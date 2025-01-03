台北吃到飽Buffet自助餐島語自助餐廳，開幕以來最難訂位，google破4000則評論4星好評推薦，主打超過200道料理吃到飽，最喜歡蟹腳、生魚片和生煎干貝，午餐可用餐2個半小時，晚餐可用4小時，用餐時間還算充裕。最特別是每個區域都有專屬的餐酒可以搭配，距離捷運南港展覽館也很近，吃過一次後還會想再去！

島語自助餐廳｜在哪裡？怎麼去？

島語自助餐廳位在台北漢來大飯店的二樓，鄰近南港展覽館旁，搭捷運到南港展覽館站4號出口，步行約6分鐘即可抵達。

開車來的朋友，可以停在台北漢來大飯店的小客車停車場，不過因為島語有超多酒飲能品嚐，想要喝個過癮，還是建議搭乘大眾運輸工具比較方便啦～



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島語自助餐廳

地址：台北市南港區經貿一路168號2樓

電話：02-27881568

➤2025/2/3起營業時間調整如下：

平日時段：早餐6:30~10:00、午餐11:30~14:30、晚餐17:30~21:00

假日時段：早餐6:30~10:00、午餐11:30~14:00、下午餐14:30~17:00、晚餐18:00~21:30

島語自助餐廳｜價位 & 線上訂位

島語2025最新價位！下午茶時段只有假日才有，平日只有午餐和晚餐喔

平日午餐11:30～14:00 $1490、假日午餐 $1790

平日晚餐17:30～21:30 $1790、假日晚餐 $2090

假日下午茶14:30～16:30 $1490

以上價格均收10%服務費。

未滿3歲免費、3~6歲$200+10%、未滿12歲半價

漢來美食餐卷：https://reurl.cc/Y4349D

島語線上訂位：https://reurl.cc/eGkG6j

EZTABLE訂位享2% 回饋：https://reurl.cc/Y434va

【訂位方式】

△ 於每月1號上午11:00開放，可預約後2個月場次。

[例：3/1起可預約5月場次，依此類推。]

△ 除夕2025/1/28~初五2/2▸訂位自2024/11/11(一)上午11:00起開放預訂

△ 母親節、聖誕跨年等特殊節日為特殊餐價，價格請以官網公告為主。

【收費標準與須知】

一般訂位可預約2個月場次，每位收取訂金NT$500(含0-12歲兒童)。所支付之訂金可折抵當日消費，並於消費當日開立訂金之發票。

島語自助餐廳｜用餐環境

「島語」是以島嶼為概念，8座獨立島檯分別是「沁、盛、爍、膳、鮮、炙、煲、繽」，每座餐檯都有供應與餐食相對應的佐餐酒，「一餐檯、一Fine Dining」，像是日料搭配清酒、西式搭配紅白酒、中式搭配小米酒、海鮮搭配白酒等。

島語自助餐取餐動線都在同一直線，中間有些座位區，也有洗手台很不錯。

當天我們被安排在包廂間座位，進去後要走到最底，取餐會稍微不便利，因為如果要吃靠近入口的餐檯就要多走點路（往好處想是起來多走動才能吃更多😆）

島語自助餐廳｜自助吧

「沁」 - 飲料區

一進門會先看到飲料區，提供咖啡、熱茶、冷泡茶和軟性飲料，使用百萬咖啡機與世界冠軍咖啡師烘焙咖啡豆，還有海拔2500公尺、傳承五代的精品莊園華崗茶，雖然是用茶包，但裡面的茶葉都特多，可以回沖好幾次，非常喜歡「梨山之寶」的香氣，茶香濃厚，還會回甘。

