為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
社群
expand_more
粉絲專頁
官方instagram
官方Line
註冊
登入
menu
search
登入 / 註冊
美食
旅遊
生活娛樂
影音
美食
旅遊
生活娛樂
地區
新開店
懶人包
創作者
JapanWalker
TaipeiWalker
>
美食
>
台中市太平區{台中美食}鈞泓家-嶺東店/南屯嶺東必吃早午餐/宵夜店，超狂24小時營業，隨時都能吃到美味現炸豬排，難怪一開幕就成為嶺東學生激推…
台中市太平區{台中美食}鈞泓家-嶺東店/南屯嶺東必吃早午餐/宵夜店，超狂24小時營業，隨時都能吃到美味現炸豬排，難怪一開幕就成為嶺東學生激推寶藏愛店
別讓一姐不開心
鈞泓家
鈞泓家JunHongjia
台中早午餐
more
嶺東美食
嶺東美食推薦
嶺東早午餐
嶺東早餐
2025-01-02 22:07:00
文字：別讓一姐不開心
share
別讓一姐不開心
加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：
https://lin.ee/CNXVF2Bf
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#台中早午餐
台中市西區皙酪｜台中義式甜甜圈早午餐，審計新村美食，晚餐新品手工麵登場 - 莎笠，小日子
【西區】Smoker Resto煙燻 位於巷弄裡的寶藏美食～從早午餐到晚餐都可品嚐到鐵鍋料理與義大利麵的全天候美食
台中西屯｜五十嵐品牌，坐擁七期豪宅景色，全天候質感早午餐｜KOI PLUS (七期店)
more
chevron_right
star
追蹤
在Google新聞追蹤
WalkerLand窩客島
隨時接收最新資訊
share
相關商家
鈞泓家JunHongjia
phone
04-23860030
place
台中市太平區永春路88號
5.00
star
star
star
star_half
star_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share
place
推薦商品
【台中金曜】7月 BANDAI 哥吉拉 MOVIE MONSTER系列軟膠 哥吉拉對機械哥吉拉 假哥吉拉套組 0106
【高雄冠軍】25年8月預購 MOVIE MONSTER 哥吉拉 1974 哥吉拉對機械哥吉拉 軟膠 假哥吉拉套組
【誥誥玩具箱】8月預購 哥吉拉 MOVIE MONSTER系列 軟膠 哥吉拉對機械哥吉拉 假哥吉拉套組 107
BANDAI軟膠 哥吉拉系列 MOVIE MONSTER 哥吉拉 2016 正宗哥吉拉 覺醒VER. 【鯊玩具】
留言
0
則留言
請先登入
close
Facebook
LINE
複製連結
close
keyboard_arrow_up