JR四國分別在德島縣的阿波池田站及香川縣的高松站

設立了4間概念不同、各具特色的「4S STAY」系列住宿設施

■ 古民居旅館 阿波池田站前 (共5間房)

利用過往壽司店所改建的GUEST HOUSE，提供容納四至六人的和式客房，一樓為附設的咖啡餐酒館heso salon，可品嘗到阿波尾雞、半田素麵等當地美食，而在裝潢上除了保有懷舊風情，還融入鐵道元素

地址：徳島県三好市池田町サラダ1804-9

交通：從阿波池田站步行約1分鐘

■ 包租旅館 阿波池田本町大街 (共2棟)

翻新了超過120年歷史的元吳服裝店的町屋，每天僅限2組客人。每棟設有榻榻米和式房、使用席夢思床墊的西式房，小巧卻配備五臟俱全的廚房等，是個能徹底放鬆的私人舒適空間。

地址：徳島県三好市池田町2467-1

交通：從阿波池田車站步行約7分鐘

■ 多彩設計的青年旅宿 池田温泉横 (共8間房)

適合作為觀光或商務為目的的住宿選擇。每間客房都有一個主題，房內顏色也與主題相互連結。有的房型為上下舖；有的是雙人床。衛浴空間及冰箱是共用，另有女性專用空間。附近有間公共浴場，如想舒服泡個澡的話也可以走路前往。

地址：徳島県三好市池田町 2178-21

交通：從阿波池田站步行約2分鐘

■ Setolive by 4S STAY (共5間房)

已經計畫要去2025瀨戶內國際藝術祭的你可以馬上預約起來，於去年11月才剛開幕，一樓有自助check in系統、行李放置區、交流客廳及一間獨享日式庭園的房間；二樓有共4間和式、洋式房間及公共小廚房。隔壁「HOLIDAY GOOD MORNING」咖啡廳所提供的早餐更是令人讚不絕口。周遭的機能及交通便利程度也是一級棒！

地址：香川縣高松市錦町 1-13-19

交通：從JR高松車站步行11分鐘。

4S STAY官網： https://4s-stay.com/zh-hant/