桃園青埔特區生活機能越來越好了，除了大家熟悉的華泰名品城A19、Xpark水族館可逛外，個人覺得橫山書法公園、青塘園生態公園也是蠻不錯的青埔景點，所以這次來個桃園青埔美食推薦，分享離之前去住宿過的青埔商旅（CP HOTEL），還有青塘園生態公園都很近的義法料理餐廳「勒芙131義大利麵牛排風味餐」。至於這間鄰近華泰名品城義法料理餐廳，吃得到排餐、義大利麵、燉飯、烤餅、開胃菜…等各式美味料理，如果大大來青埔走走逛逛有填飽肚子需求的話，到屬於高鐵桃園站美食餐廳範圍內的勒芙131義大利麵牛排風味餐用餐就是可考慮的選項啦！

當天去吃午餐的勒芙131義大利麵牛排風味餐，店面位置是在中壢區公園路二段上，離青塘園生態公園相當近。

當天進到勒芙131義大利麵牛排風味餐店裡，由於快到聖誕節，除了看到應景佈置外，也發現這裡的座位都是採半開放式設計，可以兼顧用餐的舒適性與隱私呢！

服務人員帶位坐好後，就開始看勒芙131菜單，而這裡的排餐、義大利麵、燉飯…等主食是採套餐形式供應，另外還有單點的烤餅、開胃菜可以選擇。

香煎美國板腱7oz。

我這天主食是選擇香煎美國板腱7oz排餐，而近看主角7oz香煎美國板腱牛排，就覺得應該會蠻好吃的。

由於我是選擇選擇5分熟，因此油花比較少的板腱牛吃起來外層帶些焦脆感，裡面則是嫩中帶些有嚼感，並且迸出不少肉汁呢！

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