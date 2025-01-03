台北吃到飽Buffet自助餐島語自助餐廳，開幕以來最難訂位，google破4000則評論4星好評推薦，主打超過200道料理吃到飽，最喜歡蟹腳、生魚片和生煎干貝，午餐可用餐2個半小時，晚餐可用4小時，用餐時間還算充裕。最特別是每個區域都有專屬的餐酒可以搭配，距離捷運南港展覽館也很近，吃過一次後還會想再去！
|文章目錄
|• 島語自助餐廳｜在哪裡？怎麼去？
|• 島語自助餐廳｜價位 & 線上訂位
|• 島語自助餐廳｜用餐環境
|• 島語自助餐廳｜自助吧
|「沁」 - 飲料區
|「盛 」- 日本料理區
|「爍 」- 烤物與炸物區
|「膳」 - 中式料理
|「鮮」 - 海鮮料理
|「炙」 - 西式燒烤
|「煲」 - 煲湯鍋物
|「繽」 - 甜點
島語自助餐廳｜在哪裡？怎麼去？
島語自助餐廳位在台北漢來大飯店的二樓，鄰近南港展覽館旁，搭捷運到南港展覽館站4號出口，步行約6分鐘即可抵達。
開車來的朋友，可以停在台北漢來大飯店的小客車停車場，不過因為島語有超多酒飲能品嚐，想要喝個過癮，還是建議搭乘大眾運輸工具比較方便啦～
島語自助餐廳
地址：台北市南港區經貿一路168號2樓
電話：02-27881568
➤2025/2/3起營業時間調整如下：
平日時段：早餐6:30~10:00、午餐11:30~14:30、晚餐17:30~21:00
假日時段：早餐6:30~10:00、午餐11:30~14:00、下午餐14:30~17:00、晚餐18:00~21:30
島語自助餐廳｜價位 & 線上訂位
島語2025最新價位！下午茶時段只有假日才有，平日只有午餐和晚餐喔
平日午餐11:30～14:00 $1490、假日午餐 $1790
平日晚餐17:30～21:30 $1790、假日晚餐 $2090
假日下午茶14:30～16:30 $1490
以上價格均收10%服務費。
未滿3歲免費、3~6歲$200+10%、未滿12歲半價
漢來美食餐卷：https://reurl.cc/Y4349D
島語線上訂位：https://reurl.cc/eGkG6j
EZTABLE訂位享2% 回饋：https://reurl.cc/Y434va
【訂位方式】
△ 於每月1號上午11:00開放，可預約後2個月場次。
[例：3/1起可預約5月場次，依此類推。]
△ 除夕2025/1/28~初五2/2▸訂位自2024/11/11(一)上午11:00起開放預訂
△ 母親節、聖誕跨年等特殊節日為特殊餐價，價格請以官網公告為主。
【收費標準與須知】
一般訂位可預約2個月場次，每位收取訂金NT$500(含0-12歲兒童)。所支付之訂金可折抵當日消費，並於消費當日開立訂金之發票。
島語自助餐廳｜用餐環境
「島語」是以島嶼為概念，8座獨立島檯分別是「沁、盛、爍、膳、鮮、炙、煲、繽」，每座餐檯都有供應與餐食相對應的佐餐酒，「一餐檯、一Fine Dining」，像是日料搭配清酒、西式搭配紅白酒、中式搭配小米酒、海鮮搭配白酒等。
島語自助餐取餐動線都在同一直線，中間有些座位區，也有洗手台很不錯。
當天我們被安排在包廂間座位，進去後要走到最底，取餐會稍微不便利，因為如果要吃靠近入口的餐檯就要多走點路（往好處想是起來多走動才能吃更多😆）
島語自助餐廳｜自助吧
「沁」 - 飲料區
一進門會先看到飲料區，提供咖啡、熱茶、冷泡茶和軟性飲料，使用百萬咖啡機與世界冠軍咖啡師烘焙咖啡豆，還有海拔2500公尺、傳承五代的精品莊園華崗茶，雖然是用茶包，但裡面的茶葉都特多，可以回沖好幾次，非常喜歡「梨山之寶」的香氣，茶香濃厚，還會回甘。
當然也有台虎生啤、「島語」的聯名調酒讓你無限喝。（未滿十八歲禁止飲酒）
我們點這杯「粉紅可可」，是聖誕節特調飲，加入了琴酒、伏特加、自可可、黑加侖及櫻桃，酸甜的莓果風味，中和基酒的濃烈，蠻好喝的耶！
