏龍、桂花紅茶、玫瑰綠茶、山茶花綠茶等，以藍色包裝為主，清新明亮，標籤上清楚標示內容物與用途，非常吸引顧客目光。

除此之外，還有罐裝的水果茶，像是如菊花、洛神花、紫蘇葉等，適合用來泡茶或調製健康飲品。

聯通漢芳│茶磚系列

每個茶磚以透明罐裝呈現，搭配不同顏色的包裝紙，顯示出多樣化的選擇，有普洱茶、花果茶等，每罐茶磚上標有清晰的價格標籤，設計精美，送禮自用兩相宜。

聯通漢芳│傳統乾貨與中藥材

「聯通漢芳」陳列了各種傳統食品與藥材，例如，香菇、花菇、金針花、川貝、桂圓、銀耳等，適合煮湯或藥膳使用。

如果想要尋找養生食品、藥膳材料或製作傳統料理的材料，「聯通漢芳」算是熟悉傳統飲食文化的人的理想去處。

聯通漢芳│手工皂材料區

「聯通漢芳」除了提供多樣化的中草藥、保健食品、養生茶飲等產品，主打傳統與現代結合的健康養生理念之外，還提供手工皂製作材料以及展示品，滿足喜愛製作手工藝品的顧客需求~

聯通漢芳│評價

「聯通漢芳」專注於結合傳統漢方與現代養生需求，提供多樣化的商品、從單一藥草到多種混合茶包、藥膳與花茶禮盒，滿足不同消費者對健康茶飲的需求，其高品質包裝讓產品不僅實用，還非常適合當作健康伴手禮。

如果您追求養生又注重生活便利，「聯通漢芳」絕對是理想的選擇~

聯通漢芳│聯絡資訊

店名：聯通漢芳

地址：103台北市大同區迪化街一段92號

營業時間：09:00–18:30

官網：https://www.lantungherb.com/

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