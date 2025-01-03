東市場，除了是嘉義市範圍最大的傳統市場

與城隍廟相鄰的東市建築內的飲食區更是熱鬧的觀光地

最知名的王家祖傳牛雜湯、阿富網絲肉捲、袁家筒仔米糕排骨酥

還有蕭家春捲、東市楊桃冰、肉乾以及本篇要介紹的「東市蔡家本產羊肉」

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餐廳名稱：東市蔡家本產羊肉(嘉義市東區忠孝路和光彩街，東公有零售市場飲食區第04號)

營業資訊：05-2251029 0918516470 6:00-13:00

餐點介紹：羊肉/羊雜/羊骨/其他部位/冷凍生肉

用餐日期：2024.07



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老實說，我第一次去吃王家祖傳牛雜湯的時候，就已經看到斜對面的羊雜湯了

當時也就想說要找天再去吃，這一天 就是七年以 後!

▲東市蔡家本產羊肉 店面

直到現在人家都二代接手、攤位也換 上乾淨漂亮的招牌，我 才終於來吃

真的是越近的景點越不急著去

(客串演出: J哥、Na哥)

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東市蔡家本產羊肉 菜單(拍攝日期：20 24.07)

菜單其實簡單，先選部位：羊肉、羊骨、羊雜、控肉、羊骨、羊頭皮、羊腳、羊腰、羊心、綜合(羊肉+羊雜)； 再選乾(清燙)或湯

▲東市蔡家本產羊肉 老闆正在準備餐點

羊肉和羊雜都已經事先燙熟、放在玻璃櫃中

點餐後老闆會再將羊肉、羊雜在大鍋滾湯中燙一回 再倒進碗中

碗中有先淋麻油、米酒，放進羊肉和羊雜後，舀進熱湯，並放上薑絲

※禁止酒駕 ※理性飲酒

綜合湯 NT 120

綜合就是羊肉和羊雜，羊雜除了菜單上寫的羊肚、肺、腸、皮，我還有吃到肝、軟骨、脆管(大動脈)

因為「羊腸」帶滿滿乳白脂肪的小腸，我不想吃，就請老闆給我一小段而已；





▲「湯」頭是當歸湯，額外淋少許米酒和麻油，湯濁但幾乎無油(少少油滴來自額外加的麻油)且無浮渣，

喝起來就是大骨和肉熬煮出的高湯，有肉的鮮甜，伴隨淡淡和酒香和麻油的香氣，沒有明顯當歸藥膳香氣，也毫無羶味

薑絲是額外放上去的，湯底本身也沒有薑味

▲「羊肉」 精瘦而不乾澀、有筋感，毫無油花或肥油塊，可惜太碎吃不過癮

▲「羊皮」則是皮和皮下脂肪各半，皮Q彈帶點黏性，而羊脂肪則比較有韌性、難咬開，羶味比較重一點

▲「羊肚」 乾而扁薄，太小塊而吃不過癮

▲「羊軟骨」 軟脆好咀嚼，而且沒有挾帶脂肪肥油，好吃

▲「羊肝」 很大一片，軟綿帶一點脆，而不是煮過熟到太乾而噎口，跟豬肝一樣獨特濃郁的風味；

還有(沒拍特寫的)「羊肺」也是一大片，口感更為Q脆如蒟蒻，但肺臟的味道我並不喜歡

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