當然也有台虎生啤、「島語」的聯名調酒讓你無限喝。（未滿十八歲禁止飲酒）

我們點這杯「粉紅可可」，是聖誕節特調飲，加入了琴酒、伏特加、自可可、黑加侖及櫻桃，酸甜的莓果風味，中和基酒的濃烈，蠻好喝的耶！

「盛 」- 日本料理區

各式現流漁獲，大目鮪、紅魽、青魽，以及日本海膽、生食級北海道大干貝做成的生魚片、握壽司等。

握壽司都是新鮮現做，每人一次限點兩捲。

手捲部分最喜歡海膽干貝，可以同時吃到生食級北海道大干貝和日本海膽😍

老公拿的生魚片盤～鮪魚跟鮭魚都很新鮮，鮭魚有鮮甜味，但因為有其他Cp更高的海鮮，就沒吃太多😆

日式料理可以搭配清酒一起吃喔！

「爍 」- 烤物與炸物區

這區主要是烤物與炸物，旁邊有醋飲可以解油膩。

一定要拿日本生蠔、雪絲海老揚（類似炸蝦）

日本生蠔炭烤後噴上琴酒超特別，每個生蠔都超級大顆飽滿，味道鮮美多汁，老公表示：今晚不用睡了😂

雪絲海老揚也超好吃，外層是用麵線油炸呈現一絲絲的炸蝦，外酥內軟很不錯。

老公還拿了炸榴槤，其實沒有太重的榴蓮味 ，外皮一絲一絲吃起來很香脆，咬到中間會吃到很像麻糬的口感，味道香甜、有淡淡的榴蓮香氣，不討厭榴蓮的可以嚐鮮看看唷

「膳」 - 中式料理

這邊必拿的就是京式片皮鴨，脆皮豬肉也很不錯，還有其他臘味、滷味拼盤和中式餐點，搭配台灣小米酒滋味更棒！

等約15分鐘左右，終於拿到片皮鴨，以契作櫻桃鴨為材料，很不錯吃呢！服務人員會裝好餅皮和櫻桃鴨，再自行加甜麵醬、黃瓜和三星蔥，趁熱吃口感很棒。

「鮮」 - 海鮮料理

海鮮控直接衝這區！滿滿的冰鎮蟹腳、螃蟹和法國海螺，每個看起來都好吸引人🤤

餐檯上面也會放吃蟹工具，讓你吃蟹肉就更快速了！

我們狂拿蟹腳，蟹肉掏出來都很完整，新鮮又鮮甜好好吃❤️

旁邊則是在地小農生菜、綜合起司、現切帕馬火腿及烤麵包區，搭配白酒一起享用最對味！（未滿十八歲禁止飲酒）

「炙」 - 西式燒烤

提供西式燒烤及鐵板料理，非常推薦現煎干貝、台灣戰斧豬排及現烤厚切肋眼牛排，味道鮮美之外，還幫你擺盤美美的，就連紅酒都幫你準備好，適合跟排餐肉類享用。

其他熟食餐點，像是白酒蘑菇燉雞、波隆那肉醬義大利麵、普羅旺斯燉菜等。

「煲」 - 煲湯鍋物

煲區提供熱騰騰的湯品，有鱈場松葉豚骨湯、XO醬鮮蚵煲及酒燜蛤蜊。

愛喝湯的我，最喜歡鱈場松葉豚骨湯，可以撈到不少鱈場蟹和蛤蜊，湯頭濃郁鮮甜，喝上一碗非常暖胃。

現煮的酒燜蛤蜊也不賴，照片中是只有一份的份量喔！感覺要吃兩份才滿足～

「繽」 - 甜點

超過10幾種的精緻甜點，每個看起來都好厲害！最好吃的是馬卡龍、巧克力磅蛋糕和麋鹿造型提拉米蘇，不會太甜還可以接受。

另外，冰淇淋絕對不能錯過機器現做的Gelato，六種口味包括瑞士牛奶、椰子、黑芝麻、洛神花、抹茶、花生，最推椰子和抹茶口味，新鮮現做就是好吃😋

旁邊也有哈根達斯冰淇淋，共有8種口味，有了Gelato，這就比較少人吃😅

水果區提供8種以上的新鮮水果。

咖啡機、新鮮果汁及茶包沖泡也有，蠻喜歡這邊用的華岡茶包，梨山茶和烏龍茶都好喝。

島語自助餐廳｜餐後心得

島語真的是我吃過最多種類的吃到飽，一個人快$2000的buffet，幾乎沒有雷的品項，難怪每次開放訂位都被秒殺😳現煎干貝、碳烤牛排及生魚片都在水準之上，每一區的餐酒也都很認真搭配，義式冰淇淋非常受歡迎，低糖低脂、清爽好吃，最後想吃但沒吃到的麵包區，看起來都很厲害，怕佔胃就沒有吃，下次來再好好品嘗。缺點就是我們座位離門口比較遠，要走一段路才拿到餐點🤣

✨推薦品項✨

冰鎮蟹腳、生煎干貝、烤生蠔、生魚片、海膽干貝手捲、片鴨、鱈場松葉豚骨湯、Gelato

➤ 島語訂位資訊

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＊本篇為自費文