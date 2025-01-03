

紅葉季前1個多月買完機票才準備來訂房，打算從關西空港抵達後直接搭南海電鐵第一晚就先住大阪。

一開始先找了難波心齋橋附近的飯店，陸續刷了幾次剛好看到東橫INN大阪阿倍野天王寺釋出房間不過是雙床房可以單人入住就先訂了，單人週六入住大概9000日幣左右，新今宮站動物園前站這邊房價相對是比較便宜，比起東橫INN難波足足省了5000日幣，反正難波心齋橋逛完搭個御堂筋線2站就到了。後續陸續刷房還蠻常看到東橫INN難波會有空房丟出來，畢竟以週六房價來說真的不便宜，很容易找得到其他選擇就會丟出來吧。



東橫INN大阪阿倍野天王寺在JR天王寺跟新今宮站動物園前站之間，最近的出入口是動物園前站1號出口大約步行3分鐘可到達，同樣的動物園前站跟天王寺附近也各有1家唐吉訶德可以逛，可以利用晚上的時間來逛，人潮相對也比難波附近的唐吉訶德較少。



雙床房15平方米，只有單人入住可以使用的空間就比較大一點

大廳旁有免費的寄物櫃可以自由使用寄放行李



洗衣機烘衣機在一樓內側

早餐在2樓的餐廳用餐，還可以直接看到旁邊鐵道的火車經過。這間大阪阿倍野天王寺的早餐，算是住過的幾間東橫INN來說算蠻不錯的，整體來說，附近也有新世界通天閣、天王寺周邊可逛，鄰近車站也算交通方便，算是大阪南區這附近還算推薦的住宿選擇。

東橫INN大阪阿倍野天王寺 https://www.toyoko-inn.com/china/search/detail/00247