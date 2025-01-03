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新北市三重區🌰超好吃栗子奶霜 ｜ 4K手作烘焙 ｜無反式脂肪的動物鮮奶油

手作 烘焙 生日蛋糕 節慶
2025-01-03 11:30:00 文字：miffy9199
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miffy9199

miffy9199

 

哈囉大家我是🅜🅘🅕🅕🅨🐰

今天來跟大家分享一家超好吃的🌰栗子蛋糕

蛋糕是4K手作烘焙他們家的

用的是沒有反式脂肪的動物鮮奶油

訂的是栗子奶霜的口味

新北市三重區🌰超好吃栗子奶霜 ｜ 4K手作烘焙 ｜無反式脂肪的動物鮮奶油

要我說覺得他們家跟其他家最大的區別就是特別用的材料

先來談談奶霜和鮮奶油有什麼差別呢❓

 

市面上的人工鮮奶油，雖然價格便宜又好用

但卻隱藏著反式脂肪和人工添加物的危險

相較之下，天然奶霜不僅口感輕盈

成分也更加單純（；゜０゜）

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☕️這款蛋糕體—唐寧伯爵戚風

內餡有特製栗子餡&低糖布丁

另外他們家為了提倡環保

還有附贈雲朵硬殼餐盤&刀子&生日蠟燭

真的非常適合買來給朋友過生日

 

上面都有完整的栗子

真的超級邪惡 栗子人一定超愛🌰

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裡面真的非常濃郁的栗子泥(((o(*ﾟ▽ﾟ*)o)))

還有Q彈的布丁 用料完全不透偷工減料

滿滿的餡料(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)

新北市三重區🌰超好吃栗子奶霜 ｜ 4K手作烘焙 ｜無反式脂肪的動物鮮奶油

 

🎄以上分享到這邊

他們店最近也有推出聖誕節蛋糕

有興趣的各位可以去看看呦

 

P.s.他們店位在三重國小捷運站附近

店門口是文青咖啡廳外觀 

可以外帶也可以內用呦

最後附上一張想偷吃的可愛貓咪🐱

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📍4k手作烘焙三重店

241新北市三重區仁壽街133號

 

📍4k手作烘焙林口店

244新北市林口區民權路100-1號

 

 

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美味度
4.82
服務品質
4.77
裝潢氣氛
4.57
CP值
4.73
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