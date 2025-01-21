[【新北美食推薦】濤濤海鮮蒸氣鍋(新莊典華、尾牙春酒、聚餐首選) ]

說到新北、新莊區美食，馬上就讓我聯想到在機場捷運新莊副都心捷運站附近，新莊典華2樓的「濤濤海鮮蒸氣鍋」，濤濤海鮮蒸氣鍋是典華餐飲旗下品牌，不僅提供多種新鮮在地的海產、小農蔬菜、肉類與甜品；主打高溫蒸氣、不加入調味的方式的海鮮蒸氣鍋，讓饕客能夠嚐到最健康、自然、原型食物的口感。另外，在用餐品質上，不僅提供寬敞舒適的空間或者歐風雅致的隱密包廂；管家式桌邊服務，由專人協助每道餐點的烹煮及分裝，讓安妮王一夥人感到賓至如歸的感受，可說是情侶用餐、尾牙春酒聚餐、家庭聚餐、宴客等，新莊典華「濤濤海鮮蒸氣鍋」都是值得推薦的餐廳~

還在為聚餐的餐廳煩惱嗎!!!

本篇為安妮王彙整的新莊典華「濤濤海鮮蒸氣鍋」大攻略，包含地理環境、用餐環境、菜單以及推薦餐點，快來看看這家適合宴客的餐廳吧!

[ 交通與地理位置 _濤濤海鮮蒸氣鍋 ]

「濤濤海鮮蒸氣鍋」 位於新莊典華2樓，自行開車者可以停在新莊典華B2停車場(惟停車位數量有限)，搭乘捷運的話，坐到機場捷運新莊副都心站2號出口，大約步行5五分鐘即可抵達； 新莊典華附近也有公車站-捷運新莊副都心站(中央路)可停靠，且鄰近宏匯廣場，交通非常便利~

Googl地圖請點我>新莊副都心站步行至新莊典華

安妮王先到新莊典華1樓，挑高的空間顯得十分氣派；清楚的動線指引，讓第一次到訪的客人，可以迅速搭乘電梯到2樓，來到「濤濤海鮮蒸氣鍋」~

不得不說，光是這金碧輝煌的門面以及便利的交通與動線，都讓人感到特別高級；不管是情侶用餐、尾牙春酒聚餐、家庭聚餐等，選擇「新莊典華」就對了!!!

[ 用餐環境 _濤濤海鮮蒸氣鍋 ]

安妮王來到新莊典華2樓後，映入眼簾的是這湛藍的「濤濤海鮮蒸氣鍋」招牌以及銀白色的燈光點綴，打造魚兒徜徉在海裡優游的意象~

濤濤，是由三點水跟一個壽字組成，三點水分別代表大海、海鮮與蒸氣；壽則有祝福的含義，濤濤在大海中找到最新鮮的原型食物，以無添加的蒸氣方式烹調，因此「濤濤」期望帶給您加倍的新鮮與祝福。

在藍色招牌的後方，是「濤濤海鮮蒸氣鍋」的用餐區，以及適合拍照打卡的地方-天使噴水池，帶出濤濤是個充滿人文、藝術感的餐飲品牌；在歐式風格的餐廳，品嘗台灣新鮮的原型海鮮與季節時蔬，讓人一秒偽出國~

最讓安妮王驚嘆的是客製化的用餐環境，「濤濤海鮮蒸氣鍋」選用灰色、深藍絨布、淺咖啡色的木質地板及華麗的水晶燈搭，在鵝黃色燈光的照耀下，營造低調奢華且舒服的用餐氣氛。

除此之外，座位 提供2-4人方桌、6-8人圓桌及10人圓桌獨立包廂3間，其中有兩間可打通變一大間，若有包場的特殊需求，可另外做安排及討論，非常適合全家大小、公司尾牙春酒，一起來「濤濤海鮮蒸氣鍋」團聚！

[ 菜單 _濤濤海鮮蒸氣鍋 ]

「濤濤海鮮蒸氣鍋」在菜單設計上，以套餐方式供應，有2人、4人、6人、8人和10人套餐以及單點食材；安妮王一夥人在禮拜四下班後，品嚐「濤濤海鮮蒸氣鍋」的4人極品套餐，有奉湯、燃手小菜、越光米上湯瑤柱粥、季節貝類、藍鑽蝦、肉品(梅花豬/豬五花/雪花牛)3選2、鮮活龍虎斑、季節時蔬、澎湖小卷、金蒜扇貝與季節甜品，搭配各種優惠方案，用最划算的價格，品嘗最健康的原型食材。

延伸閱讀>「濤濤海鮮蒸氣鍋」菜單

[ 安妮王推薦 _濤濤海鮮蒸氣鍋 ]

