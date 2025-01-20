[ 台北中山站美食_王品牛排(中山北店) ]

"王品牛排"，一家台灣傳統的餐廳品牌，主打優質的服務以及新鮮的料理，深受許多饕客的喜愛。

那一天，慶祝朋友的一句話：祝妳30歲生日快樂，來找個地方聊天吧！開啟了安妮王跟王品牛排的初體驗。

因此，本篇為安妮王記錄 "王品牛排(中山北店)" 的交通、環境以及推薦餐點

[ 初訪_王品牛排(中山北店) ]

"王品牛排(中山北店)" 的裝潢十分氣派，用紅酒、白酒等酒瓶裝置而成的藝術牆，以及潔白乾淨的餐桌，呈現低調奢華的氛圍。

以第一次到訪 "王品牛排" 的旅人而言，安妮王推薦的就是台灣經典-王品牛排套餐，價格分為1450、1790、1990元三種，可以一次享用氣泡飲、麵包、沙拉、湯、輕飲、主餐、甜點、飲料八大種類的餐點。在此，安妮王開箱兩種1450元的主餐-王品牛小排佐犢牛肋排、王品牛小排佐海大蝦。

[ 安妮王推薦餐點 - 王品牛排(中山北店) ]

品名 : 烤麵包

安妮王推薦 : "王品牛排 "的熱騰騰烤麵包，外酥內軟，加上香甜的奶油，呈現截然不同的幸福滋味，促進食慾。

品名 : 香煎干貝杏鮑菇

安妮王推薦 : "王品牛排"的沙拉-香煎干貝杏鮑菇，猶如大自然景觀的菜餚擺設，咖啡色的杏包菇、紫色的花朵、青翠的綠葉、一點紅的醬汁、漆黑的藻類以及鮮嫩多汁的海鮮干貝，呈現色彩豐富的美味沙拉

品名 : 炙燒鮭魚蘿美沙拉

安妮王推薦 : "王品牛排"的沙拉-炙燒鮭魚蘿美沙拉，可以說是小巧玲瓏的藝術品，將炙燒鮭魚切成精美的塊狀，加上番茄、蘿美等時蔬，襯托主菜的珍貴以及與眾不同

品名 : 松露蕈菇濃湯

安妮王推薦 : "王品牛排"的湯類-松露蕈菇濃湯，奢華氣派的盤子，承載珍貴的松露、蕈菇等食材熬煮而成，濃稠狀的湯品，細細一品，逐漸溫暖味蕾。

品名 : 海鮮清湯

安妮王推薦 : "王品牛排"的湯類-海鮮清湯，在這潔白的陶瓷盤中，猶如一輪明月，明亮透徹的清湯，蘊含海蝦、鮑魚等海鮮食材的鮮味，是一道清爽的湯品

品名 : 王品牛小排佐犢牛肋排

安妮王推薦 : "王品牛排"的主餐-王品牛小排佐犢牛肋排，可以一次吃到牛的兩種部位。安妮王獨愛牛小排，軟嫩適中。另外，犢牛肋排取自剛出生不久的小牛，肉質更加柔軟鮮嫩，配上特製的醬汁，一口酒、一口肉，把酒言歡，十分滿足

品名 : 王品牛小排佐海大蝦

安妮王推薦 : "王品牛排"的主餐-王品牛小排佐海大蝦，可以說是經典的海陸總匯，一次吃到去筋去骨的柔軟牛小排，以及鮮美的海大蝦，給人至高無上的頂級味覺饗宴。

品名 : 熔岩巧克力冰淇淋

安妮王推薦 : "王品牛排"的甜點-熔岩巧克力冰淇淋，散發甜蜜冰涼口感的香草冰淇淋，遇上熔岩巧克力時，可謂冰與火的結合，在舌尖裡逐漸化開，添加藍莓、草莓等水果點綴，在這濃郁的巧克力中，纏繞一絲絲酸甜的滋味

品名 : 焦糖紅橙千層

安妮王推薦 : "王品牛排"的甜點-焦糖紅橙千層，可以說是王品甜點的招牌，在視覺上十分吸睛、耀眼奪目。一層層的柔軟海綿蛋糕、一層層熬煮良久的焦糖、再將紅橙切塊，反覆的製作工法而成的甜點，佐以水果配料，成為口感層次深厚、多元的千層蛋糕

品名 : 熱帶水果茶

安妮王推薦 : 享用完"王品牛排" 的套餐後，來一杯熱騰騰的水果茶，結束這一頓美好的30歲生日午餐。

[ 總結 - 王品牛排(中山北店) ]

景點 : 王品牛排台北中山北店

地址 : 104台北市中山區中山北路二段33號2F

網站 : https://www.wangsteak.com.tw/

菜單 : https://www.wangsteak.com.tw/menu.html

營業時間 : 11:00-14:30，17:30-22:00

交通方式 : 台北捷運中山站步行5-10分鐘

安妮王推薦 : "王品牛排"整體的服務、用餐感受很不錯，給人賓至如歸的感覺，適合一群人聚餐。與相識10年已久的朋友，帶著兩份王品經典套餐餐卷，慶祝屬於我們的30歲生日~~在餐點上，如果屬於大份量、料多味美的食客，那王品牛排可能會覺得還好；但如果是精緻、喜愛藝術擺盤、服務至上的饕客，王品牛排可以納入口袋名單。從一開始的沙拉、濃湯、主餐到甜點，每一道的擺盤獨出新裁，具有巧思，彷彿一幅幅餐桌壁畫映入眼簾，給人又驚又喜的美食饗宴

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