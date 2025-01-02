



暮明 moving. 手作料理~讓人慕名前來的美味料理。

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在美二館旁邊、永福路上的小小餐館

〖暮明 moving. 手作料理〗





雖然店走小巧精緻路線，但也不難找，

~因為那個招牌很好看呀！





無論白天還是晚上都相當亮眼呢~

<而且生意一直都很好>

之前就有朋友大力推薦，

爾後有來吃過幾回~確實好吃無誤！





Ps.像現在這種冷颼颼的濕冷天氣

就非常推薦來碗暮明的限定湯品~

♦︎［清酒蛤蠣雞白湯］





熱燙的乳白色湯頭裡有著清酒

與貝類調和出的醇厚口感~

加上菇香襯托滋味更是鮮美⁠♡

(蛤蜊也是大顆飽滿)





又濃又燙湯香下肚整個舒服(⁠｡⁠･⁠ω⁠･⁠｡⁠)⁠ﾉ⁠♡





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料理方面以定食為主，

加上炸物點心、飲料酒水之類~





炸物挺好吃、可以滿足嘴饞的感覺~

Ex.香辣雞米花、炸雞塊~





接著是幾回吃下來的小記錄。

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♦︎［脆皮雞腿排佐日式蔥塩醬］





丼飯剛上桌就聞到陣陣的蔥油香氣飄，

相當刺激食慾。





而且雞腿排外皮是真“脆”啊！！

從筷子碰到剎那就很有感覺

咬下後是皮酥肉嫩脆滴、而且有汁！





再搭配蔥油香鹹更讚♡





米飯部分搭配的是雞油拌飯。

也是本身吃著香，然後拌入蔥醬就更香了。





♦︎［日式唐揚雞定食］

唐揚雞炸的薄酥脆嫩、油香肉香很開胃。





尤其是那日式美乃滋~超讚!(⁠♡⁠ω⁠♡⁠ ⁠)⁠ ⁠~⁠♪





蛋香濃厚!(鹹蛋??)搭配炸雞非常下飯!

(這醬沾啥都好吃!拌飯也行⁠♡)





♦︎［滑蛋嫩雞飯］

其實就是親子丼(⁠｡⁠･⁠ω⁠･⁠｡⁠)⁠ﾉ⁠♡





不過裡頭香煎雞肉的“彈嫩”

還有滑Q外皮的口感讓人好愛呢！

搭配帶甜滴滑嫩蛋香更好吃。





♦︎［日式手作漢堡排定食］

圓滾滾的漢堡肉看著誘人、吃著美味(⁠♡⁠ω⁠♡⁠ ⁠)⁠ ⁠~⁠♪





除了肉嫩汁多外、

在脂香裡似乎還藏著奶油香氣

讓好吃程度更上一層樓⁠♡





接著、吃漢堡排必備生蛋黃！

蛋黃攪入米飯再加上漢堡肉油脂汁香

三位一體的完美組合(⁠つ⁠✧⁠ω⁠✧⁠)⁠つ

店名：暮明moving手作料理

地址：台南市中西區永福路二段5號

時間：13:30–15:00, 17:00–21:30

(星期二休息)

♦︎店內座位數不多，建議提早預約訂位!

(店家臉書)

