「酸、辣、鮮、爽、燙、臭」６種味蕾饗宴來這全滿足！沐澄是家主打螺螄粉的火鍋專賣店，藏身在南京三民站附近的二樓，是許多老饕私房的聚餐好去處！

螺螄粉鍋附上超值螺螄粉配料盤，臭豆腐還可以無限量續加，這個創新的吃法在沐澄就吃得到，讓人在冬天可暖暖身子，大口品嚐到料多實在的異國火鍋～

多款頂級肉品選擇，我首推和牛盛2人套餐，附上菜盤、冷菜、綜合丸，再加點野生龍蝦、台灣手切松阪豬、熱騰騰老油條等配料，我們幾個人吃得超飽！

12/23-1/31止五人同行，就能享有免鍋底費的優惠，立刻省下$500元，身為省錢王就要分享花小錢吃美食的秘訣，尾牙聚餐或過年聚餐，推薦大家來這一家～

沐澄真的很低調，我經過樓下幾次都沒有注意到，藏身大樓二樓內，提供包廂私人用餐空間，是許多商務人士、富二代聚會的首選，冬天來這吃鍋暖一下，迎接新的一年的首選

分為六人長桌、包廂空間等選擇，我很喜歡窗邊的座位，可以看到外頭車水馬龍，邊吃美食邊欣賞城市景觀，給人一種都會感，再經過燈光點綴後，散發出一股高尚的氣氛～

沐澄活動一籮筐！當月壽星點套餐幾歲送幾尾蝦、ＧＯＯＧＬＥ評論送一壺烏梅汁、IG打卡再送生蠔等活動，好康一個接一個！

這一檔還有12/23-1/31五人同行免鍋底費，現省$500，這麼多好康活動還可以COMBO，怪不得很多客人都是鐵粉，三不五時就要來報到

沐澄的好料上桌囉！因為分量蠻多的，建議可以以人數減到一人點套餐，例如３個人就建議點雙人套餐，看看這個雙人餐份量十足，

如果五個人來用餐，點四人餐我覺得份量就很夠，再加點些主食、配菜，就可以吃得非常飽喔！

鴛鴦鍋底 100元/人（優惠：12/23-1/31五人同行免鍋底費，立刻省下$500元！）

出餐速度還蠻快的，桌上都有服務鈴，很貼心的設計，不用擔心找不到工作人員，鍋底可以無限量加湯，每種湯底也有搭配的配料，像是螺螄粉鍋就可以免費續臭豆腐～

螺螄粉鍋底(鴨肉丸、鵪鶉蛋、臭豆腐)

必吃的螺螄粉鍋底裏頭料好多喔，Ｑ彈鴨肉丸、圓滾滾鵪鶉蛋，又臭又好吃的臭豆腐，煮到燒滾滾，喝上一碗螺螄粉湯底，酸辣好滋味非常迷人，身體整個暖呼呼，寒氣通通消逝了

臭豆腐免費續加

這個臭豆腐真的好吃，有炸過更能吸附鍋底精華，我身為臭豆腐控當然要吃好吃滿，可以一直免費續點，推薦小資族們一定要吃爆！

老油條60元

吃鴛鴦鍋不能少的就是，老油條，現點現炸熱騰騰上桌，小朋友禁不起香氣直接拿起來啃，煮螺螄粉湯底或牛奶湯底都很對味，一口咬下噴出湯汁，好爽啊！！！！！

香醇牛奶鍋

香醇夠味的牛奶鍋，大小朋友都很愛的味道，加入起司片，更加增添鍋底的香氣～這款煮蔬菜、海鮮都很好吃，小朋友居然喝了五碗牛奶湯，直呼這個湯真的超好吃！

螺粉絲鍋底不只裏頭料很多，還會附上超值螺螄粉配料盤及螺螄粉，配料盤的６種配料可以依照喜好放入鍋內，不夠酸的話，可以加酸豆；如果覺得口味太重，可以加炸物～

超值螺螄粉配料盤

每一種配料我都很喜歡，而且越煮越夠味，湯頭也不會死鹹，酸酸辣辣非常能刺激味蕾，煮肉片我覺得非常適合，可以除去肉品的油膩感，越煮越好吃~

超值螺螄粉配料盤-木耳、酸豆、酸筍

喜歡酸一點的朋友，推薦可以加這三種配料，木耳彈牙清脆、酸豆可以增添酸度、酸筍爽口滿分，3種配料我通通都加好加滿~

超值螺螄粉配料盤-炸腐皮、炸蛋、炸蛋酥

湯頭如果怕太酸，就可以加入炸物，我最愛的腐皮超好吃，銅板價就可以再額外加點，蛋酥不要煮太久，配白飯配米粉都好吃，吸收滿滿湯汁一咬下超級爽!!

