鬥牛士二鍋台中文心店，台中火鍋吃到飽推薦，平日午餐358元起就有肉品、蔬食自助吧、熱炒、炸物、剉冰、冰淇淋、巧克力噴泉吃到飽，就在台中捷運水安宮站旁邊的文心家樂福1樓。妮妮布魯非常推薦平日午餐11點到下午4點來用餐，只要358元加一成服務費，就有超狂自助吧讓你呷免驚~4人同行記得提前訂位多送大仙海鮮桶，更不能錯過當日壽星半價優惠。

鬥牛士二鍋台中文心店

鬥牛士二鍋台中文心店 位置與停車

鬥牛士二鍋台中文心店，就在台中捷運水安宮站旁邊的文心家樂福1樓，位於後方角落，所以走進家樂福大門後記得往後方尋找喔~採先結帳、後入座方式，所以到門口先等一下店員結帳與帶位。

這裡交通相當方便，搭捷運到水安宮站出站即到，若是開車者，消費可抵家樂福停車費，上限是4小時，滿3百即可折1小時，滿1千可折3小時。

店內用餐環境頗大，以2人、4人桌居多，也有可以聚餐的6人桌，小孩有提供嬰兒座椅。

空間相當大，可以區分出區域讓小團體聚餐

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食記具有時效性

價格、優惠、營業時間以官方公告為主

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鬥牛士二鍋 價格、壽星優惠

4人同行，提前2天訂位，電話中說出：鬥牛士二鍋好好吃呦~，送大仙海鮮桶，每日限量。

同桌者必須同種價位、用餐時間90分鐘、需收10%服務費、20:30最後收客、禁止外帶、寵物、140公分以上算成人費用、兒童價格依店家公告為主， 珍惜地球資源，請愛惜食物別浪費， 若剩餘過多將酌收罰金每盤$30計算。

壽星優惠→當”日”壽星來店內用餐，結帳前出示有效證件，立即享有【壽星本人消費用餐半價優待】乙次。 注意: 目前沒有當”月”壽星優惠

長青優惠→65歲以上長者來店內用餐，結帳前出示有效證件，平日午餐398、晚餐及假日438、老饕升級568，享有【長者本人消費用餐85折優待】，豬雞套餐則是9折

加入會員集點換好禮

最新優惠活動與價格皆以店家粉絲頁、現場公告為主。

鬥牛士二鍋 自助吧區

自助吧餐點、食材頗多元化的，有蔬食區、熟食區、小菜區、生菜沙拉區、水果區、剉冰配料區、涼麵區。

蔬果鮮食擺放在冰櫃中保鮮，不定時噴出水霧噴氣，自帶仙氣!!

檯面上還有標示這水氣使用的是飲用水，請安心使用喔~

提供蔬菜種類多元，愛吃菜的朋友，選擇性超多樣，多款葉菜、根莖類、菇類、鍋料通通有~

芋粿巧和蓮藕搭配重口味的湯底很好吃喔~

麻辣鍋必備的豆皮則是在吧台上方，還有凸皮、麵筋球

愛煮泡麵的話，有王子麵、科學麵、雞絲麵、蒸煮麵、鍋燒意麵~蔬食區中還放有烏龍麵、冬粉，麵條選擇也太多樣化啦!

