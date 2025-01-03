台中美食推薦。張飛重慶老火鍋是不少老饕推薦道地的四川麻辣鍋店，來自四川的老闆娘從鍋底的辛香料到每種食材的挑選與刀工都十分講究，現切溫體牛、手撕鮮毛肚、手切大刀腰片、手切黑豬松阪、去殼海肥蝦、健身美跳蛙…除了新鮮之外要花時間跟功夫把食材處理到最佳的品嚐狀態真的是非常用心，重點是張飛重慶老火鍋開到半夜十二點所以想吃宵夜也沒問題。

張飛重慶老火鍋

營業時間 週一-週五17:00-00:00、週六-週日11:30-14:30、17:00-00:00

電話 0987619588

地址 40459台中市北區北屯路65號

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│實際營業資訊依店家公告為主│

張飛重慶老火鍋位於北屯路親親戲院斜對面，戲院樓下跟一旁的梅亭街上都有收費停車場，開車過來也蠻方便的。

張飛重慶老火鍋菜單(實際營業資訊依店家公告為主)

鍋底有麻辣、三鮮、菌湯任選兩樣搭配成鴛鴦鍋，鍋底費用220元/人(120cm以上免收鍋底費)，鍋底的底料真的也是給好給滿，

不吃辣的朋友來張飛重慶老火鍋也沒問題，因為這菌菇湯底也是又鮮又香，裡頭用了不同的菌菇去熬製成，才剛煮滾而已同行的友人就受不了喝了兩碗湯，哈哈哈！

這麻辣鍋湯底用了紅茶跟麥茶兩種茶底，再配上老闆娘獨門配方的底料跟牛油，一端上桌就可以聞到濃濃的香氣，真的讓人忍不住口水直流啊~

鍋底的豆腐跟鴨血也滷煮的十分入味了，重點是給的量真的超級多，就是主打一個四川豪爽性格的路線啦~

【現切溫體極品牛肉片】

溫體牛這三個字出來就直接深得我心啊！張飛重慶老火鍋真的每種食材的刀工也都不得了，這溫體牛除了肉質本身不在話下之外，每片的紋理跟厚薄都要處理到位，這樣涮煮之後才能完美呈現。

溫體牛下鍋後一變色就可以起鍋吃啦~千萬千萬不要煮過頭了，所以記得要一片一片涮煮好好的享受，才不會浪費這麼珍貴美味的食材了。

【麻辣溫體嫩牛肉/麻辣溫體豬肉片】

這兩款肉片真的來到張飛重慶老火鍋必點，鮮美的肉片用獨門的香料辣粉去包裏，怎麼突然就想來碗白飯了咧~哈哈哈！

這肉片也別煮久了呀~下鍋後大概八秒鐘左右就可以了，那鮮嫩的口感加上麻辣辣的滋味，真的是一片接著一片完全停不下來。

【手切黑豬松阪】

松阪豬是大朋友小朋友都會喜歡的部位之一吧~不管是煎、煮、烤、炸都十分誘人，當然吃火鍋時更不能少了這項美味的食材。

松阪猪涮煮完之後那QQ的帶點脆的口感超級迷人的，這完全是可以一人來一盤才過癮的~加上 張飛重慶老火鍋特別選用「黑猪」，那鮮美滋味自然是沒話說啦！

【手切大刀腰片】

真的上來的每道菜都是考驗師傅的刀工跟費時處理，除了本身風味道地美味之外，食材能夠處理的好是完全可以為美食大大加分的。

這腰花真的片的夠薄所以下鍋七、八秒鐘就可以吃了，隨著腰花一起送上的還有老闆自己研製的「乾碟沾料」這裡頭除了來自四川的辣椒、香料之外還加入了堅果，所以吃起來除了香辣之外還多了不同的風味層次，吃完都想要買回家了。

【功夫小郡花】

這小郡花就是「鴨胗」來著，說要再刻這花樣真的除了功夫外眼力也是不一般，上桌時配上底下的綠葉看上去真的就像是一朵朵盛開的紅花，視覺享受一流。

這郡花就要煮點時間啦~不記得也沒關係、不知道怎麼吃也沒關係，服務人員在上菜的時候都會一一的說明每種食材最佳的涮煮時間，該如何搭配出黃金吃法，這煮完的郡花就成了一顆球的樣子，除了美美的之外也更入味了。

【手撕毛肚】

吃麻辣鍋怎麼可以少了毛肚了，特別是那煮完之後爽脆的口感超迷人，不管是煮辣鍋還是煮菌菇鍋都好搭呀~再沾上點調配好的沾料，想著想著又餓了！

【酸豇豆鮮肉丸/泡椒鮮肉丸】

張飛重慶老火鍋這手工丸子可真是外面吃不到的，裡頭的泡椒跟豇豆也都是不假他人之手，一個吃起來Q軟中又帶著脆，一個吃起來麻香中又帶著鮮辣味兒，這我都想買回家過年加進火鍋裡頭煮了。

