台中人氣越式料理進駐南投魚池，超高CP值平價大份量，必點推推鍋、越式炒麵、湯河粉、經典越式小食！！

台中人氣越南料理＂ 越好吃越式料理 ＂展店到南投魚池囉！不僅吃得到獨創的阮小姐推推鍋、越式湯河粉、涼拌米線、越南麵包以外，還有少見的越式炒麵以及個人越式小火鍋，加上店家自製的醬料和沾醬絕對讓你來一場異國饗宴，又不傷荷包唷！

越好吃越式料理魚池店 就位在魚池鄉文武巷，緊鄰九族文化村、日月潭，有來這邊玩樂的朋友可以在去程或回程時來品嘗來自台中人氣超夯的越式料理。

2024聖誕活動來囉！即日起至12/31 只要滿額就送可愛的拍拍燈，有皮卡丘拍拍燈、蠟筆小新屁屁拍拍燈、卡皮巴拉拍拍燈、蛋糕拍拍燈唷！！

越好吃越式料理魚池店的裝潢給人乾淨明亮、且以越南的特色竹編造景燈和竹編椅來打造出舒適的用餐環境。

比較特別的是魚池店還有自助點餐機，在人潮多時直接機器點餐結帳更是快速、內用外帶均可使用！

後面還有一區半開放式的包廂區呢，多人聚餐在這一區就算大聲一點點、歡樂起來也沒問題！

醬料區貼心地準備了不少瓶瓶罐罐的調味料，如果覺得味道不夠厚重都可以自己斟酌加入，小涼比較會拿的就是特製辣椒醬還有檸檬汁，且醬料區旁也有不少分食碗可自行拿取使用！！

自助點餐機依照步驟來使用很簡單！

越好吃越南料理菜單 ，以湯河粉、涼拌米線、越式炒麵、經典小食、經典炸物、越式法國麵包、越式飯品、沁涼飲品、越式湯品、豪華共享拼盤、季節新品、阮小姐推推鍋、個人獨享鍋及套餐為主，再依照自己的口味來選擇，不管是一個人或是多人聚餐來這準沒錯！！

阮小姐推推鍋 (牛肉、豬肉選一)，以越南進口的帽子鍋當鍋具，不只是台灣首創帽子火鍋；帽緣的設計還能擺上不少食材，很獨特且再吃得當下也很有趣！

阮小姐推推鍋以大量的高麗菜、豆芽菜鋪底，再依序放入你選的肉品、以及海鮮蛤蠣、彈牙的中卷、刻花魷魚、鮮蝦等，時蔬上還有金針菇、玉米筍、大陸妹等，帽子湯鍋內還有不少豆皮唷！不得不說這一鍋真的超級無敵澎湃，人多點上一鍋大家分食超夠味！而且店家還怕你吃不夠另外有在附主食（米紙、白飯、河粉選一）。

好吧！我又再一次搞笑了！因為人家是吃多少推多少食材入鍋煮，我又一次推太多就出現圖下的窘狀！但在食材上小涼都是有確認熟透了、才開始大吃大喝！會建議大家先推海鮮類下去煮再推入高麗菜，我覺得這樣湯頭更好喝。這一鍋 阮小姐推推鍋 小凉我大大推薦來越好吃越式料理你一定要點，尤其人家一起分食更棒！

主食小凉選了近期很夯的米紙，可說是減脂人的最愛！！

將米紙放入推推鍋內的湯底，這米紙遇水就軟！

再依序放入自己想吃的食材捲起來即可！

這米紙的熱量比米飯、河粉都要來的低喔！吃火鍋也可以不在罪惡囉～～～

越式香酥雞炒麵 ，以越南雞蛋麵、豆芽、時蔬及特調醬汁等大火快炒，獨特的香氣超迷人！搭配的香酥雞可說是外酥肉嫩，且裡面還保留了肉汁，真的好好吃，如果吃完還不過癮，亦可再單點來吃唷！

