＂ 店家資訊 ＂ ：二水三京 涼心事業 冰的專門店

＂ 付款方式 ＂ ：現金、LinePay

＂ 營業時間 ＂ ：每天 11:00–22:00

＂地址＂：103029台北市大同區酒泉街66號

＂電話＂：0225958048

＂ Line@ ＂ ：https://line.me/R/ti/p/@279cjpyx

＂外送＂：Ubereats

＂facebook＂：https://www.facebook.com/

＂instagram＂：https://www.instagram.com/icecoolyummy/

＂ GOOGLE 地圖 ＂ ：https://maps.app.goo.gl/opcRptkfBM1riMmM8

距離圓山捷運站 500M 走路7分鐘

最近天氣越來越冷了，冷風刺骨，在冬天，冷凍的氣氛常帶來無法抗拒的小確幸是一碗溫暖的甜品。

在圓山一家您不能錯過的甜品店，二水三京，就是這個冬天求暖的最佳選擇。

他們提供了三款特色產品，溫暖心靈～

古早的ㄔㄨㄚˋ 冰機ㄟ～想到阿伯把大塊的冰塊放在中間，下面的雪花飄飄再加上糖水，我的口水都想要流出來了

店面風格，非常古色古香。

還有賣古早味的糖果ㄟ～超級特別～～吸菸糖、沙士糖ㄟ好懷念啊！！！

座位是以前老家的長板凳，跟圓板凳，木頭桌子讓我感覺回到古代

看著ＤＭ選擇障礙中．．．．

算了，每種都來一碗最快

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