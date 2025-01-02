如果你正在尋找一個健康又美味的在地選擇，那南投國姓鄉的多麥農場X米福樂 絕對是必訪之地

這裡不僅有高品質的有機薑黃粉，還有各種創意薑黃食品如薑黃麵和薑黃蛋捲

無論你是薑黃的愛好者，還是第一次嘗試，都能輕鬆愛上這份天然好味道

多麥農場的自然農法故事

多麥農產行就位於南投國姓鄉，這家擁有10年歷史的農產企業，致力於用自然農法種出純淨無害的高品質農產品

有機蔬菜、水果、薑和薑黃，不僅通過中興大學的有機認證，更經過層層嚴格品質控管，每一口都讓你吃得安心又開心

同時還積極參與社區水鹿共生計劃，推動減碳、節水、減廢，讓永續成為日常

想嘗試有機薑黃粉、薑黃麵或薑黃蛋捲？來多麥農產行，讓健康與地球一起加分吧





你是否在尋找一道既美味又健康的小零嘴？那你一定不能錯過這款超有特色的有機薑黃蛋捲

這款蛋捲不僅是大人小孩都能輕鬆接受的零食，還融合了天然有機食材，口感酥脆、香氣四溢，絕對能成為你的新寵

這款美味的蛋捲裝入易拉罐中，不僅讓它變得更方便食用，還能有效保持食物的新鮮度和酥脆感

這款蛋捲的秘密就在於其選材，它使用了多麥農場自產自銷的有機薑黃粉，並且這些薑黃粉都經過中興大學有機驗證，品質保證

更棒的是它還選用了宜蘭友善牧場的三種蛋—紅雞蛋、白雞蛋和土雞蛋

這些新鮮蛋源，讓蛋捲的香氣更加濃郁，吃上一口就讓人回味無窮

對於第一次嘗試薑黃的朋友也不用擔心，這款蛋捲的薑黃量不多，味道溫和，小孩也能輕鬆接受

它不僅是老少咸宜的零嘴，更能成為你日常生活中的一份健康零食，更重要的是，它不含任何防腐劑，讓你吃得安心，放心

不過提醒大家，孕婦和正在服用抗凝血劑的朋友，還是避免食用唷

總的來說，這款有機薑黃蛋捲是你在追求美味與健康之間完美平衡的選擇，讓你每一口都充滿大自然的滋味

我家弟弟第一次嘗試了薑黃蛋捲，結果讓我大吃一驚

他本來對薑黃有點顧慮，怕那股獨特的辛辣味會讓他不習慣

但吃了一口後，他立刻表示，這款薑黃蛋捲完全沒有他想像中的刺激感，只有蛋捲的美味

而且那淡淡的薑黃香氣恰到好處，完全不會讓人覺得辛辣或苦澀，反而讓口感更豐富了

想要品嚐一道既健康又美味的麵食嗎？來試試這款有機薑黃麵吧

這款薑黃麵的獨特之處在於，它將有機薑黃與麵粉、薑共同製作而成

帶有一股清新自然的麵條香，讓每一口都充滿著淡淡的薑黃香氣

每條麵條呈現自然的淡黃色，這正是薑黃的天然顏色，不僅色澤迷人，還能讓你感受到自然的魅力

包裝上的水鹿圖案是農場的吉祥物，象徵著農場對水鹿保育的關注與愛護

讓你在品嚐美味的同時，也能感受到來自大自然的關懷與支持

煮薑黃麵其實真的不需要想得太複雜

只要將這款有機薑黃麵煮熟，再加入自己喜愛的蔬菜和配菜，就能輕鬆變成一碗香氣四溢、色澤誘人的美味薑黃麵

無論是當作家庭晚餐，還是隨手準備的午餐，這道簡單又美味的薑黃麵都能讓你輕鬆完成

所需時間短、步驟簡單，卻能讓你品嚐到充滿天然健康味道的美食，真的是一個完美的料理選擇

第一次煮的薑黃麵真的是超級受弟弟歡迎！他一吃就開始津津有味地吃個不停

甚至還忍不住問我：“可以再續一碗嗎？XD” 看著他吃得這麼開心，我也覺得超滿足的

這款有機薑黃麵不僅好吃，還簡單易煮，完全符合我們的需求

麵條的淡淡薑黃香氣搭配新鮮蔬菜，吃起來既營養又健康，讓弟弟這麼喜歡也不奇怪

多麥農場X米福樂，用自然農法為每位消費者帶來健康與安心

無論是有機薑黃粉、薑黃麵還是薑黃蛋捲，每一樣都充滿了對土地的感謝與用心

下一次來到南投國姓鄉，別忘了為自己和家人帶回這份大自然的禮物，一起享受健康的薑黃美味吧

多麥農產（木菇園）：https://www.facebook.com/GuoxingTurmeric

米福樂MiFu Le：https://www.facebook.com/mifulelifeshop/

官網：https://reurl.cc/b3Wd6M

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