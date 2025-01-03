台中早午餐推薦！寵物友善餐廳台中、老宅翻新餐廳推薦、網美打卡餐廳

台中市西區必吃美食 全新開幕的「居無定所早午餐」

不僅是寵物友善餐廳 還以創意結合「世界風味麵包」和趣味「大富翁點餐」設計

將美味與驚喜緊密結合 從泰式咖哩到日本炒麵麵包 從紅烏龍咖啡到芒果鳳梨布里歐 每一道料理

每一杯飲品都充滿了用心與巧思 不只是餐廳 更是一處讓人感受創意與溫暖的角落

原文: 居無定所早午餐｜環遊六國的味覺旅程！用骰子決定世界美味 翻轉你的早午餐印象 (台中西區)

居無定所早午餐在哪裡?怎麼去?

奉上資訊



名稱:居無定所早午餐

居無定所早午餐電話:04-2376-6799

居無定所早午餐營業時間: 10:00–17:00 週三公休 詳見官網或google商家資訊

居無定所早午餐ＦＢ: 點我

居無定所早午餐ＩＧ: 點我

居無定所早午餐地址:台中市西區永成街77號

鄰近付費停車🅿️：柳川東路一段到柳川東路二段路邊收費停車格、三民西路路邊收費停車格、三民西路路邊收費停車格、三民西路和民興街交叉口停車場

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以居無定所早午餐為主

文章內有居無定所早午餐地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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居無定所早午餐位於台中市西區永成街77號

