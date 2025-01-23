[ 台北京站美食_京都勝牛(日本第一炸牛排) ]

台北車站附近的京站，有一家 "京都勝牛"，不用特地搭飛機就可以吃到日本第一的炸牛排外，店內招牌-京都勝牛系列，以190度的高溫快炸60秒將麵衣炸至酥脆金黃，內裡維持著3分的鮮嫩熟度，也可以依照個人喜好自行用小火爐加熱，並搭配上7種不同的調料創造出獨特個人化吃法，端上桌的不只是一道料理，而是一份簡單大口吃肉的幸福飽足感。除此之外，各式各樣的套餐、甜品組合，深受男女老少喜愛 。

因此，本篇為大家介紹安妮王朝聖 "京都勝牛-台北京站店"的記錄，包含地理環境、菜單選擇以及推薦餐點~

[ 初訪 _京都勝牛 ]

搭乘台北捷運，搭到台北車站步行5-10分鐘，來到京站百貨公司B3，就會看到一家質樸典雅的炸牛排店。

"京都勝牛" 的位置寬敞舒適，熱茶、醬汁無限自取外，最讓安妮王喜愛的是每桌上設置自動點餐裝置，點一點憑發票餐點就送來了，大幅減少出餐出錯的機率。

在菜單上，每時期都有主打的促銷方案，如果不知道點那些甜食、鹹食的話，可以參考第一頁的推薦餐點，不過既然來到炸牛排店了，不吃牛總覺得怪怪的==

延伸閱讀 京都勝牛的菜單

[ 安妮王推薦 _京都勝牛 ]

品名 : 京都勝牛四味

價格 : 520元

安妮王推薦 : "京都勝牛四味"，嚴選美國及紐澳牛肉，取自薄切翼板、厚切菲力、薄炸牛排及燉菲力薄片四種部位，附上台灣斗南的越光米+燕麥飯，以及 小菜、沙拉、味噌湯組成的套餐，多重風味一次滿足，當黃金酥脆的炸牛排與醬汁的美味結合，彷彿在吃多汁的炸牛排餅，充滿牛肉鮮嫩甜美的香氣。

"京都勝牛"另一種餐點樂趣，就是可以使用鐵板加熱炸牛排，滿足饕客的各種口感需求外，那一陣陣新鮮牛肉的香氣配上緩緩流出的肉汁，讓人看得十分開心~

品名 : 海老熟成豬排二味 (腰內)

價格 : 410元

安妮王推薦 : "京都勝牛"不單單只有牛肉料理，這款"海老二味(腰內)"，以炸海老蝦與炸腰內豬排為主體，佐勝牛經典醬料，附上越光米麥飯, 日式味噌湯, 高麗菜絲及醃漬小菜，滿滿的海陸結合與自然的芬芳席捲而來，讓人感到前所未有的飽足感。

品名 : 廣島牡蠣翼板牛排

價格 : 480元

安妮王推薦 : "京都勝牛"的優點在於食材都很新鮮+組合，總能給客人意想不到的驚喜；肥美斗大的炸廣島牡蠣與薄嫩多汁的翼板牛排，一咬下去，外酥內軟的牡蠣瞬間爆汁，緊接而來的濃郁的海產味；鮮紅欲滴的翼板牛排，在鐵板的加持下，由軟嫩逐漸變為扎實口感，也是一道經典的套餐組合。

品名 : 經典玉子燒

價格 : 120元

安妮王推薦 : "京都勝牛"的小菜之一，層層推疊的玉子燒彷彿精緻的千層蛋糕，口感軟嫩口味帶點甜味，佐以酸甜的番茄與蘿蔔泥，緩緩開味。

品名 : 四格甜點加購

價格 : 125元

安妮王推薦 : 大餐吃飽了總要來個甜點收尾，"京都勝牛"的四格甜點，不僅有顏值網美的外表，在木造盒子中，用精美的陶瓷碗承載花見團子、日式抹茶凍、蕨餅、黑糖珍珠霜淇淋四種日式經典小食，每一口都是特別、不一樣的體驗，有Q彈、滑順、甜美、冰涼等味覺饗宴，留下美好的Ending。

[ 總結 _京都勝牛 ]

景點 : 京都勝牛-台北京站店

地址 : 103台北市大同區承德路一段1號號B3

網址 : http://kyoto-katsugyu.com.tw/

營業時間 : 11:00-20:45

交通方式 : 捷運台北車站步行5-10分鐘即可抵達，京站時尚廣場B3

安妮王推薦 : 以上是安妮王品嘗的京都勝牛-台北京站店餐點，炸牛排可說是必點的選項， 使用190度的熱油高溫油炸，上桌時保持5分熟的狀態，並透過鐵板加熱的型態，讓旅人可以依照個人喜好控制熟度，再搭配9種醬料，組合成自己喜愛的口味，創造出不同的品嚐風味，讓人回味無窮。除此之外，Q彈的花見糰子、黑糖花生粉蕨餅、冰涼滑順的日式抹茶凍與螞蟻人喜愛的黑糖珍珠霜淇淋，集合四種熱門日式甜點，就像來個迷你的日本甜點之旅，十分飽足。