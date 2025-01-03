2025春節送禮推薦台中隱藏版金箔鹹蛋糕！日錦製造所將在地點心加以改良，不僅保留傳統元素，更賦予創新口感與風味，奢華的金箔蛋糕與質感包裝，被網友譽為鹹蛋糕界的愛馬仕，今年春節禮盒以橡子豬蜜香鹹蛋糕與頂級魚子醬品牌聯名，從包裝到實品都滿滿細節，送禮超有儀式感～

日錦製造所｜50秒影片搶先看

這款魚子醬鹹蛋糕去年一推出就大賣，但因為手工製作數量有限，很多人沒買到，因此今年延續同款春節禮盒，並將禮盒質感更提升，收到的朋友一定會很驚喜！

日錦製造所在哪裡？

日錦製造所位在西區大同街，店面藏在巷子裡超低調，真的是在地人才知道的隱藏版伴手禮！一週只會開放一天取貨，他們家甜點都需要事先填單預訂，直接到現場可是買不到喔，外縣市可以選擇冷藏宅配

日錦製造所春節禮盒

2025春節限定的魚子醬x橡子豬蜜香鹹蛋糕聯名禮盒，包裝經過重新設計，質感更升級

外盒是有點絲絨面的材質加上磁吸式盒蓋，裡面附上隱藏式保冷劑，取貨後在外面放一陣子也沒問題

最外層的品牌橘色提袋，拿在手上超有質感，網友稱為鹹蛋糕界的愛馬仕

一打開還以為是什麼精品禮盒，除了金箔鹹蛋糕，還有皇籽匯精選「鱘龍魚子醬」，以及整套品牌配件組（珍珠貝匙、黃金樣式開罐幣、絨布套）與超美的玫瑰金蛋糕刀，滿滿儀式感的組合，送禮給重要的人絕對不出錯！

第一次吃他們家蛋糕，開盒瞬間絕對會『哇』一聲驚嘆，整條金光閃閃的蛋糕，看起來超像小金磚，過年家裡一堆伴手禮，金箔蛋糕一定是最吸睛那個！

2025春節限定禮盒，把精品食材都融入蛋糕裡，海陸珍饈同時擁有！打開就聞到內餡舒服又濃郁的香氣，讓人想趕快品嚐

附上一整盒的皇籽匯鱘魚魚子醬，來自成熟的東太平洋鱘龍魚子，顆顆圓潤飽滿，琥珀色澤超誘人！沒想到這麼高級的食材居然可以跟傳統鹹蛋糕做結合

禮盒中還會附贈一把玫瑰金鋼刀，切蛋糕時反射出的金色光澤，真的要忍不住讚嘆太美了！而且切下去是可以感受到蛋糕扎實度那種

橡子豬蜜香鹹蛋糕是日錦的經典口味，吃過會讓你對鹹蛋糕有不同觀感，以前都覺得鹹蛋糕是長輩在吃的，但他們家鹹蛋糕認真是我吃過最喜歡的，嚴選紅柴蜜製作的蜂蜜蛋糕帶有細緻蜜香，甜度很內斂

內餡用Q彈飽滿的新社香菇和鮮甜脆筍，最特別的是融入伊比利橡子豬跟伊比利熟成豬背脂，每種食材都可以咬到扎實口感，香氣濃郁但吃起來完全不油膩

還保留了傳統鹹蛋糕的五香及胡椒元素，微微辣度讓整體風味吃起來更有層次

蜂蜜蛋糕入口是鬆軟濕潤的，淡淡甜香搭上鹹的內餡也不衝突，反而能襯出肉餡特色，每次吃他們家的鹹蛋糕都會想多切幾塊

想換換口味可以再加入魚子醬，禮盒中附上珍珠貝匙，避免金屬材質影響到魚子醬風味，真的很貼心！光是鹹蛋糕就已經很強，再搭配魚子醬享用，奢華組合堪稱鹹蛋糕的天花板～

日錦時常跟知名店家做聯名，研發特殊口味鹹蛋糕或甜點，每次推出新品都讓人眼睛一亮！在這麼多台中伴手禮中，能夠保留傳統特色又兼具精品質感真的很少見，今年的春節禮盒一樣數量有限，去年沒買到的朋友趕緊手刀訂購，以免又再次扼腕囉～

(本文為邀約體驗，內文為本人真實感受。)

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日錦製造所

▋地址 : 台中市西區大同街246號

▋官網 : 日錦製造所

▋粉絲團 : 日錦製造所

▋大量訂購專線 : 0966-202-108

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