最近爆紅的林口三井OUTLET二期大家有沒有去逛過啊？

身為愛逛又愛血拼的小編，如果沒去過三井OUTLET二期那就太遜啦！

林口三井outlet二期有各式美食，讓你可以在這裡一整天吃吃喝喝買買玩一天

進駐了多達30家美食店舖，吃飽喝足再繼續逛三井outlet！

【JK Studio歐陸餐廳-林口三井】位於二期一樓50100櫃位，東側出口旁

，相鄰UNIQLO相當顯眼好找

JK STUDIO 歐陸餐廳亮點1：千萬裝潢飯店級餐廳，餐廳內充滿現代與經典的融合。

淺木色的牆面搭配弧形古銅鏽鏡，使空間優雅且具層次感。

地面上的拼磚則為空間創造些許現代與復古的完美融合

是小編最近幾年吃過最滿意的美味創意兼具的歐陸料理，精緻美味讓人印象深刻

，店裡的用餐環境很棒，不論是裝潢、傢俱、或是店內的小物，都很有風格

用餐座位有分一般開放式座位，也有設有16人包廂，亦可拆分成兩個8人包廂

暖心服務，非常適合聚餐、包廂，生日慶祝首選，假日一定要先訂位唷

坐定位後就趕快來點餐唄！

歐陸餐廳的一大特色：首創線上點餐+真人影音說菜，讓顧客可以了解每到菜品內容喔！

店家擺放桌邊掃碼立牌，直接使用手機QR code掃碼，掃描完可瀏覽店家菜單，並進行線上點餐

小編放上了餐廳的menu給大家參考

有套餐及單點可供選擇，菜單品項整體豐富又多元，經典波隆那肉醬麵、諾曼第豬排

、法式油封鴨腿、肋眼牛排、和牛菲力和波士頓龍蝦麵等等

特別訂製的胡桃木歐風餐桌椅，每張桌抽屜拉開，餐具、紙巾紙全收入裡頭，絕佳品味與質感風格

當天我們四個人總共點兩份單人套餐，還有一套雙人套餐，想一次試完每種經典料理！

【聖沛黎洛天然氣泡】

氣泡水+檸檬片，這樣搭配超級好喝！！

讓原本單調無謂的氣泡水，融合上水果風味，再結合細緻氣泡感，喝起來很像不甜的雪碧！

【佛卡夏佐海鹽奶油2片】

佛卡夏質地細緻Q彈、帶有橄欖油香味，搭配海鹽奶油，風味更是濃厚

也非常適合沾濃湯，麵包的隙洞中吸滿了湯汁入口後湯的鮮味加上麵包的香氣

，真的是超超超超級好吃的〜

【培根馬鈴薯濃湯】

濃湯濃郁的醇厚口感，搭配鹹香培根，培根的香氣融入濃湯中，堆疊出多元豐富的層次

卻越喝越喜歡！令人回味無窮〜

【番茄蔬菜清湯】

番茄湯底加入高麗菜、洋蔥及紅蘿蔔，充分發揮蔬菜酸甜滋味

風味細膩，鮮甜清爽

餐點部分從前菜到主餐每道都非常用心！！

尤其是用來打開味蕾、喚醒脾胃的前菜，超厲害，好吃到不行！

光吃前菜就讓我驚艷了〜

【JK綜合沙拉】

這是一道看起來很平凡，卻超級美味！

特調的芥末孜然醬，香香甜甜、帶點嗆，還有著自然果酸味，真的很對味

這款沙拉醬吃起來不會太甜、也沒有油膩感，酸酸甜甜帶點水果清香，很開胃

朋友們只吃了三分之一，其它全被我一個人嗑光，底下的芥末孜然醬是精華全部吃掉不要浪費XD

【板煎豬里肌佐奶油蘑菇】

豬里肌煎到外脆內軟，搭配奶油蘑菇食用，奶香濃郁又不失食材原有風味

豬肉肉質鮮嫩且帶有嚼勁，在奶油蘑菇醬汁的提味下，更突顯肉質的風味

肉汁全鎖在裡頭了，差點以為在吃松阪豬咧，超厲害！

【椒香肉腸炒野菇】

選用多汁義式肉腸，再搭配新鮮野菇又香又微微辣的風味實在好開胃！！

野菇這樣炒出鮮香滋味！

口感飽滿Q彈又juicy 〜滿滿的椒香吃起來超級對味

【奶油野菇培根焗白菜】

當香濃白醬遇見鮮甜白菜，加上焗烤後焦香牽絲的起司，令人抗拒不了的美食魅力！

