最近，兒子參加身障桌球比賽，連勝五場，獲得冠軍。雖然只是地區性，非全國性的正式比賽，但卻也是近幾年來，他開始參加各桌球比賽以來，首次得到的冠軍。比賽當天結束有點晚，而且是老婆生日，為了幫她慶祝，只好臨時找了一家，還沒吃過的泰式料理餐廳用晚餐（母女倆愛的）。但我和兒子是愛吃牛肉和燒烤，於是決定假日，再次來造訪這家，頗受挑嘴的肉肉控好評，而且是全台第一家軌道送餐，頂級燒肉＆和牛吃到飽的「燒肉道」。（上次造訪，是幫女兒慶祝，她人生的第一份正式工作滿一個月。在桃園若想找一家頂級燒肉，慶祝特殊節日，或好好慰勞辛苦的自己，愛吃燒肉且挑嘴的來這準沒錯～）
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▲上方為「燒肉道」短影片介紹
圖文介紹則請見下方↓
▲店外觀
位於蘆竹桃園街上，黑底白色毛筆字體，大大的「燒肉道」字樣，散發出一股渾厚的燒肉店風格~
小字則寫著，成立於2018年，火鍋燒肉和牛放題。
〝放題〞為日語用法，吃到飽的意思~
▲用餐環境
整潔、乾淨、明亮，
且沒什麼濃厚油煙味~
4至6人的座位區，
是舒適的沙發座，
規劃成有點半隔間的感覺，
用餐時，
能避免和隔壁桌邊吃邊相看，
可以吃得更盡興囉~
▲兒童遊戲區
相信家有幼兒的父母，
應該都認為這是很必要的，
兒童遊戲區，
父母才能更好好吃飯聊天。
▲2025年新菜單
我們造訪時已是2024年末，
所以就放上店家2025年的新菜單。
吃到飽價位有三種，分別是：超值套餐689元、豪華套餐889元、旗艦套餐1089元，
（以上皆含火鍋）
價格越高、可選擇的食材越多，當然也越頂級。
＊加價599元可選• 日本A5和牛• 頂級鮭魚菲力排• Prime頂級無骨牛小排
＊加價199元，日本SAPPORO啤酒無限暢飲（未滿18歲禁止飲酒）
＊餐點圖上，有不少在一般燒肉吃到飽的店家中，少見的頂級食材喔！
▲用餐須知
→用餐時間120分鐘（以第一位進場者起算），點餐時間90分鐘
→身高141cm以上，同大人消費，111cm~140cm半價，110cm以下免費
→均收10%服務費
＊其他部分就自己看囉
▲自助吧
主要是擺放了各式蔬果類食材，
看起來相當整齊乾淨衛生，
拿來燒烤或煮火鍋皆可。
▲冰淇淋
這提供了，
高達四家高級國際品牌冰淇淋任吃。
有：美國酷聖石、北海道十勝乳源Niseke、泰國明果Mingo、瑞士莫凡彼Movenpick，
真是大手筆！
喜歡吃冰淇淋的我和女兒，
吃完燒烤後，
我們倆這也會吃個幾輪啊~
▲滷牛筋，特寫
不用等烤肉烤熟，
不用等火鍋煮滾，
這可以直接盛裝來食用。
我兒子肚子餓等不及，
就先吃了一碗。
牛筋肉大塊厚實有軟，
他吃的很豪邁過癮～
▲點餐機
這裡點餐，
是使用在座位旁，
軌道上方的平板來點。
相當快速方便外，
也不用想點餐時，
要招手老半天，
還不見忙碌的服務人員走過來，
或是臉皮薄，
不好意只點高價位的食材...