品名 : 黑豆穀物茶

安妮王推薦 : 「濤濤海鮮蒸氣鍋」的黑豆穀物茶真是一口暖心。安妮王入口的那一瞬間，濃郁的穀物香，像是一股舒服的溫暖風，讓人瞬間感到舒暢。隨後是淡淡的回甘；最特別的是， 選用黑豆、蕎麥、玄米三種健康等級高的穀物而調配而成的黑豆穀物茶，喝了不僅提神，也不怕夜裡睡不著。在濤濤的海鮮饗宴中，這杯可以無限續杯的黑豆穀物茶，絕對是清新宜人的好夥伴。

品名 : 奉湯

安妮王推薦 : 「奉湯」真是「濤濤海鮮蒸氣鍋」的開胃小將！一入口，香氣滿溢，選用老母雞和金華火腿熬成的頂級湯頭，一入口，香氣滿溢的溫潤湯頭席捲而來；加點代表「濤」字三點水的紅枸杞，鮮香中又帶點甜味，一點也不油膩，簡直是冬天的暖胃必備。總之，「奉湯」就是一碗充滿溫馨祝福的美味湯品，每一口都是滿滿的幸福感。 最重要的是，免費續杯ㄛ~

品名 : 燃手小菜

安妮王推薦 : 依照當天食材提供，每次來都可能不同。這天吃到醃製百香冬瓜和韓式泡菜，簡單的調味就相當涮嘴，樣樣都好吃，讓人一口接一口，讓人十分開胃~

品名 : 獨家醬料-北海道昆布果醋醬和秘製胡麻醬

安妮王推薦 : 鍋物的美味關鍵，除了新鮮的食材與烹飪的技巧與時間外，醬料絕對佔有舉足輕重的因素!

「濤濤海鮮蒸氣鍋」的醬料種類十分多元；主廚特製的 北海道昆布果醋醬，清爽中帶點果香，激發海鮮的鮮味；再來是秘製胡麻醬，香濃而微甜。除此之外，還有切成細末的薑、蔥花、精緻的玫瑰鹽與胡椒鹽等，瞬間提升海鮮的口感， 享用美食同時保持食用舒適感！

這些豐富的醬料配上鮮美的食材，簡直是口感的盛宴。不試一試怎麼行呢？快來跟安妮王品嚐蒸氣鍋的美味吧！

管家式桌邊服務 : 安妮王第一次用餐，享受到「濤濤海鮮蒸氣鍋」的 管家式桌邊服務；從用餐一開始獻上奉湯到每道食材蒸煮，一整套的海鮮蒸氣鍋流程，服務人員會精準掌控時間，安妮王一夥人完全不怕吃到過柴的口感，且會協助桌邊分菜，呈現出食材最棒的原味鮮美以及份量給饕客，享受賓至如歸的服務。

服務人員先在蒸氣鍋底層，加入嚴選日本越光米、些許老母雞、金華火腿熬煮而成的湯頭後， 海鮮在蒸煮過程中，透過蒸氣，其精華鮮甜會慢慢滴入底部的粥內，在用餐最後，就能享用到香氣四溢的越光米上湯瑤柱粥，就讓我們等到最後吧！

品名 : 季節貝類

安妮王推薦 : 一大盤金光閃閃的蛤蠣，在高溫蒸氣下，緩緩打開堅硬的殼，飄出海風鹹鹹的芬芳；安妮王一口咬下，那鮮美欲滴的海鮮滋味，讓人欲罷不能，不需要添加任何調味料，就能一掃而空。

品名 : 藍鑽蝦

安妮王推薦 : 紅通通的藍鑽蝦，蝦子的鮮度都在嘴裡優雅轉動，完美的蒸煮時間保留了蝦子原本的彈性以及鮮嫩爽口的滋味，更棒的是，吃完一尾蝦，還有滿滿的等著我，根本就是蝦子控的天堂啊！

品名 : 季節時蔬

安妮王推薦 : 吃完蛤蠣與蝦子兩種海味後，緊接著是水果玉米、栗子地瓜、玉米筍、香菇、袖珍菇、花椰菜、紅椒等蒸煮的季節山珍，每一口都充滿了多汁的蔬菜甜味與清香，而且配上果醋或胡麻醬，真是美味到不行。

品名 : 澎湖小卷

安妮王推薦 : 看到這晶瑩剔透的色澤，就知道這澎湖小卷賣相與鮮度了得；一咬下去，湯汁四溢，肉質嫩滑、甜美十足，脆脆的口感還帶著一點彈性，豐富的口感層次，絕對能滿足許多人的味蕾。

品名 : 金蒜扇貝

安妮王推薦 : 在細嫩的扇貝肉上，撒上金色誘人的蒜末；輕輕一咬，那扇貝的鮮味和蒜頭的香味瞬間在嘴巴裡面炸開，緊接著是貝類軟嫩且富有彈性的口感，是一道既營養又美味的料理，每一口都是幸福的享受。

