嵐山熟成牛かつ專売｜被甜點耽誤的人氣炸牛排店，絕美草莓甜點限時回歸，錯過再等一年

草莓控久等啦！台中人氣炸牛排店嵐山熟成牛かつ專売絕美草莓季登場啦～嵐山炸牛排除了必點的炸牛排及浮誇丼飯，甜點也超狂！每次新品都讓人驚艷不已，這次冬季限定再推「富士草莓奶凍」、「莓好草莓泡芙」兩款草莓甜點

嵐山熟成牛かつ專売台中北屯店位置

嵐山熟成牛かつ專売台中北屯店位在台中北屯昌平路二段的巷弄中，距離松竹國小、松竹車站不遠，對面有個停車場，步行不到一分鐘，交通非常便利

嵐山熟成牛かつ專売台中北屯店環境

嵐山熟成牛かつ專売台中北屯店空間非常寬敞，座位數也非常多，有著明亮的採光，除了一樓，北屯店也有二樓的座位區，只要假日一到用餐時間都是滿座狀態，生意非常好

嵐山熟成牛かつ專売台中北屯店一樣有提供白飯及湯品免費吃到飽，吃完可以再自行做添加，旁邊還有熱茶可以享用

嵐山熟成牛かつ專売菜單

因應店家提倡節能減碳，服務人員會使用桌邊平板點餐系統，不僅可以減少點單錯誤，又可以實現無紙化的減碳效益

薑汁豚燒丼飯定食 升級肉量 400元

嵐山新推出的爆肉丼飯，選用台灣豬梅花，精心挑選完美油花和瘦肉比例，醬汁以薑去調味，加入洋蔥，豬梅花醬烤入味，肉質彈牙鮮美，底下的米飯吸附著迷人醬汁，除了薑汁的香氣，還多了洋蔥的清甜，暖心又暖胃，很適合冬天來上一碗

炸霜降紐約客牛排 升級肉量 570元

來吃嵐山炸牛排必點的人氣招牌炸牛排，嵐山炸牛排有兩種炸牛排，分別是炸霜降紐約客牛排及炸特選級翼板牛排，如果比較喜歡吃軟嫩口感可以點這道炸霜降紐約客牛排，糖糖的肉量是有加價升級的唷，旁邊還會附上白飯、溫泉蛋、味噌湯及高麗菜絲，裡頭除了溫泉蛋，其他配菜都可以免費續加

炸霜降紐約客牛排選用牛前腰脊部位，油花分布勻稱，肉質緊實帶有些許嚼勁，外層會先裹上一層麵衣，下去炸至金黃酥脆的模樣，切開裡頭約3分熟，還帶粉嫩色澤，上桌後再依個人喜好將炸牛排放置於烤爐中加熱，加熱後外皮依舊帶有微酥口感，裡頭肉質更是鮮嫩多汁，超好吃

辣奶油味噌漬黃瓜 80元

這款辣奶油味噌漬黃瓜也是嵐山炸牛排最新推出的小菜，採現切小黃瓜，搭配主廚特製味噌醬，旁邊佐上辣油及奶蓋調製而成的辣奶油醬，小黃瓜口感爽脆鮮甜，交織著味噌醬的微鹹香氣，佐上些許辣奶油，微辣風味更增添層次感

秘醬手羽先 120元

先將手羽先醃製過後再裹粉下去酥炸至金黃色澤，外皮香脆不油膩，裡頭的肉質更是鮮嫩多汁，搭配一旁主廚特製的秘製醬汁，吃起來酸酸甜甜的，帶有微微的柚子香氣

松露豆腐牛菜捲 80元

採用牛絞肉加上些微豆腐製成的內餡，接著包裹上高麗菜後下去清蒸，最後佐上松露增添香氣，一入口就感受到高麗菜的清甜，內餡軟綿多汁，除了迷人的牛肉香，還多了松露的香氣

莓好草莓泡芙 130元

酥脆泡芙殼中擠入店家自製的草莓慕斯，再搭配新鮮草莓，口感爽脆，裡頭的草莓慕斯吃起來酸酸甜甜的，加上滿滿新鮮草莓，層次超豐富

富士草莓奶凍 130元

另外這款富士草莓奶凍也好美，就像一座迷你粉色富士山，以鮮奶及草莓醬製作而成的草莓奶凍，接著淋上店家特製的奶蓋，除了上頭的新鮮草莓，奶凍中也藏著一顆新鮮草莓，奶凍吃起來很Q彈，不過甜度上稍微偏甜了些，搭配微鹹奶蓋可中和甜度

十勝草莓鮮奶酪 130元

採用日本北海道十勝牛乳製作而成的鮮奶酪，搭配採用新鮮草莓製作而成的手作草莓醬及新鮮草莓，入口即化的口感，奶香味非常濃厚，吃起來不會水水的，搭配酸甜草莓醬及新鮮草莓，讓濃郁奶香多了草莓的鮮甜滋味超好吃

栗子提拉米蘇 130元

這道栗子提拉米蘇是以黑白大廚裡的甜點料理為發想，內餡為馬斯卡彭奶酪、栗子泥、栗子顆粒及手指餅乾，上頭搭配現磨巧克力及整顆栗子，口感上有別於一般灑可可粉的提拉米蘇，帶有口感及巧克力的香甜，尾韻帶有馬斯卡彭奶酪的香氣及栗子的香甜

黑糖薑汁國寶茶 120元

草莓歐蕾 160元／草莓冰沙 160元

這杯草莓歐蕾也好美，採用手作草莓醬搭配鮮乳打成的草莓歐蕾，上頭搭配一層雪白綿密的鮮奶蓋，再加上新鮮草莓切片，喝的時候記得攪拌均勻，每一口都帶著濃濃的草莓香氣，還吃的到微微的草莓果粒，多了奶蓋層次更加豐富；另一杯採用手作草莓醬、新鮮草莓、鮮奶、煉乳及香草冰淇淋下去打成的草莓冰沙，整杯喝起來不會太甜膩，草莓香氣也非常濃厚

嵐山熟成牛かつ專売冬季限定的草莓季開跑囉，這次新增了兩款絕美草莓甜點，不管是超好拍的富士草莓奶凍，讓大家少女心爆發的莓好草莓泡芙，還是經典不敗的十勝草莓鮮奶酪都是草莓控必點，不只甜點好吃，招牌炸牛排及爆量丼飯也超推薦