白飯搭配的果香咖哩、古早味肉燥也是超級白飯小偷，會讓人不經意多吃一碗白飯

咖哩醬相當濃郁、厚重，一匙就能豐富整碗白飯；古早味滷肉肥Ｑ軟嫩、很有台南感的風味

還有涼麵自助區，DIY搭配自己喜歡的配料

熟食區的菜色會不定時更新，有炒飯、炒麵、炒肉片、炒蔬菜、炸物、燒賣、奶皇包

這天來用餐，居然有炒鳳螺！朋友們也是很訝異！當然，這種好料一出來馬上就被秒殺清盤

想吃點東西又不想太佔胃的空間，很適合來涼拌小菜區看看。

生菜沙拉區，不只配料多、醬料種類也多，還有提供多款堅果、果乾。

水果區，以季節水果為主，這天有提供4款，除了單吃，也很適合搭配剉冰變成水果冰

飲料的選項實在太多種，所以飲料區擺放在另一側

有基本的汽水、咖啡機一定有，還有多款果汁、無糖茶類、現沖熱茶等

還有小朋友們最愛的巧克力噴泉機，可搭配棉花糖、餅乾

醬料區提供多樣沾醬，而且還有用冰塊保鮮

加湯部分，免加價的基本湯底是自助加湯，如果是升級湯底，則請店員服務喔！通常火鍋湯底越煮越濃縮，後面味道就會變鹹，建議適度的加入昆布高湯或白開水稀釋。

冰品除了冰淇淋、霜淇淋，還有DIY剉冰機，小朋友看到這區眼睛都亮了起來。

剉冰的配料滿多種的，來這不用考慮要吃３種冰、４種冰，全部配料都淋上變成滿漢全席，還可以搭配新鮮水果變成水果冰。

鬥牛士二鍋 湯底

免加價: 壽喜燒鍋、北海道昆布鍋、

須加價:日式味噌鍋、元氣豚骨鍋、川味麻辣鍋(裡面還有豆腐、鴨血、油條)、養生藥膳鍋、起司牛奶鍋、石頭爆炒鍋

如需素食湯底，請洽服務員

川味麻辣鍋

這款湯底雖然要加價，但是妮妮和布魯都覺得滿推薦，裡面還有麻辣豆腐、鴨血，是大部分有吃辣者都可接受的小辣程度，不夠辣的話，可到醬料區加生辣椒，感覺太辣就加昆布高湯稀釋，用來燙油條、豆皮、油脂較多的肉片都超好吃!

元氣豚骨鍋

裡面加入了枸杞、紅棗、白荳蔻，除了豚骨高湯的濃郁感之外，還帶點新疆白湯感覺，推薦給愛喝湯的人

壽喜燒鍋

醬汁的濃淡可以自己加水稀釋調整，涮肉非常好吃~愛吃肉、不喝湯的人點壽喜燒專攻肉肉就對了！

鬥牛士二鍋 肉品介紹

鬥牛士二鍋肉片是現點現切，之前都是到切肉區排隊點餐，現在改成在座位上用QRcode掃描點餐更省時間、吃更多，一個人一次限點三盤，同桌若有4人就是一次可點12盤。有時候用餐人數較多的話，會來不及切肉，可能一次無法鋪得太滿，而是先讓大家都有肉拿為主，反正是肉肉吃到飽，多拿幾次就是了!

草飼低脂牛

低脂牛是油脂含量少的牛肉片，許多健身、瘦身者的最愛，也是想吃很多、想吃肉又不要吃入過多油脂的好選擇。

但因為油脂較少，所以不要燙太久，帶點粉嫩感或是看不到粉紅色就馬上拿起，這樣才不會過熟而感覺口感太硬喔!

梅花豬

梅花豬是個人偏愛的肉品，油脂適中不過油膩、帶有札實滿足的咬肉感，但又不會太柴。

豬五花

如果喜歡再嫩一點口感的豬肉，就選豬五花肉片。

而且，鬥牛士二鍋的豬五花不會給你滿滿的油，我覺得這價位與這品質來說已經是超滿足!

宜蘭櫻桃鴨

帶有豐沛油脂顯得嫩口，建議拿取後要快速下鍋，不要放太久，以免影響肉質

醃製雞柳條、去骨雞腿肉

厚實去骨還帶點滑溜彈性，煮久了也不會覺得柴

雞柳條有先用米酒去腥、軟化，所以相當鮮嫩，也是在吃到飽中難得遇到好吃的雞肉

美國牛五花

這天吃到的牛五花的油脂比起豬五花來的多一些， 但是涮過之後剛剛好的滑嫩好吃

板腱牛

油花不會太多，肉質札實但偶爾帶點筋，相當有大口吃肉的滿足感

安格斯極上霜降牛

安格斯極上霜降牛上桌時就能感受到不一樣，和一般肉盤相比，整體的油花分布更均勻細緻，川燙幾秒鐘就能起鍋，好吃的讓人吃完一片後，立馬開手機加點。

紐西蘭特選羊五花

進口羊五花肉質比預期中軟嫩，羊的氣息不會太過濃郁，川燙入口時才能感受到散發出來的羊香味，不敢吃羊肉的人可以挑戰看看。

紐澳嫩肩牛

嫩肩牛相當大片，一整片在口中咀嚼相當有飽嘴感~大塊滿足!!