這越南道地雞蛋麵，沒有像台灣的黃麵容易軟爛，所以再拌炒後麵條還有保留下彈牙的口感，有吃辣的朋友建議加上店家自製辣醬，那涮嘴風味會讓你不想要停口唷。

這是一碗很清爽又能飽足的 牛肉湯河粉 ，除了主角牛肉、河粉以外，還有洋蔥、時蔬以及蔥末！

比較特別的是以溫體牛來製作吃起來軟嫩不柴又帶點甜味，加上少許檸檬汁可讓湯頭更是清爽又鮮！

河粉軟嫩又彈牙加上吸滿湯汁，既滑溜又好吃，加上河粉的量有點多，吃完這一碗還滿撐的！

越式滿漢拼盤 有越式香酥雞、越式炸排骨、越式火腿、涼皮春捲、生菜、涼拌青木瓜、米線等，吃法宛如韓式烤肉般的生菜包肉，想吃啥就包啥吃！多人來用餐很建議點上一份一起分享吃唷！

爽滑勁道的米紙包裹著大量的米線、越式火腿、小黃瓜、排骨等，大口入嘴不只是清爽又不失豐富感，且在炎熱的夏天裡超開胃！

沾上店家特調魚露醬汁，酸酸甜甜更清爽～～

越式滿漢拼盤另一吃法就是拿著生菜依照自己想吃的配料往內放，可沾上特製魚露醬或是拿上自製辣椒醬拌入，風味都是一級棒，就像韓國生菜包肉一樣大口吃，口感層次更加豐富好吃呢

以特製法國麵包夾上 越式打拋豬 、白蘿蔔泡菜、醃漬紫高麗菜、蔥末等餡料再淋上特製醬汁，一整個夾好夾滿呢~

打拋豬炒得相當入味又香，鹹香中帶點微辣以及醃漬白蘿蔔的爽脆、加上麵包外皮香酥內有咀嚼的口感，吃起來涮嘴又更有層次風味！

越式香茅紅咖哩 可搭配米飯或法國麵包。

越式香茅紅咖哩內有牛肉、馬鈴薯、紅蘿蔔等，令人滿意外的是馬鈴薯燉的相當入味又綿密好食。以法國麵包沾上紅咖哩來吃真的很夠味、帶點微微的辣香不嗆、淡淡的鮮味來自魚露的香，跟一般的咖哩很不一樣，但是好吃的唷！

搭配的牛肉也不柴，吸滿滿了紅咖哩醬汁夠味又下飯！

個人獨享鍋有四種湯底可選（冬蔭功、椰香酸辣、原味高湯、秘製沙茶），小凉選了椰香酸辣／豬肉。

湯頭喝起來香濃又順口，微微的辣香更令人不想停口！尤其食材的豐富滾煮後，也讓湯頭多了一點甜味！

豬肉帶點厚度吃起來更有口感、加上豆皮吸滿了椰香酸辣的湯底入嘴帶汁的風味更涮嘴，貢丸的Ｑ彈、玉米筍的脆口、金針菇、蟹肉棒、杏鮑菇、豆腐等豐富的食材，自己一個人吃上一鍋真的超暖胃又飽足！

我們吃飯一定不能少的就是炸物！那就來個 皇家大蝦餅 以及 越式香酥炸雞 翅附自製魚露醬。

皇家大蝦餅 酥脆的外皮包裹著彈牙飽滿的內餡，大口咬下享受海味瞬間噴發，沾上特製水果醬料，更是一絕! 原來炸物可以吃得很爽口~~

越式香酥炸雞 以獨家秘製醬汁先醃漬過後，再油炸的雞翅，超香！雞翅外皮香酥又薄、沒有一般沾粉很厚的雞翅口感，除了酥脆、肉質又很鮮嫩多汁、香氣與味道非常足，沾上店家特製魚露吃起來更清爽涮嘴～

蜂蜜檸檬 (左)要喝前記得先攪拌均勻，檸檬融合蜂蜜的那種天然香甜微酸滋味，特暢快。沁涼椰子水(右)喝起來微甜又清爽，不管是搭配任一餐點都能平衡。

越好吃越南料理-南投魚池店

預約專線：049-2895266

地址：南投縣魚池鄉文武巷18-16號

營業時間：11:00~14:00、17:00~20:00

臉書粉絲頁： 越好吃越南料理魚池店