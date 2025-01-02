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暮明 moving. 手作料理~讓人慕名前來的美味料理。

2025-01-02 22:03:00 文字：沾墨點落
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沾墨點落

沾墨點落
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暮明 moving. 手作料理~讓人慕名前來的美味料理。

在美二館旁邊、永福路上的小小餐館
〖暮明 moving. 手作料理〗

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雖然店走小巧精緻路線，但也不難找，
~因為那個招牌很好看呀！

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無論白天還是晚上都相當亮眼呢~
<而且生意一直都很好>

之前就有朋友大力推薦，
爾後有來吃過幾回~確實好吃無誤！

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Ps.像現在這種冷颼颼的濕冷天氣
就非常推薦來碗暮明的限定湯品~

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♦︎［清酒蛤蠣雞白湯］

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熱燙的乳白色湯頭裡有著清酒
與貝類調和出的醇厚口感~
加上菇香襯托滋味更是鮮美⁠♡
(蛤蜊也是大顆飽滿)

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又濃又燙湯香下肚整個舒服(⁠｡⁠･⁠ω⁠･⁠｡⁠)⁠ﾉ⁠♡

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料理方面以定食為主，
加上炸物點心、飲料酒水之類~

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炸物挺好吃、可以滿足嘴饞的感覺~
Ex.香辣雞米花、炸雞塊~

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接著是幾回吃下來的小記錄。

♦︎［脆皮雞腿排佐日式蔥塩醬］

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丼飯剛上桌就聞到陣陣的蔥油香氣飄，
相當刺激食慾。

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而且雞腿排外皮是真“脆”啊！！
從筷子碰到剎那就很有感覺
咬下後是皮酥肉嫩脆滴、而且有汁！

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再搭配蔥油香鹹更讚

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米飯部分搭配的是雞油拌飯。
也是本身吃著香，然後拌入蔥醬就更香了。

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♦︎［日式唐揚雞定食］

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唐揚雞炸的薄酥脆嫩、油香肉香很開胃。

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尤其是那日式美乃滋~超讚!(⁠♡⁠ω⁠♡⁠ ⁠)⁠ ⁠~⁠♪

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蛋香濃厚!(鹹蛋??)搭配炸雞非常下飯!
(這醬沾啥都好吃!拌飯也行⁠♡)

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♦︎［滑蛋嫩雞飯］

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其實就是親子丼(⁠｡⁠･⁠ω⁠･⁠｡⁠)⁠ﾉ⁠♡

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不過裡頭香煎雞肉的“彈嫩”
還有滑Q外皮的口感讓人好愛呢！

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搭配帶甜滴滑嫩蛋香更好吃。

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♦︎［日式手作漢堡排定食］

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圓滾滾的漢堡肉看著誘人、吃著美味(⁠♡⁠ω⁠♡⁠ ⁠)⁠ ⁠~⁠♪

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除了肉嫩汁多外、
在脂香裡似乎還藏著奶油香氣
讓好吃程度更上一層樓⁠♡

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接著、吃漢堡排必備生蛋黃！
蛋黃攪入米飯再加上漢堡肉油脂汁香
三位一體的完美組合(⁠つ⁠✧⁠ω⁠✧⁠)⁠つ

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店名：暮明moving手作料理

地址：台南市中西區永福路二段5號
時間：13:30–15:00, 17:00–21:30
(星期二休息)

♦︎店內座位數不多，建議提早預約訂位!

/tmp/phprpo5WL(店家臉書)

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暮明moving手作料理

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place台南市中西區永福路二段5號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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