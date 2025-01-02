





台南人真的很愛吃火鍋，不管冬天、夏天只要吃飯或聚餐的時候總有一個火鍋的選項，這家『哞麻MUMA』根本就是台南最時尚的牛肉湯(鍋)店，主打現切溫體牛肉，不吃牛的也有豬骨湯底，個人覺得食材新鮮、品質不錯。地點就在南紡購物中心的正對面，白色的外觀、整個透明玻璃窗，要不注意還真的很難，汽車可以停到南紡購物中心、東光路地下停車場、平實公園地下停車場等，停車算是蠻便利的。

用餐空間很大，四人、六人、圓桌等，可以依照人數安排不一樣的座位，四人桌一邊是沙發一邊是椅子。另一區有點半包廂空間概念，因為座位間隔很開，光線明亮、環境乾淨，還有很多人來吃鍋都會拍的白色長廊。



白色長廊旁邊就是『包廂』的空間，擁有不被打擾的私人空間。



『20人大包廂』桌子真的很大，每一人座位前有個人電磁爐，包廂內也有電視、麥克風、KTV設備等。

16種調味醬任你搭，個人喜歡溫體牛沾醬油膏搭薑絲，麻辣鍋沾上白醋加上蔥花和薑絲。

火鍋食材自己拿，上面都有標示價錢，食材都很新鮮，蔬菜沒有黑黑爛爛的。飲料、酒品也是自取。《未成年請勿飲酒》《品項、價錢請依現場公告為準》

店內的肉品都有標示來源/國家。像是台灣豬就是台灣本地的，溫體牛是產地台南，每天新鮮配送，在台南吃溫體牛就是王道。

滿滿的一桌，火鍋食材自己到冰箱拿取，蔬菜必點，喜歡吃肉的小編當然肉類要給它點兩份(照片看到的每一盤肉都是兩份的份量)，當然也少不了飯後的甜點。



有別於一般傳統牛肉爐店，在哞麻有三種湯頭『牛肉鍋(有牛成份)』、『川蜀麻辣鍋(有牛成份)』、『廣東沙茶爐(純豬骨湯頭)』，也可以點上『鴛鴦鍋』。

『牛肉鍋』使用牛骨、牛肉熬製而成，天然的味道。

『川蜀麻辣鍋』以牛肉湯為基底湯，搭配牛油、花椒、中藥材，為小辣的程度，因為加了牛油味道更香，而不是單純的辣而已。



『頂級牛肉』

台南溫體牛肉切盤，這盤是2份的量，吃肉就是要爽爽吃。牛五花的部位油脂較多，而這盤頂級牛肉使用老饕肉、肋眼蓋肉、菲力肉等，會依配送的部位為主，每天限量。夾起溫體肉涮個3~4秒呈現粉紅色就好吃，也可以直接把肉放在碗內，直接將滾的牛肉湯淋上去。

『日本宮崎A5和牛』

一樣吃肉要爽爽吃，這盤也是2倍肉量。宮崎有世界上知名的日本和牛，以日本原產的黑毛和牛血統，肉質是A5最高等級。肉邊的油脂比較高，中間帶著霜降般的油花，滑順、油脂香，口感不油膩。

『伊比利豬』

肉肉族最愛，一樣是2份的量。台灣的梅花豬我覺得就很好吃了，而伊比利豬是西班牙國寶豬，被喻為世界上最好吃的豬肉。伊比利豬生長在西班牙南部及西南部，血緣與野豬相似，吃起來沒有豬腥味。



『滷三寶』牛肉、牛筋和毛肚，顏色滷的很深，帶點口感，可以直接吃，個人喜歡放到麻辣鍋再煮一下，味道更香。



『海鮮盤』有花枝、蝦、干貝、魚片、蛤蠣。建議不要一次把海鮮全部丟進去煮，可以分類少量煮，才不會煮的過老，失去口感和鮮味。

火鍋食材自行到冰箱挑選，餃類都是手工，玉米脆甜，魚蛋是Q脆口感，將豆漿冷卻後撈一層製作的豆腐皮。蔬菜看起來也很新鮮，沒有黑黑爛爛的。



飯後甜點來個『布丁』，底層還是有著硬硬的口感，完全古早味布丁的味道。

菜單。《品項、價錢請依照現場公告為準》《未成年請勿飲酒》

哞麻MUMA

【地址】台南市東區中華東路一段219號(Google地圖)

【電話】06-2088518

【時間】

11:00~14:30、17:00~01:00(週一~五)

11:00~01:00(週六~日)

【網址】哞麻粉絲團、哞麻訂位、哞麻預約外帶、哞麻IG

【公車】

●15、15延駛大成路口、62、62延、77 於 南紡購物中心 下車，步行約1~4分鐘。

(大台南公車)(路線查詢)(時刻)(票價)(運轉台南好交通)(大台南公車APP)

(詳情請依相關單位公告為準)

【停車】南紡購物中心、東光路地下停車場、平實公園地下停車場、路邊公有收費停車格

【備註】品項、價錢等資訊請依現場公告為準

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