美國Choice雪花牛

愛吃好肉的鮮嫩滑口感，就是猛吃美國Choice雪花牛就對了!!

這一款是妮妮布魯最喜歡的肉品，個人小火鍋店的Choice雪花牛也是差不多四百多價格，但在這可以吃好幾盤~很可以啊!!

紐西蘭小沙朗

比札實的嫩肩牛更多了點軟嫩，可說是油脂、口感都很適中的一款

台灣黑毛豬

不能吃牛肉的人，猛吃台灣黑毛豬就對了，肉質嫩口好吃無腥羶味

大仙海鮮桶

每日限量， 4人以上同行

需提前2天打電話預約

訂位時說出通關語：鬥牛士二鍋好好吃呦~

活動結束時間依鬥牛士二鍋公告為主

除了肉肉吃到飽，蛤蠣殺手們可以選$568，就能享有肉片與蛤蠣吃到飽，推薦你搭配豚骨湯或昆布湯煮起蛤蠣卜卜鍋。但不想花到568元，又想吃海鮮的，可以好好善用4人同行提前預約的【大仙海鮮桶】

大仙海鮮桶乙份有蛤蠣、紅柚魚片(石狗公)，雖然這桶不是無限供應，但是4個人同行提前預約並說出通關密碼，點最基本價格平日午餐的358元也能吃到海鮮，很可以！

紅柚魚片無刺又切得夠厚，相當方便吃！

鬥牛士二鍋 會員點數兌換禮

現在有累積點數換餐點的活動，有酥炸魚皮、玲玲卷、干貝、鱸魚、魷魚、綜合海鮮，最高是免費一餐吃到飽

干貝和玲玲卷一份都有３個，干貝雖然是送的，但是個頭也很大又水嫩好吃

在酸菜魚店、麻辣火鍋店才看得到的酥炸魚皮，在鬥牛士二鍋也吃得到

妮妮布魯偏愛用來搭配麻辣鍋底，而且要像油條一樣，不能整個泡太久太軟，要保留點餅乾般的脆口、又有點彈性的濕潤度

我個人也很愛已去刺的鱸魚片，這份量大概是半條鱸魚耶！

整條的魷魚夠鮮、夠Ｑ彈

綜合海鮮盤有帶殼生蠔（下鍋時記得只挖肉下去煮就好，殼不要煮喔！）、蛤蠣、草蝦、多利魚片、紅柚魚片，一次多種滿足

整體感想：

鬥牛士二鍋的自助吧相當豐盛，除了蔬食自助吧吃到飽，還有多款熟食的選擇，光是冰品也有３款、飲料更是多元，在自助吧區吃一輪就飽了！

鬥牛士二鍋的用餐空間大又可分區塊給不同小團體聚餐，餐點多元又豐盛，很適合宴請朋友或是公司尾牙春酒聚會，大家都能吃超飽又不用擔心傷荷包。

鬥牛士二鍋 台中各分店資訊

台中文心店

地址 ： 台中市南屯區文心路一段521號 （文心家樂福1樓後方位置）

電話 ： 04-22545758

營業時間 ： 11:00~22:00， 下午時段無休息

官方粉絲頁

台中新時代店

地址：台中市東區復興路四段186號11樓 （大魯閣新時代11樓）

電話：04-22226286

營業時間:11:00~22:00 ， 下午時段無休息

備註:同桌者必須同種價位、用餐時間90分鐘、需收10%服務費、20:30最後收客、禁止外帶、寵物、140公分以上算成人費用、兒童價格依店家公告為主，珍惜地球資源，請愛惜食物別浪費， 若剩餘過多將酌收罰金每盤$30計算。

壽星優惠→當”日”壽星來店內用餐，結帳前出示有效證件，立即享有【壽星本人消費用餐半價優待】乙次。 注意: 目前沒有當”月”壽星優惠

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