品名 : 鮮活龍虎斑

安妮王推薦 : 選用台灣養殖的龍虎斑，蒸氣鍋的巧妙運用讓龍虎斑更保持了最原始的海鮮風味，肉質鮮嫩又豐厚，每一口都是細緻的享受，還有淡淡的甜味在嘴巴中瀰漫；尤其是這Q彈的魚皮的和白嫩嫩的魚肉，富含滿滿的膠原蛋白，配上各種醬料，一吃就被這份美味俘虜了！

品名 : 豬五花

安妮王推薦 :「濤濤海鮮蒸氣鍋」的肉品系列-豬五花，在肥瘦交錯，色澤鮮紅的肉片下，藏著清新解膩的高麗菜，經過短短的蒸煮時間，豬肉保持了豐富的湯汁，肉質口感彈牙，搭配底下的高麗菜，層次感十足。

安妮王最喜歡的吃法是沾上泰式酸辣醬，軟嫩的肉片與酸酸甜甜的醬料結合，激發更多風味，超級開胃，真是美味滿分！

品名 : 梅花豬

安妮王推薦 :「濤濤海鮮蒸氣鍋」的肉品系列-梅花豬，肉眼可見，油脂分布較均勻，口感來說，有別於豬五花軟嫩的口感，梅花豬是豬肉中濃郁鮮美成分最多的代表性部位，口感較有彈性且不油膩，是一盤清爽的肉類料理~

品名 : 越光米上湯瑤柱粥

安妮王推薦 : 吸收眾多海鮮、蔬菜、肉類精華的湯頭，加入雞蛋、 芹菜 、雨來菇後，讓安妮王一夥人期待的粥品，終於來了!!!

這碗越光米上湯瑤柱粥真是一道讓人垂涎的美味；嚼勁的米飯嚼勁與鮮美的湯頭，充滿了海陸的精華；每吃一口，彷彿能感受到海鮮、肉品和蔬菜交織出豐富口感，清爽又帶有鹹香，讓人一碗接著一碗，真是美味的享受。

想要來點多樣化口味的話，撒上玫瑰鹽或胡椒鹽，鹹鹹的香氣讓安妮王在最後關頭，居然又默默吃了將近3碗的粥品~

品名 : 季節甜品( 春一枝冰棒/紅豆紫米粥)

安妮王推薦 : 「濤濤海鮮蒸氣鍋」的季節甜品，不管是迷你版的春一枝冰棒，選用台灣本土水果製成的冰品，或者來碗熱呼呼、暖洋洋的紅豆紫米粥，都是不錯的選擇。在大餐的最後，總要來點喜愛的甜食，為這餐，畫下美好的結束~

超有水準的外帶服務!!!

安妮王一夥人用餐後，剩下一碗越光米上湯瑤柱粥，於是想要打包，讓更多人品嘗美味的粥品。

沒想到，服務員不僅迅速地裝碗裝袋，而且還免費附了一碗用老母雞和金華火腿熬成的頂級湯頭，讓客人回去料理時，將湯頭加進粥裡，方能不失美味。

只能說，「濤濤海鮮蒸氣鍋」的服務品質真得沒話說，太貼心了!!!

[ 會員系統優惠_濤濤海鮮蒸氣鍋 ]

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[ 總結_濤濤海鮮蒸氣鍋 ]

店名 : 濤濤海鮮蒸氣鍋

地址 :新北市新莊區中央路469號2樓(新莊典華2樓)

營業時間 : 週二～日 11:30~15:00 ，17:30~21:30，每週一公休

線上訂位：https://pse.is/56uktu

營業電話 : (02)8522-6555

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交通方式 : 機場捷運新莊副都心站2號出口，鄰近宏匯廣場，走路3分鐘約即可抵達；自行開車可停於新莊典華B2停車場，惟停車位數量有限

安妮王推薦 : 以上是安妮王一行人品嘗的「濤濤海鮮蒸氣鍋」之4人極品套餐的餐點，體驗不一樣的海陸蒸氣鍋物吃法！在新北、新莊這美食聚集的地方，「濤濤海鮮蒸氣鍋」在用餐環境上，以寬敞舒適的空間設計與規劃，方桌、圓桌或包廂，任君挑選；在食材介紹與烹煮流程上，主打蒸氣烹煮，自然食材新鮮度為最大賣點，能夠品嘗最原味、營養的食物；最值得一提的是管家式桌邊服務，協助每道餐點的烹煮及分裝，讓安妮王一夥人可以放心享用美食，尤其是最後的外帶服務，更是讓安妮王感到超級貼心；是一家很適合情侶約會、家庭聚餐、生日宴會、尾牙春酒等大大小小的場合，不失面子、包您滿意的餐廳推薦。