▲全台第一家軌道送餐燒肉
記得兩年前，
我們來這第一次吃到，
吃燒肉是用軌道送餐的。
看到食材是用軌道送來，
而且還是頂級燒肉，
母女子三人顯得很興奮。
雖然這是我們第二次造訪，
但兒子，
本來就很喜歡軌道送餐的感覺，
像是火車壽司、跑車壽司，
也很喜歡吃到飽，
可以自己隨興點！
所以才特地又帶他來這，
慶祝他獲得桌球比賽的人生首冠～
▲PRIME頂級肋眼牛排
看著頂級肋眼，
這麼大塊又厚，
且是用軌道送來。
這真是在其他燒肉店，
所感受不到的，
既獨特又豪邁的爽快感。
▲軌道送餐，火鍋
軌道上方的檯面，
擺放了自取的餐具，
像是盤子、夾子、碟子...等。
另「燒肉道」除了燒肉外，
也包含火鍋。
每張餐桌上，
都有擺放一個卡式爐，
是煮火鍋用的~
另加價199元，
可享日本SAPPORO啤酒無限暢飲。
（未滿18歲禁止飲酒）
▲準備開動
已不是第一次，
造訪這的母女子三人，
依舊很開心～
▲火鍋
火鍋會先附上一盤火鍋料，
肉類海鮮可拿燒烤的下。
蔬果類食材，
則是自行到自助吧拿取。
▲頂級豐盛的一整桌
澳洲M9和牛、美國和牛、PRIME頂級霜降牛、PRIME頂級肋眼牛排、羽下肉、牛舌...等，
是不是快變成頂級牛肉燒烤大餐！
沒錯喜歡吃肉，
尤其是牛肉，
還有點挑嘴的我，
就幾乎先來些，
各式高級與頂級的牛肉盤~
＊說是來這幫兒子慶祝，
其實有一半，
是我想慰勞辛苦的自己。
所以抱歉，
這桌在我眼裡已沒其他的，
即便其他食材，
在一般燒烤店也屬很高級，
像是：松坂豬、干貝、鮑魚、生蠔、藍鑽蝦、葡萄蝦、天使紅蝦、草蝦...等。
▲美國極黑和牛
美國和牛的油花分布、綿密度，
雖不如日本和牛，
口感上也沒有來得滑嫩細嫩，
但肉質相較軟彈多汁，
且更有牛肉的肉香，
拿來燒烤的風味極佳~
▲澳洲M9和牛
原本一般的澳洲牛肉，
個人覺得口感較沒那麼鮮美，
但和日本和牛配種後的澳洲和牛，
不僅有充足的油脂，
且入口即化、肥而不膩。
M9約莫是日本和牛A3等級，
雖與日本和牛A5等級還有些差距，
但以坊間吃到飽的燒烤店而言，
已是十分頂級的食材。
▲羽下肉
羽下肉是翼板肉的一處精華部位，
其油脂分布細緻、均勻，
花紋狀似羽毛，
因此稱為羽下肉。
在一般的牛排館，
我本身就愛翼板勝過沙朗及菲力，
因為有著軟嫩嚼勁口感，
又具香甜油脂的風味，
羽下肉的口感則是更佳~
▲PRIME頂級霜降牛
你看這美麗油花與擺盤！
喜歡吃牛肉且挑嘴的我，
已垂涎~
▲豪華海鮮盤
有：北海道生食級干貝、頂級鮑魚、生蠔、皇家藍鑽蝦、葡萄蝦、阿根廷天使紅蝦、草蝦、小花枝、柳葉魚...等。海鮮控的老婆，
看到這盤可是眉開眼笑~
▲火鍋
天氣涼，
燒肉+火鍋，
不僅吃起來過癮與能滿足身心，
還暖心又暖胃。
▲燒烤PRIME頂級肋眼牛排
超大塊又厚實，
加上豐富的油脂，
烤起來就是香！
雖然感覺有點奢侈，
但能感受到大口吃好肉的過癮感~
▲撒玫瑰鹽
這些年我吃牛排和燒烤，
我越來越來不愛加醬，
所以對肉質的要求也相對高，
好的牛肉，
簡單撒點玫瑰鹽，
就相當美味~
▲開心的母女倆
「燒肉道」提供火鍋x頂級燒肉和牛吃到飽，
環境乾淨舒適外，
餐點擺盤也好看。
相較同等級的吃到飽燒烤店，
這價位也顯得划算~
這還是全台第一家軌道送餐燒肉，
對於喜歡軌道送餐的兒子而言，
更顯得新奇與有趣。
在桃園地區，
喜歡吃燒烤且挑嘴肉肉控們，
尤其是牛肉控，
這家可是必訪頂級燒烤店。
也是慶祝特別的日子，
或想好好慰勞家人與自己的好選擇~
【營業時間】（平日）17：00～22：00；（週六、週日、假日）11：00～13：00，17：00～22：00
【地 址】桃園市蘆竹區桃園街112號1樓
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