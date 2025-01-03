嘉義市東區新開幕的日本料理「鯨日吃啥」，年輕老闆是在台灣學習廚藝，後來到荷蘭開業，並認識歐洲文化下的日式料理風情

而後在2024年春季再度回到台灣，並獨自創立這家日式餐廳

鮭魚酪梨生塔塔、香煎芝麻鮪魚和加州捲，融合西洋飲食文化風格；握壽司和丼飯的生魚片新鮮美味，份量有誠意

推薦日式料理愛好者和樂於品嚐創意料理的人客來嚐鮮喔

[春節活動]2025年節壽司拼盤~預訂中!

即日起~2025/01/24接受預訂

取餐時間：除夕至初三 11:30-17:00(店內無營業，亦 不接受當日追加與訂購)

菜單請參考>>> 鯨日吃啥！ FB粉絲專頁

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餐廳名稱：鯨日吃啥！(嘉義市東區興美六路210號)

相關連結： FB粉絲專頁 Instagram

營業資訊：0911658881 週四六11:00-14:00 16:30-20:30；週五日16:30-20:30；週一二三休

餐點介紹：丼飯/握壽司/壽司捲/麵食/飯類/小菜/飲品/外帶餐盒

用餐日期：2024.12



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▲鯨日吃啥！ 店面

由於曾見識過歐洲的日本料理文化，老闆想要展現結合不同飲食文化的風貌，並且為店面取一個更有辨識度的名字

於是他想到自己喜歡鯨魚那既體大雄偉卻性格溫和的特徵，以及與家人朋友日常中最常出現的一句問句「今日吃啥？」

而最終而成的「鯨日吃啥」

▲鯨日吃啥！ 用餐環境

有別於傳統經典日式餐廳的店名與裝潢風格，採以白色為主，簡約明亮的用餐氛圍

有三組四人桌位及吧台座位

▲鯨日吃啥！老闆正在將煎「香煎芝麻鮪魚」

白芝麻不僅能避免魚肉尤其像比較瘦無油的魚肉部位在高油溫下太熟也能增添堅果香氣。老闆在用平底鍋煎的時候就已經飄出陣陣芝麻的香，作為這道料理最佳的開胃菜

題外話，老闆身材非常高挑，當我看到他在料理時得時不時避免頭撞到抽風櫃，覺得有些逗趣

(客串演出: Na哥)

▲鯨日吃啥！ 老闆正在將煎好的「香煎芝麻鮪魚」切片

香煎芝麻鮪魚 NT 110

一道我未曾在台灣的日式料理餐廳看過與吃過的洋風和食料理。在網路上可以茶香到很多食譜，甚至全球知名大廚Gordan Ramsay也做過！

長方體生食級鮪魚，裹上薄薄蛋清和白芝麻粒並油煎，這道料理有大多人稱之芝麻鮪魚排，也人說是鮪魚牛排，真的有幾分取其含義。

淋上特調味噌醬，比常吃到的味噌略鹹並有七味粉的辛香，吃起來不會只有單純的甜味，更多了香氣和風味層次。鮪魚肉是採用精瘦又無帶筋的腓力部位，柔軟好咀嚼又清爽不膩，與濃郁的味噌醬搭配，風味均衡

▲鯨日吃啥！ 老闆正在捏製握壽司

手法既快速又流暢，每貫生魚片握壽司不到五秒就捏好囉

盛和握壽司 NT 400

8貫綜合生魚片握壽司，預設都會有山葵醬，也可客製化不加。

通常這8貫會有「星鰻穴子×2、鮭魚、鮪魚、天使紅蝦」， 再搭配當日準備的其他海鮮與魚類，今天的是「北寄貝、海鱺、龍占魚」

(後排右二)「干貝」則是較為少見的北海道生食級粉色干貝，鮮甜軟嫩；

(後排右三)「龍占魚」肉質雪白帶點膚色的粉嫩，外型似真鯛，肉質也是比較有Q勁和帶筋感

(後排左二)「天使紅蝦」軟中帶如同蒟蒻的脆，搭配蟹膏，一口享用到濃郁的膏脂和淡雅的蝦肉甜味；

▲(右下)「海鱺魚」則同為白肉魚，但肉質柔軟毫無筋感；

(左上)「厚切鮭魚」平均超過1 cm厚度，搭配飽滿的壽司飯和一點點山葵醬的提味，滿嘴豐富的魚油厚實感和鮭魚的香氣

▲「星鰻穴子」細膩綿密無刺，沒有太重的醬汁調味，僅炙燒讓魚肉本身的油脂被烤出，呈現鰻魚渾然天成的美味

星鮨干貝丼 NT 330

星鰻、炙燒比目魚鰭、干貝！

天啊，我最愛的三樣海鮮魚類全在這碗！根本是為我設計的，我的天菜丼！

▲老闆現場以噴槍直火炙燒的三種生魚片，干貝表面呈白裡透粉與帶點微焦上色，但整體近乎如同生魚片的柔軟；比目魚鰭則因為比較薄，炙燒後油脂大量逼出，略帶油感而不膩，且香氣滿溢，我覺得遠比全生食美味許多！星鰻更甭說就是我的摯愛，肉質綿密，無過多醬汁使鰻肉本身肉香更突顯

鮭魚酪梨生塔塔 NT 160

現切生鮭魚和酪梨，放到圓形塔模內定型，擺盤時再點綴黃芥末醬

我本身對酪梨沒有喜好，也覺得它沒什麼味道，但整體跟鮭魚和黃芥末搭配一起食用，不只是橘綠黃色系配色看起來繽紛可口，口感也是富有層次

既有生鮭魚的滑嫩與彈性，也有酪梨的綿軟，加上蜂蜜芥末醬這經典美式醬料，僅僅三種食材就能呈現多重飲食文化元素的融合





鮭魚天婦羅捲 NT 180

海苔片包捲壽司米飯和現切生鮭魚條(沒錯，是生食級鮭魚！不是鮭魚鬆喔)，捲好並裹上一層薄薄的天婦羅麵粉漿後油炸，最後淋上甜醬油。擺盤會搭配當日蔬菜天婦羅(當天提供的是馬鈴薯片)

今天我的這份鮭魚天婦羅麵皮比較薄，沒有像網路上其他網友照片那樣有明顯的金黃色麵衣，而是像表面覆蓋一層白透的糖霜，吃起來也比較沒有天婦羅那外層酥脆的口感。壽司本身捲得很紮實，咬一半時也都不會散開，壽司米粒飽滿分明，鮭魚肉也是很新鮮魚肉會有的鮮甜味。淋的甜醬油本身鹹味和色澤都不重，而是甜味相對明顯，被鮭魚天婦羅捲和馬鈴薯天婦羅吸收後不僅沒有讓它們表面染色，吃起來還有股蜜糖般甜甜的滋味，覺得特別與有新鮮感，風味也不會不般配

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鯨日吃啥！ 菜單(2025.01版本)

內用菜單有丼飯、壽司捲、握壽司、生魚片和小菜與飲品，後來追加烏龍麵和咖哩飯，提供給人客更多熟食選擇

此外也有提供外帶餐盒，不論是平時活動聚餐或像近期農曆新年的家庭聚會，都很適合喔

[春節活動]2025年節壽司拼盤~預訂中!

即日起~2025/01/24接受預訂

取餐時間：除夕至初三 11:30-17:00(店內無營業，亦 不接受當日追加與訂購)

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