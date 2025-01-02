大家都到哪裡買手機呢？去年我於地標網通購入了三星手機，感受還不錯，不會狂推銷。地標創辦是因多年前在通訊行曾碰到不好的消費體驗，認知到當時購買手機或相關服務，價格不夠透明，才因此建立了這家希望所有人來購買都可以放心的通訊行，並且秉持著性價、透明、誠信三個核心價值，特別是我在上網比價時，就很有感地標的評價確實更讓人安心，才會後來在這購入安卓空機新機。

地標網通門市前有這個地標50強排行榜，此排行是根據地標網通全台超過45間門市的銷量和人氣搜尋等統計的喔，可點我查看熱銷手機排行榜。

地標網通服務內容

擁有多家品牌的手機，除了iPhone，安卓空機也是一應俱全，無論是平板、手機的空機，現貨齊全，就連家電、電器都有販售。下訂想要的手機、平板，能快速的拿到空機，可另外再搭配各家電信攜碼、續約與新申辦等優惠方案喔！

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如果成為會員，就會有新機預購的機會，到時iPhone、安卓新機發售時，可第一時間拿到手機唷！

士林店心得



手機週邊品牌商品應有盡有



完全不意外大家都來這購入空機，櫃台後方竟然是滿滿的現貨牆，我來店問週邊的過程中，也是接連好幾位來領預約的空機！

其他網友評價參考

我買手機最怕被話術、強迫推銷我不需要的服務，上回看到Joeman分享過去十年都是來地標網通買手機的真正原因，影片看完之後，我對於一點最有感，那就是連長輩過來購買都可以放心許多，不怕被話術。

以下有幾篇論壇的評價文章我覺得也蠻值得給大家參考參考。

台南通訊行推薦手機便宜誠信店家

台中通訊行推薦-敢讓爸媽自己去的

台南哪家通訊行便宜不會騙長輩？



其他還有更多關於地標網通的評價、心得，要到這篇參考囉：【台北通訊行推薦】地標網通士林店：買三星手機、門號攜碼，配件好優惠！