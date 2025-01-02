南投埔里新景點來啦！園區佔地350坪超大面積好玩、好拍、又好逛！「維格埔境」結合在地文化和自然共生的理念，打造出最新戶外休憩遊玩空間。園區內不僅有許多網美打卡點、文化互動區、還可以體驗鳳梨酥DIY，多種人氣伴手禮必買金沙烏魚子酥還有限定的百香果鳳梨酥。在這可以待個3小時沒問題！

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維格埔境必拍網美打卡點

▼維格餅家來到埔里展新店啦！埔境門市就設在埔里花卉中心，而且還有免費提供停車位真的太讚！

▼大門一進來就可以看超大的「埔里鎮吉祥物-噗哩」～也太可愛了吧！！也是很熱門的拍照點

▼園區入口處的白色打卡牆，這面裝置藝術牆是取自「南投在地的杉木」，使用大自然的天然材料創作不僅環保又好看～搭配好天氣的藍天白雲很好拍耶

▼「魚池任意門」，結合魚池的自然生態打造的打卡點，上面的板子可以拿起來拍照喔

▼企業理念「與自然共生」實踐在園區的各個角落。原本是廢棄棧板加入小巧思竟然變成一個有創意的打卡牆耶！天氣好的時候搭配大自然光的光影一起合照真美～

▼下午走在「光影長廊」可以看到光影與建築物和植物的婆娑變化

▼可愛的樹屋，是真的可以踩上去拍照的喔！

▼戶外有一個搭建的舞台，不定時在這裡會有表演喔！還有提供多個座位休息區，周邊許多大樹坐在這裡也不會覺得熱

▼今天來逛剛好遇到「中南部媽媽殺手-陳孟賢」台下的阿姨們還是特別包遊覽車來看XD陳孟賢唱了半小時台灣經典台語歌，很好聽接地氣

▼那天假日來剛好遇到小市集，買了些農產品挺好逛的

維格埔境-埔里門市

▼「維格・埔境」是一棟 會呼吸的綠色建築 ，藉由建築隔熱和空氣對流達到降溫。大面的玻璃窗採光非常好，加上四周樹木環繞綠意盎然，可以去觀察建築內外的光影變化。市內空間主要分為 商品賣場、DIY手作教室、奉茶體驗區以及文化互動區 ，好拍、好玩、好逛、又好買。

▼維格餅家的伴手禮真的琳瑯滿目～品項超多種！必買的就是「金沙烏魚子酥」還有「鳳梨酥」，而且還有埔里門市限定口味喔！選擇障礙的話也可以請店員給你貼心講解

▼超漂亮的金磚鳳梨酥禮盒！包裝閃亮亮真的很像金塊，買來送禮很有面子超可以啊～

▼滿額送的提袋～設計很可愛耶！

▼結帳完從門市後方走來是「維格埔境故事牆」，有企業理念、品質認證還有創建歷史，讓遊客可以更認識維格餅家

▼別忘了和可愛的吉祥物A-Poo阿波合照喔！

▼佔地寬敞的「在地文化互動區」，竟然還有古早蓑衣耶！這個只有曾經在鄉下阿公家有看過～

▼台灣早期農業社會時期產竹，在這裡展示了許多竹工藝相關用品，像是桌子、椅子、置物籃都是用竹子做的耶！早期的「奉茶文化」是供路過的人解渴用的，展現了台灣濃厚的人情味

▼大人小孩都適合玩的「阿波南投冒險地圖」，擲骰子決定步數，讓你在遊戲中可以更認識南投～這關還會有精美小禮喔！

DIY體驗手作鳳梨酥

▼沒想到這裡還有超大一間DIY手作教室耶！推薦大家一定要來體驗手作鳳梨酥，實在太有趣啦～手作過程相當簡單，也會有老師全程教導。全程從開始做到烘烤完成大概一小時左右喔！

▼DIY體驗 需於7天前預約 ，體驗費用150元╱份，可製作3顆鳳梨酥。(參加體驗還會贈送商品95折券)

▼有台灣、鳳梨、元寶的造型耶！超可愛的捨不得吃啦XDD

維格餅家必買伴手禮推薦

▼這次帶了五盒他們家的人氣產品，一買完就直接在園區休息區吃起來(到底有多急？XDDD)

▼每顆都是貼心獨立包裝，一盒有三顆分量不多不少剛剛好

▼百香果鳳梨酥一盒是五入的喔！

金沙烏魚子

▼男友最喜歡的一款強推必須買！大口咬下香酥的餅皮是從來沒有吃過的口味「烏魚子耶」！他在2024台北蛋黃酥節得到「 創意蛋黃酥組 」冠軍～一定要吃吃看才知道他的魅力

▼內餡是「 台灣菜鴨蛋鹹蛋黃+台灣野生烏魚子 」，一入口就可以感受到濃郁烏魚子香，而且烏魚子份量還不少耶！搭配鹹蛋黃的鹹香，兩者完美結合。

芋泥紫晶酥

▼芋頭控一定會愛！外層一圈圈的紫色漸層好美呀！

▼裡頭滿滿綿密細緻的 芋泥 ，散發出濃濃芋頭清香。中間還有牽絲麻糬增加口感～好好吃又不會膩口，我很喜歡耶

百香果鳳梨酥

▼維格餅家的鳳梨酥來頭可不小！曾在2006年榮獲台北市政府鳳梨酥節評比「人氣金賞獎」第一名！！百香果鳳梨酥是埔境門市限定，如果有來玩一定要帶一盒吃吃看！

▼內餡使用在地新鮮的「 南投金鑽鳳梨+埔里百香果 」黃金比例做成。剛好的微酸微甜，還可以吃到真實果粒感！整體因為有了百香果酸度夠吃起來不會膩口

菠蘿蛋黃酥

▼很像菠蘿麵包照到縮小燈很可愛XD

▼內餡是綿密烏豆沙餡＋整顆溫潤鹹鴨蛋，就是台灣最經典美味的蛋黃酥！

▼烏豆沙餡甜度剛好，搭配鹹香的鹹蛋黃，鹹甜交錯的滋味好吃又不會乾口

雲朵蔓越莓鳳梨酥

▼五個裡面光是看外觀我最想吃它XD 酥脆塔皮包著Ｑ彈雲朵棉花糖，看起來就超可愛的～

▼中間的蔓越莓果乾和鳳梨內餡平衡了棉花糖甜度，讓整體吃起來酸酸甜甜

▼每一顆內餡都超飽滿！不論是自己吃還是買回家當伴手禮都很適合～如果有來埔里玩可以安排半天行程來維格埔境晃晃放鬆一下喔！

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IG：@vigor.kobo

地址：南投縣埔里鎮中正路1004號

電話：04-9298-0001

營業時間：08:30-17:30

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