店內有親子友善遊戲區，提供多款遊戲，讓小朋友可以開心玩，讓大人小孩都能輕鬆用餐，擁有FUWA(日文ふわ)的放鬆

撰文。拍攝／呂萱萱

位於領航南路三段上，鄰近Xpark水族館、桃園高鐵站，附近有滿多路邊停車格，開車很好停

店內是長方型格局，溫暖的燈光，日系的木質調裝潢，舒適的用餐環境，來這邊吃飯很令人放鬆

入口處是親子友善遊戲區，提供多款遊戲，讓小朋友可以開心玩

醋鹽醬豚餐，白米是採用花蓮低GI的有機白米，吃完容易有飽足感

我個人覺得份量還滿多的，女生吃真的會非常飽，大食量的朋友也別擔心，因為內用可享加湯加飯各一次

豬肉採用24小時慢溫熟成，口感有咬勁也非常嫩，完全不會柴，醬汁微甜很下飯，吃得到洋蔥的甜味，我很喜歡

小菜都是店家自製的外面買不到哦

花枝丸是由雞胸絞肉加木棉豆腐製成，口感很Ｑ，吃得到雞肉的香氣

小黃瓜採用糖醋及柚子醋醃製，味道清爽很開胃

京都糯米包覆的炸白蝦、外酥內軟，吃得到蝦子的香氣

店家自製的雞火腿，加上酸黃瓜很對味

高麗菜使用昆布高湯，清脆又甘甜

還有多種蔬菜及海帶、木耳、秀針菇的涼拌菜，真的滿好吃的

牛蒡的前置作業就將近24小時，要先把牛蒡的苦味去除再預炸，吃起來有甜味

今日例湯料很多，隨便一撈看得到杏鮑菇、紅蘿蔔等配料，不會讓你覺得只有在喝湯

原文連結 https://evanchiny.com/20241227eat/