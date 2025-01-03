台北車站地下街又多一個好去處！「東森廣場-K區地下街」去年新開幕以來，成為台北火車站附近人潮的新吸引力。明亮舒適的環境加上寬敞的走道，不僅比其他地下街更好逛，進駐的店家和美食選擇也愈來愈豐富，讓人無論是炎熱的夏天還是陰雨綿綿的日子，都能在這裡盡情逛街、吃飯。這次來試試「荖子鍋plus」，不僅有豐富的自助吧和火鍋選擇，還能現場體驗製麵機製作麵條的過程，真的超有趣！

餐廳資訊

荖子鍋plus



名稱 : 荖子鍋plus(東森北車店)

電話 : (02)2361-0568

地址 : 台北市中正區忠孝西路一段47號B1(K區地下街) (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 11:00-22:00

官方網站 : 荖子鍋餐飲集團

訂位連結 : 荖子鍋| 立即訂位！inline 線上訂位預約

從捷運台北車站走到K區地下街只要約5分鐘，經過Z區地下街就能找到連接的樓梯。

進入餐廳後，可以發現整體座位非常多，走道的空間也滿寬敞，但靠近自助吧的區域因為人來人往，轉身時要稍微注意一下避免撞到別人。

「荖子鍋plus」的自助吧選擇超豐富，不僅有常見的火鍋料，蔬菜種類也很特別，有些甚至是我第一次在火鍋店看到。

這裡的亮點就是店內放置了兩台製麵機，一台做寬麵、一台做細麵，只需放好盤子按下按鈕，短短幾秒就能看到新鮮麵條出爐！

飲品方面有冷熱飲機可選，甜點則提供霜淇淋機，當天口味是「沖繩黑糖」，更有兩種口味的綜合霜淇淋可以試試看。

另外，醬料區的種類非常多，牆上還有推薦的火鍋沾醬比例「老子醬作」，非常適合第一次來用餐的朋友參考。店員補貨的速度也很快，即使用餐高峰時段也不會看到空盤，整體環境既舒適又方便。

點餐的方式是先選「湯底」再選「主食」，「附餐」可以額外加點，但內用本身也有白飯、冬粉和製麵吃到飽。

我們點了兩種湯底——「蔬食鍋物」和「和風鍋物」。蔬食鍋物加入了紅棗和枸杞，喝起來帶有淡淡的中藥香氣，感覺很養生。而和風鍋物則是昆布湯底，煮滾後散發出淡雅的昆布香，很適合搭配肉品。

主食的部分，我們選了「板腱牛」、「沙朗」和活動打卡贈送的「松阪豬」。

蔬菜是自助吧夾取的，品項非常多，像高麗菜煮後還能保持脆度，吃起來多汁又清甜。

沙朗的紅肉比例高，脂肪少但肉味濃厚，涮幾下就能入口，非常適合喜歡低油脂口感的朋友。

板腱牛的肉質扎實，牛肉香氣濃郁又不會有腥味。

松阪豬則是整場亮點，油脂分布均勻，吃起來香氣十足又不膩口。

而火鍋料的部分，每一樣都試了一下，煮在蔬食湯底裡，吸滿了紅棗和枸杞的香味，特別適合喜歡這類養生食材的朋友。

值得注意的是，有些肉丸的內餡會噴汁，吃的時候小心燙口哦！

大豆皮整片泡下去再夾起來吃，因為裡面吸飽滿滿的湯汁，吃起來就像是在喝湯一樣。

吃火鍋怎麼能不來碗現製的麵呢？按鈕按下去後大約15秒左右麵條就會製作完成。

製麵機的細麵滑順彈牙，寬麵則是Q彈有嚼勁，兩種口感各有特色，隨心挑選！

最後還來了一支沖繩黑糖霜淇淋，濃郁的甜味彷彿瞬間把人帶回了旅行的時光，為這次的用餐畫下完美句點。

「荖子鍋plus」真的很適合想吃到飽又追求高品質的人！從自助吧的豐富選擇到肉品的新鮮度，每一環都讓人感受到用心，再加上製麵機的趣味體驗，絕對值得推薦。搭配東森廣場-K區地下街舒適的環境，讓人即使在台北車站周邊，也能找到既方便又好吃的用餐好去處！