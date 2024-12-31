此食記為花見團子開箱「四月南風-八仙賀喜好運翻倍」 (造訪日期 : 2024/12)



2025過年禮盒推薦「四月南風-八仙賀喜好運翻倍」新年禮盒開箱

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四月南風



地址 : 臺中市西屯區福科路366號

電話 : 04-2358-9887

時間 : AM10:00~PM7:00



新年的腳步越來越近了，送禮這件事總是讓人既期待又緊張，什麼樣的禮物既體面又有心意，能讓收禮的人感受到濃濃的祝福與誠意呢？團子最近發現了一款超適合新春送禮的選擇，台中伴手禮名店「四月南風」，針對過年推出的「四月南風-八仙賀喜好運翻倍」禮盒，包含「檸香雪輪」、「鳳梨招財元寶」、「烏豆沙納福元寶」、「濾掛式咖啡包」4項人氣商品，每一款產品都充滿了驚喜，不單單只是禮盒，更像是一份收到新年的祝福，美味與心意兼具。

「四月南風」我一直都很喜歡他們家的「長崎蛋糕」，口感細緻風味獨特，是讓人忍不住吮指回味的好味道。這次的「四月南風-八仙賀喜好運翻倍」禮盒，設計非常用心，將傳統文化與現代美學完美結合，禮盒外觀可看到「八仙過海，各顯神通」，不但雅緻又富有年節氣氛，傳遞著濃濃的祝福。

一打開，「檸香雪輪」、「鳳梨招財元寶」、「烏豆沙納福元寶」、「濾掛式咖啡包」整齊地排列其中，彷彿邀請著你來一場味蕾的盛宴，接下來就一一品嚐吧！

檸香雪輪

「檸香雪輪」外觀有一層薄薄的糖粉如同冬日的初雪，輕輕覆蓋在餅皮上，入口後檸檬的清新香氣在嘴中環繞，香酥的餅皮搭配香甜的白巧克力內餡，呈現完美的酸甜的平衡感，在嘴巴輕輕一咬即會化開，吃久了也不覺得膩，這個口味我們全家人都超喜歡，是會讓無法抗拒的好滋味。

鳳梨招財元寶 \ 烏豆沙納福元寶

元寶造型的「鳳梨招財元寶」和「烏豆沙納福元寶」象徵財運亨通，福氣滿滿，可說是過年的最討喜的單品！外皮特別使用油亮亮的廣式月餅皮，「鳳梨招財元寶」內餡的鳳梨果醬香甜細膩，還帶著一絲蜂蜜的迷人香氣，吃完我就立刻被圈粉了！「烏豆沙納福元寶」濃郁細膩的烏豆沙內餡，柔滑細緻，核桃仁增添了口感的豐富度，不但香脆可口，也是是這款元寶的靈魂所在，口感讓我直接愛上。

濾掛式咖啡包

吃甜點怎麼能少了咖啡的陪伴呢？「四月南風」特別貼心提供5包2款「濾掛式咖啡包」，包含曼特寧風味和花香甜菊風味口味，只要將濾掛式咖啡包掛在杯沿上，注入熱水，瞬間咖啡香氣撲鼻而來，味道濃郁且不苦澀，與甜點的搭配可以說是天作之合，宛如置身咖啡館般享受愜意的氛圍。

不管是親朋好友的團聚時光，還是送禮傳情的場合，「四月南風-八仙賀喜好運翻倍」新年禮盒送禮自用兩相宜，每一款產品都充滿了驚喜，「檸香雪輪」的清新爽口，「鳳梨招財元寶」的酸甜迷人，「烏豆沙納福元寶」細膩絲滑，再配上一杯香濃咖啡，每一口都能感受到「四月南風」翻倍的用心，這份禮盒不僅是一場味蕾的饗宴，更是一份滿載心意誠意滿滿的祝福。

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