大胖腳庫飯，台中早餐推薦，隱身在台中清泉崗基地附近的低調早餐店。大胖腳庫飯主打炒麵、豬血湯、控肉腳庫飯。都是簡單美味的台中傳統早餐，腳庫鹹香入味，肥嫩爽口、入口即化，蠻多人推薦的。還有自製辣椒可以自行添加非常夠味，來這吃的都是在地人居多。

大胖腳庫飯

地址:台中市神岡區三民南路17號

電話:0937-432-802

時間:06:30–13:00(一二休息)

台中神岡美食

大胖腳庫飯在哪裡?

大胖腳庫飯位在神岡清泉崗基地附近，那天早上在潭雅神綠園道運動結束剛好順路來吃。低調的店面，網路評價還不錯，周邊可以稍微臨停，但是是私人土地不要停太久。

大胖腳庫飯環境介紹

店內小小的空間，桌位並不多，不過大家也都是簡單吃一頓早餐，翻桌也算快。

大胖腳庫飯菜單價位

大胖腳庫飯主要賣飯麵食跟湯，炒麵配豬血湯是中部人的標配，想來點豐富油脂推薦控肉飯跟腳庫飯。

早上運動完來份香噴噴的早餐，真的是一件很幸福的事~

炒麵

炒麵是常見的油麵條，淋上自家滷肉躁香氣十足，加點特製辣醬很夠味喔~

隔間肉湯

湯裡面會加入薑絲，熬煮湯頭很香濃我喜歡，隔間肉軟嫩好吃，雖然小碗了點，肉量也算多。

腳庫飯

肥嫩嫩的腳庫真的是我的心頭好，滷汁香氣四溢，裡面有豆干、高麗菜等配菜。

淋上滷汁整個就是白飯殺手，大口扒飯停不下來~

肥肉部分整個入口即化，還有帶點膠質的口感。瘦肉的部分很入味，不太需要咀嚼直接在嘴裡化開。

大胖腳庫飯

地址:台中市神岡區三民南路17號

電話:0937-432-802

時間:06:30–13:00(一二休息)

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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