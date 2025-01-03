有感受到今年冬天的寒冷了嗎?! 真的好冷好冷…已經把厚外套、厚衣服都拿出來了!

天冷喝暖呼呼的雞湯補補身子再適合不過

新竹「老家烤雞&養生雞湯」位於經國路一段上LANEW旁，若是車速太快可能會不小心錯過

店家主打各式養生雞湯 - 燒酒雞、麻油雞、蒜頭雞、鳳梨苦瓜雞、剝皮辣椒雞、竹筍雞、牛肉爐

與「獨家醃料烤雞」、「烤魚」，還有特色菜：墨魚香腸、台式燒肉、唐揚雞、鹽焗烤蝦、酒燒蛤蜊…等等

我們點了蒜頭雞再加點蛤蜊 變成超好喝的「蒜頭蛤蜊雞湯」…有濃有濃，更棒的是加湯無需再多收費用

老闆是不是好佛心呢?! 對了! 烤雞可是「三斤」大烤雞… 雞肉不柴…小孩子超愛!

and…雞湯裏的雞是使用「土雞」…真材實料!

不過~會不會等過了寒冬…發現Mickey一直在寫美味的補湯、雞湯和火鍋呢?!

(到底有多愛喝熱湯呢!)

記得幫「米陸愛享樂」分享與按讚…每篇文章、照片都是用心經營

老家烤雞&養生雞湯

位於經國路一段上LANEW旁，店家強調每日現熬湯底

但只有假日營業時間 12:00-22:00，平日營業時間 17:00~00:00

停車資訊

店家有附設停車場，從店家門口旁的小路進入

(如照片的右方小路進入)

從店家門口旁的小路開車進來的停車場

店門口聖誕節裝飾

老家烤雞、養生雞湯…LOGO

店內環境

店裏約八張桌，若是要來用餐建議可以先訂位，上星期在臉書有公告是客滿的狀態。

對了，訂位同時老闆會問要不要先「訂菜」

若是要訂烤雞、烤魚的朋友都可以在訂位同時先告知…

這樣餐點便可以有效率的端上桌…不用等那麼久

環境還蠻乾淨

櫃檯

若想點啤酒這裏有「生啤柱」

生啤柱的廠牌是「金車。柏克金」1柱為600元

(開車不喝酒、喝酒不開車)

冰櫃 - 各式啤酒 :18天、台灣啤酒、海泥根、雪山啤酒、百威、Bar Beer、百威金頓

飲料 - 仙草大王、分解茶、麥茶、蘋果西打、可樂、油切綠茶

(開車不喝酒、喝酒不開車)

其中 奶茶、蜂蜜檸檬飲、乃香金萱是手搖飲 「甘乃滴」

我們有喝「 奶茶與蜂蜜檸檬飲」真的都還不錯哦!

對了…因為小孩進店家後有看到可愛的豬豬瓶飲料 -甘乃滴奶茶，

為了讓她先好好吃飯…Mickey告訴霏仔好好吃飯後才可以拿

老闆聽到後也告訴霏仔好好吃飯請他喝豬豬奶茶…老闆有信守承諾…送霏仔豬豬奶茶

老闆說他是三個女兒的爹，女兒他最沒輒啦

甘乃滴 - 蜂蜜檸檬飲

味道上是微酸微甜…不是特別重，拿來解膩也是不錯的選擇... 不會搶走菜的味道

甘乃滴 - 豬豬奶茶

甜度是三分左右…不會很甜，也蠻好喝



老家烤雞菜單

招牌菜、土雞湯鍋(可以點半隻、一隻)、特色菜、滷味、鍋湯菜、主食、酒水

土雞湯鍋 -燒酒雞、麻油雞、蒜頭雞、鳳梨苦瓜雞、剝皮辣椒雞、竹筍雞、牛肉爐(紅燒湯底)



食記介紹

我們二大二小點了：老家烤雞 、蒜頭雞、炒時蔬、九層塔蛋、墨魚香腸 、

鹽烤焗蝦、蛤蜊、玉米筍、娃娃菜、白飯、雞油麵線

白飯20元、雞油麵線40元

油蔥酥再淋上雞油

炒時蔬150元

紅蘿蔔炒的高麗菜

九層塔蛋 150元

蠻有誠意的九層塔蛋…裏面的九層塔是一片一片葉子，

並且每口都可以吃到九層塔的香氣

墨魚香腸 200元

墨魚香腸 覺得是今天比較普普的，可能是因為表面烤的沒有那麼焦香…再加上口感上偏軟

鹽烤焗蝦 200元

8隻一盤，並且蝦子不算小隻…賣200元，喜歡吃蝦的可以點來試試哦

蝦子蠻新鮮的

老家烤雞 580元

油亮油亮的烤雞，這可是三斤大烤雞…並且老闆強調是使用「黑羽土雞」

黑羽土雞 的飼養期較長、脂肪含量較少、肉質結實

再加上老闆的「獨家醃料」烤出這隻大烤雞

端上烤雞同時會提供綿紗手明、塑膠手套、剪刀

沾醬的部份有雞油、楜椒鹽

陸某拔烤雞~忘了問老闆可以代拔嗎?

很燙還冒著煙呢!

雞肉很嫩不會柴…好吃!!

三斤大烤雞…有1/3應該被霏仔吃掉

霏很懂吃~吃雞肉前還指定一定要沾雞油才會更好吃

蒜頭雞（小）800元

老闆強調 每日現熬湯底、雞肉是使用土雞肉

蛤蜊150元

把蛤蜊放入湯底變成「蒜頭蛤蜊雞湯」

玉米筍70元

娃娃菜 90元

玉米筍相對不吸湯汁，娃娃菜會吸湯汁…變的更好吃

這雞湯不會很油很油

而且蒜頭味和雞湯融合的很好…真好好喝!

Mickey有特別與老闆確認加湯不會再多收錢哦

裏面的蒜頭、雞肉都不少

若要加點料可以邊吃邊加點哦!~不用一下點太多啦

用餐的當天是冬至…老闆真的超級貼心還端出湯圓招持

很感謝他，因為媽媽我忘記要買湯圓給小孩吃

這天孩子們都吃好多…吃了好多肉、好多菜

整體來說我們都蠻喜歡…是會再訪的店