螺螄粉

Q彈爽口的螺螄粉，吸收鍋底的精華，酸酸辣辣好涮嘴~搭配蔬菜或肉品很像吃小菜一樣，非常開胃，我覺得配飯好好吃，推薦吃不夠也可以再加點喔~

白飯30元

白飯有夠大碗，身為飯桶的我吃得很開心，尤其米飯淋上一點鍋底，香氣逼人，光吃湯汁拌飯，我就可以嗑完一大碗XD

套餐附菜盤、冷菜、綜合丸

套餐真的很划算，除了有大盤肉肉外，還有新鮮蔬菜盤、綜合丸子、特色冷菜酸辣涼粉，份量十足，我覺得三個人SHARE也可以吃得很飽~

套餐-綜合菜盤

蔬菜新鮮又漂亮，沐澄食材都清洗得很乾淨，而且都好甜喔！玉米、南瓜、大黃瓜、水蓮、蘿蔔、高麗菜等，煮牛奶超對味！連不愛吃菜的小朋友都吃得津津有味

套餐-綜合丸

我愛不釋手的還有這個綜合丸，牛肉起司丸超彈、松露起司丸超獨特、香菇貢丸頗懷舊，每一種口味我都喜歡，吃完還又加點了一份

套餐冷菜-酸辣涼粉

吃沐澄螺螄粉鍋不能錯過這個冷菜，這酸辣涼粉超開胃，Ｑ彈爽口，裏頭還有脆脆的硬花生，好吃到連醬汁都不放過，拿來沾肉也好讚喔～

和牛盛2人套餐2680元

（套餐附菜盤、冷菜、綜合丸）

兩種日本和牛一次吃個夠，看看這個和牛的油花，真的非常美！和牛涮個幾秒，粉嫩色澤即可享用，牛肉湯汁溢滿口腔，鮮美滋味不用飛到日本，在沐澄就能吃到

A5日本和牛前腿心6盎司

首推這個前腿心，六盎司份量十足，看看這個油花宛如藝術品，真的好美喔，煮兩種鍋底都很速配，食材真的夠好，不用額外沾醬，就可以感受到和牛本身的鮮甜

A5日本和牛背肩6盎司

和牛背肩我也超喜歡，肥瘦剛剛好，牛肉口感爽彈十足，吃起來很涮嘴，煮牛奶鍋多了一個乳香氣，讓牛肉吃起來不會膩口，起司香讓牛肉增添了不同的風味

台灣手切松阪豬480元

不吃牛肉的朋友，來沐澄就可以點這個松阪豬，老闆使用高品質的台灣豬肉，堅持手切，油花美得不輸給和牛，台灣豬也沒有腥味，一片接一片煮螺螄粉鍋好搭

野生龍蝦880元

超大的野生龍蝦居然不用一千就吃得到，沐澄龍蝦處理得很好，蝦頭煮牛奶鍋喝起來變更鮮，蝦肉非常彈牙，而且甜到很誇張，新鮮度滿分的龍蝦一定要吃

龍蝦鰲是饕客必嚐的部位，蝦肉飽滿多汁，濕潤度、鮮美度我都給一百分！對海鮮過敏的我，吃完那麼多龍蝦也沒有不適，可見沐澄的食材新鮮度真的一把罩

烏梅汁

吃辣辣的火鍋搭配烏梅汁最能解辣，只要GOOLE評論就直接送一大壺，真的非常划算，吃完鍋物喝上一杯，火氣全消，通體舒暢超退火~

首度嚐試螺螄粉鍋，真的非常新奇，味道意外得很合我口味，食材、湯底品質都非常高，

剛好爸爸生日也要到了，打算爸爸一起來沐澄慶祝，７０大壽還可以免費吃７０隻蝦蝦，實在很划算，分享給大家來嚐鮮喔

沐澄螺螄粉鴛鴦鍋 ５大特色

1. 「酸、辣、鮮、爽、燙、臭」６種味蕾饗宴來這全滿足！主打螺螄粉的火鍋專賣店，藏身在南京三民站附近的二樓，是許多老饕私房的聚餐好去處！

2. 螺螄粉鍋附上超值螺螄粉配料盤，臭豆腐還可以無限量續加，這個創新的吃法在沐澄就吃得到，讓人在冬天可暖暖身子，大口品嚐到料多實在的異國火鍋～

3. 多款頂級肉品選擇，我首推和牛盛2人套餐，附上菜盤、冷菜、綜合丸，再加點野生龍蝦、台灣手切松阪豬、熱騰騰老油條等配料，我們幾個人吃得超飽！

4. 頂級裝潢服務，提供包廂服務，輕鬆擁有隱私的用餐空間！牛奶湯底香醇可口，大小朋友都可以吃得很過癮，不論慶生過節，來這邊絕對包準滿意

5. 超多好康活動！12/23-1/31止五人同行，就能享有免鍋底費的優惠，立刻省下$500元，生日當月點套餐幾歲送幾尾蝦、打卡好評也有送好禮喔！

💭店家資訊 沐澄螺螄粉鴛鴦鍋

🏠地址: 台北市松山區光復北路98號2樓

🚌交通: 公車南京寧安街口

☎️電話: (02)2578-9696

⏰時間: 1700-2400 六日1200-2400

😪公休: 無休

💰消費: 現金、信用卡、10%服務費

🥢訂位: https://reurl.cc/d1mWxy

💬粉專: https://www.facebook.com/muchanghotpot/

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🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/407115741