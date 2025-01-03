亞大 T8 銀耳｜台灣在地人氣有機銀耳品牌，平民版的燕窩養生送禮好選擇!

白木耳又稱為平民燕窩，營養價值不輸燕窩，擁有滿滿膠質，膳食纖維與多醣體甚至比燕窩更高，具有幫助消化等豐富價值， 【亞大T8銀耳】嚴選自產新鮮銀耳熬煮，口感清爽、低卡無負擔，果肉份量大身為咀嚼控超愛，可取代手搖飲解嘴饞，是健康養生新選擇!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

亞大 T8 銀耳 品牌介紹

▼【亞大T8銀耳】為亞洲大學的衍生企業，銀耳栽種技術獲得亞洲大學的專屬授權，實體門市就在中國醫藥大學附設醫院兒童醫療大樓一樓商場內，販售的產品選擇非常多元，除了即開即飲的銀耳露、輕銀耳飲之外，也有鮮採有機銀耳可以買回家自己熬煮。

▼【亞大T8銀耳】是台灣在地自產自銷的新鮮有機銀耳品牌，不使用農藥、肥料、香料、色素、防腐劑，台灣自產自銷新鮮直送，以台灣3000公尺以上高山菌種，在高科技環控庫房中，使用專利栽培瓶種植，種出的銀耳晶瑩剔透又大朵，多醣體含量更高達 60%，是傳統進口銀耳的2 倍。

▼【亞大T8銀耳】有兩入、六入和十五入選擇，結合過年採用喜氣洋洋的包裝，是送禮自用兩相宜的好選擇!

▼【亞大T8銀耳】共有五款不同的口味，包含冰糖原味、桂圓蓮子、人蔘紅棗、美妍珍珠和黃耆枸杞，小瓶包裝可以開罐直接喝最，常溫保存隨身攜帶非常方便！

▼【亞大T8銀耳】門市有限定的現煮黑糖銀耳露，超大杯的份量喝完會很有飽足感，許多醫院工作人員太忙的話，就會買來當作一餐來喝!

▼輕銀耳飲系列嚴選小農水果，濃郁工法製作，每一口都像直接吃到水果，一瓶滿滿維他命 C，還可補充銀耳膠質&膳食纖維。

▼鮮採有機銀耳是台灣唯一榮獲 SNQ 國家品質標章的銀耳，通過有機驗證外，生產過程通過 ISO 22000、HACCP 食品安全管理系統雙驗證，買回家自己煮更安心~

亞大T8銀耳 如何購買

網路訂購：https://www.wellyouth.com.tw/products.php

亞大T8銀耳 產品介紹

亞大T8銀耳冰糖原味

▼冰糖原味銀耳露的成分很單純，使用台灣在地栽種的優良銀耳，多醣體含量高達 60%，是傳統進口銀耳的 2 倍， 每一口都吃得到滑順的新鮮朵瓣，沒有腥味，還有一點茉莉花香，是只有台灣原生種才有的優點，而且倒出來濃稠不會水水的，大份量朵肉喝完超有飽足感!

亞大T8銀耳人蔘紅棗

▼料好實在的人蔘紅棗口味，直接超霸氣的放了超多人蔘，搭配甘甜的紅棗及滑口銀耳，整體配起來味道非常溫潤。

亞大T8銀耳美妍珍珠

▼美妍珍珠是添加了珍珠粉的銀耳露口味，一瓶零脂肪不到四十大卡，可以幫助養顏美容，適合愛漂亮的女生~

亞大T8銀耳桂圓蓮子

▼桂圓蓮子深受奶奶和媽媽喜愛，除了銀耳用料大朵又實在，桂圓和蓮子更是不客氣在給，獨特的桂圓香喝起來好加分～

亞大T8銀耳黃耆枸杞

▼長輩們都很愛的黃耆枸杞口味，沒什麼太重的黃耆味道，而是帶有淡淡的枸杞甜味，喝起來順口香甜又迷人。

亞大 T8 銀耳 飲用心得

平常對於銀耳沒有太大興趣的我，被【亞大T8銀耳】給大大驚艷，喝起來風味十足又充滿口感，清爽低卡無負擔又不怕發胖，最愛人蔘紅棗這一款，喝起來超級真材實料，帶回家給長輩獲得一致好評，幫助全家一起提升保護力，越喝越美麗，不管是送禮或自己吃都很適合!

亞大 T8 銀耳 品牌資訊

Facebook｜官網

電話 : 04-2207-1086

地址：台中市北區學士路91號(中國醫藥大學附設醫院兒童醫療大樓一樓商場內)

營業時間 : 8:00~20:00(平日)/8:00~17:30(週六)

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food