【鮮鱸魚片】

這鱸魚片上桌時真的讓小金超開心，新鮮現殺的鱸魚整隻處理好把骨肉分離片好肉片，除了鮮美之外當然也更方便食用了。

煮魚片記得也不要過頭了，一片一片好好的照顧煮好就吃才不會散掉，這不就等於同時也吃了水煮魚的道理了嗎~哈哈哈！一鍋多吃的概念

【去殼海肥蝦】

這肥蝦也已經幫大家去好殼開背取沙腸了，所以下鍋後只要變紅就可以立刻撈起來吃，一點都不用擔心會煮過頭也不用沾的滿手蝦味兒啦~再來一盤，哈哈哈！

【健身美跳蛙】

這名字取的真可愛，蛙蛙們也是老闆每天新鮮買來處理的所以肯定是限量的啦～本來小金還有一點擔心，但上桌時已經處理好切塊完成，所以看上去就跟雞肉有點像，但真心吃起來肉質超級細嫩Q彈的耶～推薦大家也是一定要試試。

【船釣鮮透抽】

船釣的野生透抽真的除了美味之外實屬難得啊～特別是再切花刀後更容易涮煮熟不用久煮，所以可以保有透抽最鮮美的品嚐時機，這個我真的可以天天來上一份沒問題，太好吃了。

【辣滷去油肥腸】

有沒有看到「去油」兩個字，這真的是太棒了，小金自己特喜歡吃肥腸但如果肥油的部位沒有處理好真的會影響品嚐時候的感受，張飛重慶老火鍋特別花時間醬多餘的肥油除去，吃起來香Q有勁之餘也更涮嘴了。

【西洋菜/蒿笋】

這兩樣時蔬可都是「冬季限定」才吃的到，而且都是老闆特別跟菜販預訂的，所以如果有來張飛重慶老火鍋肯定也是要點來過癮一下，畢竟這也不是自己隨便上市場就可以買的到的，當然要試試。

【娃娃菜/蓮藕片】

張飛重慶老火鍋時蔬的種類也非常多元，而且選三樣還可以折20元，那當然是要點好點滿來才行，重點是每樣食材都處理的非常乾淨而且也都很新羘，必需給他一個讚

【五菇總繪】

吃鍋就是要大伙一塊兒來才能點好點滿，像這拼盤裡頭有金針菇、秀珍菇、雪白菇、香菇、鴻禧菇一次滿足所有人喜好。

【四川寬粉】

這寬粉真心推薦大家也一定要點一份，吃辣的朋友一定要煮麻辣口味的，煮個五分鐘變的透明就可以吃了，那Q勁加上吸附上滿滿的麻辣湯汁，超過癮的~同行的友人整個讚不絕口。

張飛重慶老火鍋的沾料也不馬虎，四川秘製紅油、鎮江醋、四川芝麻香油、特製辣椒粉…等調料，如果是第一次來的朋友也可以請老闆建議該調什麼樣風味的沾醬比例試試，當然也可以依自己喜好調配。

【清心涼水果冰粉】

這碗冰粉也可以說是 張飛重慶老火鍋的鎮店之寶啦~更有台北的客人吃了一次表示可以為了這冰粉再來一次，酸甜的水果搭配上冰涼Q彈的冰粉，覺得吃完這碗又可以再戰兩回合，哈哈！

張飛重慶老火鍋店舖裡頭這些很有意思的字畫標語是不是也很有四川人豪爽的氛圍，這也都是老闆娘的發想，包含牆上的背景照片也都是原汁原味的四川味道喲~除了來吃美食大家別忘了仔細瞧瞧。

除了口味要讓大家品嚐道地的重慶好味道之外，店內的這些桌椅也都是從四川遠渡重洋來到台灣的，所以來張飛重慶老火鍋吃飯真的直接秒飛重慶。

張飛重慶老火鍋用餐空間一樓是以四人桌為主，桌邊還特別放了備餐台，所以盡量點不用擔心放不下啦~

二樓的話有大圓桌也算是獨立的包廂空間，小金來用餐當天就遇到訂位的客人來這裡吃美食順便玩交換禮物，也是不錯的選擇。

張飛重慶老火鍋

營業時間 週一-週五17:00-00:00、週六-週日11:30-14:30、17:00-00:00

電話 0987619588

地址 40459台中市北區北屯路65號

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│實際營業資訊依店家公告為主│

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