刁民酸菜魚在台中時就是熱門排隊名店，現在台北也有三家門市，比臉盆還大的酸菜魚色香味俱全，酸菜超級開胃，保證讓人吃的津津有味。

台北信義美食 刁民酸菜魚 店家資訊

刁民酸菜魚 (信義峽谷店)地址：110台北市信義區松仁路101號B1樓 (ATT valley)

電話：02-77121666

營業時間：每天 11:00–02:0

台北信義美食 刁民酸菜魚 外觀與內部環境

「刁民酸菜魚」信義峽谷店位於松仁路上，APPLE專賣店的對面，一蘭拉麵旁的ATT Valle yB1。

在B1有個服務櫃檯，要先來這邊登記候位或等外帶。

「刁民酸菜魚」在旁邊設置了拍照牆，讓親朋好友們到此一吃留念。

輪到叫號時走到室內，裡面是開放空間，還有餐酒館等其他的店。

酸菜魚最重要的是酸度，再加上適當的辣，「刁民酸菜魚」調和成很適合台灣人的口味。

台北信義美食 刁民酸菜魚 美食菜單

「刁民酸菜魚」點餐方式就是基本一盤酸菜魚，有中大特大容量，也有不辣的番茄魚，然後配上白飯，其他的單點就斟酌配用。

台北信義美食 刁民酸菜魚 美味上桌

酸菜魚都有這樣的自製熱飲，陳皮洛神花茶。

杯子有兩種顏色，相當可愛。

我很喜歡喝洛神花茶，搭上陳皮的鹹酸甜，更加提味。

大碗的酸菜魚上桌啦！看起來辣椒紅通通，但其實也沒那麼辣啦。

魚肉很多很扎實，加上滿滿的酸菜，超級開胃。

裡面還有冬粉、金針、木耳、豬肉片等，如果覺得太酸可以加高湯。

有魚有肉，吸滿了酸菜的湯汁，好過癮。

搭配一碗白飯，不到多久就嗑光了，酸菜的威力很強。

加點一份麻辣鴨血，中規中矩的，麻跟辣都很輕度。

整體來說「刁民酸菜魚」吃的就是酸菜的美味，讓所有好料都吸滿酸菜的湯汁，立刻開胃大口吃。

份量的部分，雖然大盛建議2-3人食用，但建議再加點一些小菜，可以讓大家吃得更飽足些。

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