「盛 」- 日本料理區
各式現流漁獲，大目鮪、紅魽、青魽，以及日本海膽、生食級北海道大干貝做成的生魚片、握壽司等。
握壽司都是新鮮現做，每人一次限點兩捲。
手捲部分最喜歡海膽干貝，可以同時吃到生食級北海道大干貝和日本海膽😍
老公拿的生魚片盤～鮪魚跟鮭魚都很新鮮，鮭魚有鮮甜味，但因為有其他Cp更高的海鮮，就沒吃太多😆
日式料理可以搭配清酒一起吃喔！
「爍 」- 烤物與炸物區
這區主要是烤物與炸物，旁邊有醋飲可以解油膩。
一定要拿日本生蠔、雪絲海老揚（類似炸蝦）
日本生蠔炭烤後噴上琴酒超特別，每個生蠔都超級大顆飽滿，味道鮮美多汁，老公表示：今晚不用睡了😂
雪絲海老揚也超好吃，外層是用麵線油炸呈現一絲絲的炸蝦，外酥內軟很不錯。
老公還拿了炸榴槤，其實沒有太重的榴蓮味 ，外皮一絲一絲吃起來很香脆，咬到中間會吃到很像麻糬的口感，味道香甜、有淡淡的榴蓮香氣，不討厭榴蓮的可以嚐鮮看看唷
「膳」 - 中式料理
這邊必拿的就是京式片皮鴨，脆皮豬肉也很不錯，還有其他臘味、滷味拼盤和中式餐點，搭配台灣小米酒滋味更棒！
等約15分鐘左右，終於拿到片皮鴨，以契作櫻桃鴨為材料，很不錯吃呢！服務人員會裝好餅皮和櫻桃鴨，再自行加甜麵醬、黃瓜和三星蔥，趁熱吃口感很棒。
「鮮」 - 海鮮料理
海鮮控直接衝這區！滿滿的冰鎮蟹腳、螃蟹和法國海螺，每個看起來都好吸引人🤤
餐檯上面也會放吃蟹工具，讓你吃蟹肉就更快速了！
我們狂拿蟹腳，蟹肉掏出來都很完整，新鮮又鮮甜好好吃❤️
旁邊則是在地小農生菜、綜合起司、現切帕馬火腿及烤麵包區，搭配白酒一起享用最對味！（未滿十八歲禁止飲酒）
「炙」 - 西式燒烤
提供西式燒烤及鐵板料理，非常推薦現煎干貝、台灣戰斧豬排及現烤厚切肋眼牛排，味道鮮美之外，還幫你擺盤美美的，就連紅酒都幫你準備好，適合跟排餐肉類享用。
其他熟食餐點，像是白酒蘑菇燉雞、波隆那肉醬義大利麵、普羅旺斯燉菜等。
「煲」 - 煲湯鍋物
煲區提供熱騰騰的湯品，有鱈場松葉豚骨湯、XO醬鮮蚵煲及酒燜蛤蜊。
愛喝湯的我，最喜歡鱈場松葉豚骨湯，可以撈到不少鱈場蟹和蛤蜊，湯頭濃郁鮮甜，喝上一碗非常暖胃。
現煮的酒燜蛤蜊也不賴，照片中是只有一份的份量喔！感覺要吃兩份才滿足～
「繽」 - 甜點
超過10幾種的精緻甜點，每個看起來都好厲害！最好吃的是馬卡龍、巧克力磅蛋糕和麋鹿造型提拉米蘇，不會太甜還可以接受。
另外，冰淇淋絕對不能錯過機器現做的Gelato，六種口味包括瑞士牛奶、椰子、黑芝麻、洛神花、抹茶、花生，最推椰子和抹茶口味，新鮮現做就是好吃😋
旁邊也有哈根達斯冰淇淋，共有8種口味，有了Gelato，這就比較少人吃😅
水果區提供8種以上的新鮮水果。
咖啡機、新鮮果汁及茶包沖泡也有，蠻喜歡這邊用的華岡茶包，梨山茶和烏龍茶都好喝。
島語自助餐廳｜餐後心得
島語真的是我吃過最多種類的吃到飽，一個人快$2000的buffet，幾乎沒有雷的品項，難怪每次開放訂位都被秒殺😳現煎干貝、碳烤牛排及生魚片都在水準之上，每一區的餐酒也都很認真搭配，義式冰淇淋非常受歡迎，低糖低脂、清爽好吃，最後想吃但沒吃到的麵包區，看起來都很厲害，怕佔胃就沒有吃，下次來再好好品嘗。缺點就是我們座位離門口比較遠，要走一段路才拿到餐點🤣
✨推薦品項✨
冰鎮蟹腳、生煎干貝、烤生蠔、生魚片、海膽干貝手捲、片鴨、鱈場松葉豚骨湯、Gelato
➤ 島語訂位資訊
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【關於作者：兩隻小豬】
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兩個愛吃喝玩樂的夫妻～有兩個小孩。
住板橋，偶爾也會跑其他外縣市，
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最喜歡吃：火鍋、吃到飽、義式料理、日本料理、泰式料理及台菜。
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