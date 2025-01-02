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台中市太平區{台中美食}鈞泓家-嶺東店/南屯嶺東必吃早午餐/宵夜店，超狂24小時營業，隨時都能吃到美味現炸豬排，難怪一開幕就成為嶺東學生激推寶藏愛店

別讓一姐不開心 鈞泓家 鈞泓家JunHongjia 台中早午餐 more
2025-01-02 22:07:00 文字：別讓一姐不開心
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別讓一姐不開心

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#台中早午餐
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鈞泓家JunHongjia

phone04-23860030
place台中市太平區永春路88號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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