

最近，兒子參加身障桌球比賽，連勝五場，獲得冠軍。雖然只是地區性，非全國性的正式比賽，但卻也是近幾年來，他開始參加各桌球比賽以來，首次得到的冠軍。比賽當天結束有點晚，而且是老婆生日，為了幫她慶祝，只好臨時找了一家，還沒吃過的泰式料理餐廳用晚餐（母女倆愛的）。但我和兒子是愛吃牛肉和燒烤，於是決定假日，再次來造訪這家，頗受挑嘴的肉肉控好評，而且是全台第一家軌道送餐，頂級燒肉＆和牛吃到飽的「燒肉道」。（上次造訪，是幫女兒慶祝，她人生的第一份正式工作滿一個月。在桃園若想找一家頂級燒肉，慶祝特殊節日，或好好慰勞辛苦的自己，愛吃燒肉且挑嘴的來這準沒錯～）

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▲上方為「燒肉道」短影片介紹

圖文介紹則請見下方↓





▲店外觀

位於蘆竹桃園街上，黑底白色毛筆字體，大大的「燒肉道」字樣，散發出一股渾厚的燒肉店風格~

小字則寫著，成立於2018年，火鍋燒肉和牛放題。

〝放題〞為日語用法，吃到飽的意思~





▲門口

週六上午11點多，

已有好幾組客人在門口等候。





▲一旁的玫瑰花牆

網美牆～





▲用餐環境

整潔、乾淨、明亮，

且沒什麼濃厚油煙味~

4至6人的座位區，

是舒適的沙發座，

規劃成有點半隔間的感覺，

用餐時，

能避免和隔壁桌邊吃邊相看，

可以吃得更盡興囉~





▲兒童遊戲區

相信家有幼兒的父母，

應該都認為這是很必要的，

兒童遊戲區，

父母才能更好好吃飯聊天。





▲2025年新菜單

我們造訪時已是2024年末，

所以就放上店家2025年的新菜單。

吃到飽價位有三種，分別是：超值套餐689元、豪華套餐889元、旗艦套餐1089元，

（以上皆含火鍋）

價格越高、可選擇的食材越多，當然也越頂級。

＊加價599元可選• 日本A5和牛• 頂級鮭魚菲力排• Prime頂級無骨牛小排

＊加價199元，日本SAPPORO啤酒無限暢飲（未滿18歲禁止飲酒）

＊餐點圖上，有不少在一般燒肉吃到飽的店家中，少見的頂級食材喔！





▲用餐須知

→用餐時間120分鐘（以第一位進場者起算），點餐時間90分鐘

→身高141cm以上，同大人消費，111cm~140cm半價，110cm以下免費

→均收10%服務費

＊其他部分就自己看囉





▲自助吧

主要是擺放了各式蔬果類食材，

看起來相當整齊乾淨衛生，

拿來燒烤或煮火鍋皆可。





▲冰淇淋

這提供了，

高達四家高級國際品牌冰淇淋任吃。

有：美國酷聖石、北海道十勝乳源Niseke、泰國明果Mingo、瑞士莫凡彼Movenpick，

真是大手筆！

喜歡吃冰淇淋的我和女兒，

吃完燒烤後，

我們倆這也會吃個幾輪啊~





▲滷牛筋

一鍋滿滿大塊肉的滷牛筋鍋，

自行取用。





▲滷牛筋，特寫

不用等烤肉烤熟，

不用等火鍋煮滾，

這可以直接盛裝來食用。

我兒子肚子餓等不及，

就先吃了一碗。

牛筋肉大塊厚實有軟，

他吃的很豪邁過癮～





▲點餐機

這裡點餐，

是使用在座位旁，

軌道上方的平板來點。

相當快速方便外，

也不用想點餐時，

要招手老半天，

還不見忙碌的服務人員走過來，

或是臉皮薄，

不好意只點高價位的食材...