充滿奶香的白菜和培根的香氣一起焗烤，奶油香氣融合白菜的甜，香氣濃郁，好吃會牽絲〜

小編超喜歡它充滿奶香 ，白菜上裹著厚厚的白醬，吃起來有點燙口的感覺

【諾曼第豬排】

噶瑪蘭豬、焦糖蜜蘋果、芥末籽奶醬

台灣頂級噶瑪蘭黑豚肉，稀有盤克夏豬種，肉質香甜細緻，無豬腥味！

肉質鮮嫩，搭配焦糖蜜蘋果一起享用，完全不膩口

沒想到豬肉也能入口即化，完全是軟嫩到不行，這次可是第一次來吃喔沒想到就是超級好吃

【法式小羔羊肩排】

小羔羊肩排、紅酒莓果醬汁、時蔬

拿餐巾紙包裹骨頭處、直接大口啃超〜過癮！

和一般成羊相比，肉質更為鮮嫩細緻，且沒有一般羊隻的腥羶味

口感緊緻Q彈，與靈魂醬汁紅酒莓果醬，搭配入口，更是香甜，特別細嫩美味並富含多汁

【美國CH帶骨牛小排30oz】

帶骨牛小排、蒜片、肉汁、時蔬

肉肉控看過來！JK STUDIO他們家的牛排會不會太誇張！

高達"30盎司"超驚人份量，小編光用看的就飽了！

先以獨門佐料醃浸將完全入味的帶骨牛小排，再以低溫爐烤保持牛排的鮮、嫩、甜

入口即化骨肉分離的帶骨牛小排！

一上桌就非常霸氣，吃起來也很讓人驚豔，香味四溢，鮮嫩有嚼勁，入口即化，美味無法抵擋〜

【細炸薯條】

細薯條、起司

薯條酥脆入口、香酥帶勁、一口接一口

我覺得JK STUDIO的薯條好香喔！外酥內軟，不輸麥XX的薯條喔！

【皇家伯爵紅茶+藍莓綜合果昔+柳橙汁】

皇家伯爵紅茶清新的口感，融入淡淡的佛手柑芬芳，獨特迷人的濃郁香氣

藍莓綜合果昔顏色呈現非常漂亮的淡紫色，真材實料，並且喝起來味道濃郁十足並帶有莓果的酸

柳橙汁甜而不酸，喝起來就像鮮榨柳橙汁，好喝呢

【季節水果奶酪+古典巧克力】

套餐的甜點有2種，大家最愛吃的甜點，莓果奶酪來囉〜

滑溜光潤的奶酪，配上特製的莓果醬，咬得到的果肉顆粒，實在的酸甜的滋味

好滑嫩，濃郁奶香好好吃！

古典巧克力蛋糕，濃純、溼潤的絕妙口感，每一口都是幸福享受

【粉絲A好康】

紛絲招待優惠券來囉〜〜

只要你是 小珊珊 的粉絲，來JK STUDIO歐陸餐廳用餐，即可享有紛絲招待JK經典炸細薯乙份

加入JK STUDIO官方Line會員，輸入專屬優惠碼【JKKOL小珊珊】

，即可領取粉絲招待優惠券乙張，兌換/使用期限為即日起至2025/3/30止。

（詳細使用說明請參考優惠券內容，本活動JK STUDIO歐陸餐廳保有最終解釋權）

小珊珊碎碎念：

整體來說這次的用餐體驗真的很棒，套餐從前菜開始就令人驚喜！

融合了台灣、歐式創造出極具特色的風味，透過主廚的深厚功力，每道菜都讓人讚不絕口

來逛林口三井二館大排長龍卻不知道吃什麼嗎？來精品餐廳JK STUDIO就對了〜

【INFO】

【JK STUDIO 歐陸餐廳】

地址：新北市林口區文化二路一段123號1樓

林口三井Outlet二期（50100櫃）

訂位專線：02-26001866

訂位連結 https://reurl.cc/ey2bvx

營業時間：星期一-星期四11:00 – 21:30，

星期五-星期六11:00 – 22:00，星期日10:30 – 22:00

官方臉書：JK Studio 歐陸餐廳-林口三井

官方網站：JK STUDIO

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