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去年一推出就大賣的金箔魚子醬蛋糕回來了!!限量禮盒超搶手~

2025-01-03 01:01:00 文字：跟著關關看世界
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跟著關關看世界

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去年一推出就大賣的金箔魚子醬蛋糕回來了!!限量禮盒超搶手~

2025春節送禮推薦台中隱藏版金箔鹹蛋糕日錦製造所將在地點心加以改良，不僅保留傳統元素，更賦予創新口感與風味，奢華的金箔蛋糕與質感包裝，被網友譽為鹹蛋糕界的愛馬仕，今年春節禮盒以橡子豬蜜香鹹蛋糕與頂級魚子醬品牌聯名，從包裝到實品都滿滿細節，送禮超有儀式感～

 

 

日錦製造所｜50秒影片搶先看

這款魚子醬鹹蛋糕去年一推出就大賣，但因為手工製作數量有限，很多人沒買到，因此今年延續同款春節禮盒，並將禮盒質感更提升，收到的朋友一定會很驚喜！

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日錦製造所在哪裡？

日錦製造所位在西區大同街，店面藏在巷子裡超低調，真的是在地人才知道的隱藏版伴手禮！一週只會開放一天取貨，他們家甜點都需要事先填單預訂，直接到現場可是買不到喔，外縣市可以選擇冷藏宅配

🧨 2025春節禮盒訂購連結
大量訂購請電洽客戶顧問專線：0966-202-108

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日錦製造所春節禮盒

2025春節限定的魚子醬x橡子豬蜜香鹹蛋糕聯名禮盒，包裝經過重新設計，質感更升級

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外盒是有點絲絨面的材質加上磁吸式盒蓋，裡面附上隱藏式保冷劑，取貨後在外面放一陣子也沒問題

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最外層的品牌橘色提袋，拿在手上超有質感，網友稱為鹹蛋糕界的愛馬仕

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一打開還以為是什麼精品禮盒，除了金箔鹹蛋糕，還有皇籽匯精選「鱘龍魚子醬」，以及整套品牌配件組（珍珠貝匙、黃金樣式開罐幣、絨布套）與超美的玫瑰金蛋糕刀，滿滿儀式感的組合，送禮給重要的人絕對不出錯！

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第一次吃他們家蛋糕，開盒瞬間絕對會『哇』一聲驚嘆，整條金光閃閃的蛋糕，看起來超像小金磚，過年家裡一堆伴手禮，金箔蛋糕一定是最吸睛那個！

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2025春節限定禮盒，把精品食材都融入蛋糕裡，海陸珍饈同時擁有！打開就聞到內餡舒服又濃郁的香氣，讓人想趕快品嚐

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附上一整盒的皇籽匯鱘魚魚子醬，來自成熟的東太平洋鱘龍魚子，顆顆圓潤飽滿，琥珀色澤超誘人！沒想到這麼高級的食材居然可以跟傳統鹹蛋糕做結合

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禮盒中還會附贈一把玫瑰金鋼刀，切蛋糕時反射出的金色光澤，真的要忍不住讚嘆太美了！而且切下去是可以感受到蛋糕扎實度那種

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橡子豬蜜香鹹蛋糕是日錦的經典口味，吃過會讓你對鹹蛋糕有不同觀感，以前都覺得鹹蛋糕是長輩在吃的，但他們家鹹蛋糕認真是我吃過最喜歡的，嚴選紅柴蜜製作的蜂蜜蛋糕帶有細緻蜜香，甜度很內斂

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內餡用Q彈飽滿的新社香菇和鮮甜脆筍，最特別的是融入伊比利橡子豬跟伊比利熟成豬背脂，每種食材都可以咬到扎實口感，香氣濃郁但吃起來完全不油膩

 

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還保留了傳統鹹蛋糕的五香及胡椒元素，微微辣度讓整體風味吃起來更有層次

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蜂蜜蛋糕入口是鬆軟濕潤的，淡淡甜香搭上鹹的內餡也不衝突，反而能襯出肉餡特色，每次吃他們家的鹹蛋糕都會想多切幾塊

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想換換口味可以再加入魚子醬，禮盒中附上珍珠貝匙，避免金屬材質影響到魚子醬風味，真的很貼心！光是鹹蛋糕就已經很強，再搭配魚子醬享用，奢華組合堪稱鹹蛋糕的天花板～

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日錦時常跟知名店家做聯名，研發特殊口味鹹蛋糕或甜點，每次推出新品都讓人眼睛一亮！在這麼多台中伴手禮中，能夠保留傳統特色又兼具精品質感真的很少見，今年的春節禮盒一樣數量有限，去年沒買到的朋友趕緊手刀訂購，以免又再次扼腕囉～

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(本文為邀約體驗，內文為本人真實感受。)

 

即時文章 : 沒預訂吃不到的金箔鹹蛋糕，限量禮盒超搶手～

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日錦製造所

▋地址 : 台中市西區大同街246號

▋官網 : 日錦製造所

▋粉絲團 : 日錦製造所

▋大量訂購專線 : 0966-202-108

 

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