▲全台第一家軌道送餐燒肉

記得兩年前，

我們來這第一次吃到，

吃燒肉是用軌道送餐的。

看到食材是用軌道送來，

而且還是頂級燒肉，

母女子三人顯得很興奮。

雖然這是我們第二次造訪，

但兒子，

本來就很喜歡軌道送餐的感覺，

像是火車壽司、跑車壽司，

也很喜歡吃到飽，

可以自己隨興點！

所以才特地又帶他來這，

慶祝他獲得桌球比賽的人生首冠～





▲PRIME頂級肋眼牛排

看著頂級肋眼，

這麼大塊又厚，

且是用軌道送來。

這真是在其他燒肉店，

所感受不到的，

既獨特又豪邁的爽快感。





▲軌道送餐，火鍋

軌道上方的檯面，

擺放了自取的餐具，

像是盤子、夾子、碟子...等。

另「燒肉道」除了燒肉外，

也包含火鍋。

每張餐桌上，

都有擺放一個卡式爐，

是煮火鍋用的~

另加價199元，

可享日本SAPPORO啤酒無限暢飲。

（未滿18歲禁止飲酒）





▲準備開動

已不是第一次，

造訪這的母女子三人，

依舊很開心～





▲火鍋

火鍋會先附上一盤火鍋料，

肉類海鮮可拿燒烤的下。

蔬果類食材，

則是自行到自助吧拿取。





▲頂級豐盛的一整桌

澳洲M9和牛、美國和牛、PRIME頂級霜降牛、PRIME頂級肋眼牛排、羽下肉、牛舌...等，

是不是快變成頂級牛肉燒烤大餐！

沒錯喜歡吃肉，

尤其是牛肉，

還有點挑嘴的我，

就幾乎先來些，

各式高級與頂級的牛肉盤~

＊說是來這幫兒子慶祝，

其實有一半，

是我想慰勞辛苦的自己。

所以抱歉，

這桌在我眼裡已沒其他的，

即便其他食材，

在一般燒烤店也屬很高級，

像是：松坂豬、干貝、鮑魚、生蠔、藍鑽蝦、葡萄蝦、天使紅蝦、草蝦...等。





▲頂級燒肉食材局部





▲美國極黑和牛

美國和牛的油花分布、綿密度，

雖不如日本和牛，

口感上也沒有來得滑嫩細嫩，

但肉質相較軟彈多汁，

且更有牛肉的肉香，

拿來燒烤的風味極佳~





▲澳洲M9和牛

原本一般的澳洲牛肉，

個人覺得口感較沒那麼鮮美，

但和日本和牛配種後的澳洲和牛，

不僅有充足的油脂，

且入口即化、肥而不膩。

M9約莫是日本和牛A3等級，

雖與日本和牛A5等級還有些差距，

但以坊間吃到飽的燒烤店而言，

已是十分頂級的食材。





▲雪花牛





▲羽下肉

羽下肉是翼板肉的一處精華部位，

其油脂分布細緻、均勻，

花紋狀似羽毛，

因此稱為羽下肉。

在一般的牛排館，

我本身就愛翼板勝過沙朗及菲力，

因為有著軟嫩嚼勁口感，

又具香甜油脂的風味，

羽下肉的口感則是更佳~





▲PRIME頂級霜降牛

你看這美麗油花與擺盤！

喜歡吃牛肉且挑嘴的我，

已垂涎~





▲豪華海鮮盤

有：北海道生食級干貝、頂級鮑魚、生蠔、皇家藍鑽蝦、葡萄蝦、阿根廷天使紅蝦、草蝦、小花枝、柳葉魚...等。海鮮控的老婆，

看到這盤可是眉開眼笑~





▲火鍋

天氣涼，

燒肉+火鍋，

不僅吃起來過癮與能滿足身心，

還暖心又暖胃。





▲燒烤PRIME頂級肋眼牛排

超大塊又厚實，

加上豐富的油脂，

烤起來就是香！

雖然感覺有點奢侈，

但能感受到大口吃好肉的過癮感~





▲誘人的頂級燒烤





▲撒玫瑰鹽

這些年我吃牛排和燒烤，

我越來越來不愛加醬，

所以對肉質的要求也相對高，

好的牛肉，

簡單撒點玫瑰鹽，

就相當美味~





▲老婆自製頂級泡菜燒肉捲

很讚的~





▲不同品種的鮮美烤蝦





▲開心的母女倆

「燒肉道」提供火鍋x頂級燒肉和牛吃到飽，

環境乾淨舒適外，

餐點擺盤也好看。

相較同等級的吃到飽燒烤店，

這價位也顯得划算~

這還是全台第一家軌道送餐燒肉，

對於喜歡軌道送餐的兒子而言，

更顯得新奇與有趣。



在桃園地區，

喜歡吃燒烤且挑嘴肉肉控們，

尤其是牛肉控，

這家可是必訪頂級燒烤店。

也是慶祝特別的日子，

或想好好慰勞家人與自己的好選擇~

【營業時間】（平日）17：00～22：00；（週六、週日、假日）11：00～13：00，17：00～22：00

【地 址】桃園市蘆竹區桃園街112號1樓

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