藏身於街角巷間之間 低調的灰階設計與簡潔的建築風格非常吸睛

入口處的木質元素增添了溫暖感 門口的小標牌與周圍的綠植點綴

讓整體氛圍既現代又溫馨 讓人不禁想推開玻璃門 踏入內部一探究竟

一樓的空間設計以極簡為主 帶有現代工業風的氛圍 明亮的石材吧檯與質感牆面相互呼應 營造出一種沉穩而舒適的用餐環境

吧檯後的咖啡設備井然有序 讓人感受到專業與用心 工作人員專注地準備飲品 散發出一種靜謐的專業感

後方則是半開放式廚房設計 讓客人能夠直觀感受到廚房的整潔與專業 吃起來更加安心

二樓用餐空間設計展現了簡約與溫暖的美感 木質桌椅與藤編椅背的搭配 給人一種自然且放鬆的感覺

牆面的灰泥質感與柔和的吊燈光源 營造出靜謐且舒適的氛圍 非常適合悠閒地享用早午餐 大面的窗戶讓自然光灑入

使整個空間更顯通透明亮 一樓與二樓的設計彼此呼應 既保留了老宅的樸實感 又賦予了現代的清新格調

寬敞的座位配置 讓每位客人都能擁有足夠的私人空間 適合與三五好友聊天或是享受一段獨處時光

塌塌米包廂充滿了東方禪意的氛圍 木質的桌面與深色地板相得益彰 簡單的擺設透露出溫暖與樸實 搭配柔軟的圓形坐墊

讓人彷彿置身於和風家居之中 牆上的木質格子窗與擺放的小花瓶 更為整體空間增添了細膩的美感

也帶來了一絲自然的柔和氣息 非常適合家庭聚餐或與好友一同享受私密的用餐時光 既安靜又放鬆 日常喧囂隔絕的舒適角落

還提供包場服務 無論是生日派對、朋友聚會 還是企業活動 都能讓您的場合充滿獨特氛圍與美味佳餚！📞 訂位與包場諮詢：04-23766799

擺放整齊的玻璃水杯與造型簡潔的水壺 如果需要飲用水可以自助拿取

居無定所早午餐｜菜單價位

進店後 服務人員隨即遞上了一份趣味十足的「大富翁菜單」與一顆骰子 如果在琳瑯滿目的菜單前感到選擇性障礙

不如交給骰子來決定今日的緣分！無論是日式炒麵麵包、越南咖哩麵包 還是義大利牛肚包 都展現了主廚對世界各地飲食文化的巧妙融合

這次我們品嚐了幾道充滿創意與用心的料理 每一口都像是一場味蕾的異國旅行

居無定所早午餐｜義式卡布里手工鹹豆花

這道義式卡布里手工鹹豆花是一份將台灣傳統早餐與義大利南部開胃菜完美融合的創意料理 以滑嫩的鹹豆花為基底

主廚特選無基改零添加濃豆漿製作 確保天然健康的口感 鹹豆花上鋪滿了熱那亞羅勒青醬、自製的櫻桃番茄、海鹽與特級初榨橄欖油

並以巴薩米可紅酒醋點綴 讓風味更顯層次 宛如一次味蕾的旅程 從台灣的質樸出發 帶領遊走義大利的經典風情

清新的羅勒香氣與番茄的酸甜交織 搭配滑順的豆花口感 不僅令人耳目一新 作為第一道開胃小點 這道充滿故事感的菜餚 能為用餐增添獨特的記憶

居無定所早午餐｜鄉村栗子南瓜cappuccino

這道鄉村栗子南瓜Cappuccino是將飲品與料理完美融合的創意佳作 以來自北海道的栗子南瓜為主角

加入奶油糖化洋蔥、綜合堅果與精挑香料 再搭配台灣小農鮮奶熬煮 濃郁而滑順的口感令人一喝難忘

濃湯表層覆蓋著細緻的奶泡 猶如Cappuccino一般細膩 帶來視覺與味覺的雙重享受 一口蘸著香脆麵包的濃湯

不僅能感受到南瓜的自然甜味與洋蔥的香氣 更有堅果帶來的口感層次 讓人彷彿置身於歐洲鄉村的暖意廚房

居無定所早午餐｜慢燉泰式紅咖哩牛肉筆管麵

燉煮至入口即化的牛肉 充分吸收了泰式紅咖哩的辛香與椰奶的柔滑 每一口都充滿豐富的香料層次

筆管麵被濃郁的醬汁緊緊包覆 讓每一口都帶來滿滿的味道享受 點綴其上的新鮮生菜與些許帕馬森起司

為這道濃厚的料理增添一絲清爽與鹹香 讓整體口感更加均衡 每一口都散發著東南亞的熱情

居無定所早午餐｜無骨排骨酥佐酸奶洋蔥醬

將傳統小吃提升到精緻餐點的新高度 酥脆的排骨酥外層裹著金黃的麵衣 咬下去時發出清脆的聲響 內裡卻是鮮嫩多汁的肉質

令人食指大動 酸奶洋蔥醬則是這道菜的靈魂所在 帶有微酸與洋蔥的清甜與炸物的香酥相輔相成

完美地平衡了口感與味道的濃厚感 點綴的香草增添了一絲清新的香氣 讓整道菜更加細膩

居無定所早午餐｜日本炒麵麵包（櫛瓜版）

這是一道讓健康與美味並存的創意料理 用櫛瓜條代替傳統麵條 不僅降低了澱粉攝取

更增添了脆爽的口感 搭配日式美乃滋、柴魚片、海苔粉與日式傳統的炒麵醬汁 每一口都讓人感受到日式風味的層次之美

居無定所早午餐｜Passion Oolong Coffee

飲品更是不馬虎 新鮮百香果融合台東鹿野的紅烏龍茶 帶來花果香濃郁的茶湯 再加入濃縮咖啡

香氣變得更加厚重 酸甜與醇苦交織出的層次感 每一口都像是在熱帶雨林與咖啡莊園間遊走

超適合喜愛創新風味的小夥伴們 既能品味茶的清香 又能感受咖啡的濃郁 是居無定所的必試飲品之一

居無定所早午餐｜Mango Pina Colada

充滿熱帶氣息的飲品 將芒果與鳳梨的自然甜香完美結合搭配濃郁的椰奶 帶來濃厚且細緻如冰沙般的口感

一入口 彷彿置身於越南海灘 感受陽光與微風的輕拂 悠閒而愜意

居無定所早午餐｜Spices Fruit Tea

以台灣的特色茶葉與新鮮水果為基底 融合異國香料 打造出層次分明的飲品

使用柳橙與百香果的酸甜滋味 搭配經過低溫萃取的茶湯 讓果香與茶香得以充分釋放

最後再加入無酒精的紅酒調和 讓這杯水果茶成為一場手搖飲文化的升級版 值得細細品味

居無定所早午餐｜香草熔岩布里歐

酥脆的布里歐麵包盛裝著主廚特製的芒果鳳梨醬

搭配細緻綿密的香草冰淇淋 為每一口增添濃厚的奶香 點綴其上的巴薩米克醋以微酸的口感平衡整體甜度

讓味蕾在香草與水果之間徘徊 體會層層疊疊的美味層次 為整頓餐點畫下完美句點

居無定所是個讓人可以放下腳步 享受異國風味的溫暖角落 也是健康飲食與趣味生活的完美融合之地

無論是與朋友共享 還是與毛孩一同前來 居無定所都會用它獨一無二的魅力 讓每一次造訪都變成美好的回憶

下一次 小夥伴們不妨擲出骰子 看看會遇見什麼樣的美食奇蹟吧！