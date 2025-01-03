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宜蘭好吃甕窯雞推薦【基隆甕窯雞-宜蘭店】外皮金黃酥脆、肉質鮮嫩多汁，熱炒口味佳，聚餐好地方｜壯圍美食

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2025-01-03 17:57:00 文字：撒野樂活小村婦
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撒野樂活小村婦

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宜蘭好吃甕窯雞推薦【基隆甕窯雞-宜蘭店】外皮金黃酥脆、肉質鮮

宜蘭地區的甕窯雞不少，基本上口味都是相當不錯，比如我們吃過的大嵌城甕窯雞  松叁雞 、毛蟹冒泡炭烤屋 、番割田 、紅倉庫蘭陽老媽媽豆腐乳烤雞 等等，最近又嚐到一間風味令人喜愛的基隆甕窯雞-宜蘭店，位置就鄰近國五宜蘭交流道旁，交通方便而且附設有停車位，傳統甕烤的雞肉香噴噴，出菜速度快，熱炒表現也不錯，是個家人朋友聚餐的好地方

宜蘭好吃甕窯雞推薦【基隆甕窯雞-宜蘭店】外皮金黃酥脆、肉質鮮

其實我們下交流道常常經過這一間，感覺生意不錯，但不知道為何總是想著在宜蘭為何要吃基隆的甕窯雞，所以遲遲只有遠觀和路過 😄，那天臨時下午跟妹妹一家到附近遊玩，小小孩肚子咕咕叫不能等，於是就近找餐廳來到基隆甕窯雞-宜蘭店 讓孩子填飽肚子，也就這麼幸運讓我們遇見美食，宜蘭的甕窯雞又收集一家囉

  基隆甕窯雞-宜蘭店｜位置與停車  

■ 地址 : 宜蘭縣壯圍鄉大福路三段232巷7號 

■ 電話 : 03-930 1999 

■ 營業時間

   11:00-14:00/17:30-21:00 

   (週六日 11:00-21:00)

■ 公休日: 無特定公休日 

■ 有訂位服務，有停車場

  基隆甕窯雞-宜蘭店｜店內環境  

基隆甕窯雞-宜蘭店 由於靠近國道五號宜蘭交流道，店家位於交流道右側馬路非常好找，門口就有停車場，對於前來用餐的朋友來說真是方便，寫文的時候查詢到它還有羅東店和礁溪店。餐廳的內部簡單乾淨，座位以大圓桌為主，桌距也算舒適寬敞

宜蘭好吃甕窯雞推薦【基隆甕窯雞-宜蘭店】外皮金黃酥脆、肉質鮮

這家生意一直都不錯，常常經過都看見停車場車子不少，可見菜色應該也符合一般大眾的口味，雖然是第一次造訪卻也不會過於擔心踩到雷

  基隆甕窯雞-宜蘭店｜菜  單  

基隆甕窯雞-宜蘭店 的菜單上品項蠻豐富，除了主打的古早味招牌甕窯雞，其餘還有熱炒類、冷盤、鐵板類、酥炸類、三杯、青菜類、宜蘭名產、烤類和湯類，超過三四位以上最適合吃這種熱炒了，而且價格上不至於太貴，多點幾道菜不但吃得飽足也不傷荷包

宜蘭好吃甕窯雞推薦【基隆甕窯雞-宜蘭店】外皮金黃酥脆、肉質鮮

當天我們點了 招牌甕窯雞、雙蛋地瓜葉、牛肉空心菜、滑蛋蝦仁、金沙中卷 

  基隆甕窯雞-宜蘭店｜菜色分享  

★ 招牌甕窯雞 $700  

這一道招牌甕窯雞絕對是必點啊，整隻油亮亮金黃脆皮的全雞直接上桌，幾乎每一桌都會點，整間店充滿了烤雞的香味，香噴噴的讓人食慾大開，另外有附上雞油和胡椒鹽，可以單吃或沾一點油或胡椒鹽來提味都可以

宜蘭好吃甕窯雞推薦【基隆甕窯雞-宜蘭店】外皮金黃酥脆、肉質鮮

因為同桌有小小孩所以速速拍完就趕快讓大家用餐，免得孩子餓得呱呱叫，這家的雞肉肉質吃起來不錯，外酥內軟嫩又多汁，家人都喜歡而且異口同聲相揪下次還要來

★ 牛肉空心菜  $220  

熱炒類的牛肉空心菜也是大家都愛的一道，一上桌就被飢腸轆轆的我們搶食，超級下飯~ 真的是白飯殺手無誤，牛肉軟嫩不柴、青菜也是翠綠新鮮

宜蘭好吃甕窯雞推薦【基隆甕窯雞-宜蘭店】外皮金黃酥脆、肉質鮮
★ 滑蛋蝦仁   $220  

點這一道當然是讓小孩配飯吃，滑蛋蝦仁炒得好香好嫩，加了許多蔥末味道更是棒，大人小孩吃得很開心

宜蘭好吃甕窯雞推薦【基隆甕窯雞-宜蘭店】外皮金黃酥脆、肉質鮮

★ 金沙中卷  $220  

重口味的金沙中卷上桌也是秒殺，裹著金黃外皮的中卷加上金沙，味道又鹹又香，讓人一口接著一口不想停耶，可惜熱炒類並沒有分大小盤，好吃到覺得一盤不過癮哈哈哈

宜蘭好吃甕窯雞推薦【基隆甕窯雞-宜蘭店】外皮金黃酥脆、肉質鮮

★ 雙蛋地瓜葉  $150  

快炒店的美味經典菜- 雙蛋地瓜葉也讓我們好喜歡，看起來不怎麼樣，怎麼吃起來那麼好吃啦，超級鮮嫩的地瓜葉加上了鹹蛋、皮蛋一起炒，還有美味的蒜香，味道真是絕配，這一小鍋份量不小耶才$150，我覺得很超值，要點要點

宜蘭好吃甕窯雞推薦【基隆甕窯雞-宜蘭店】外皮金黃酥脆、肉質鮮

現在爸爸不用辛苦手撕雞了，因為有兒子代勞 😂

大兒子剝雞好帥氣~ 以前伺候著小孩用餐

現在爸爸媽媽終於揚眉吐氣可以等吃飯 😍

謝謝兒子呀 

宜蘭在地好吃的甕窯雞就分享給大家了

宜蘭好吃甕窯雞推薦【基隆甕窯雞-宜蘭店】外皮金黃酥脆、肉質鮮

   基隆甕窯雞-宜蘭店｜店家資料  

■ 地址 : 宜蘭縣壯圍鄉大福路三段232巷7號 

■ 電話 : 03-930 1999 

■ 營業時間 11:00-14:00/17:30-21:00 

     (週六日 11:00-21:00)

■ 公休日: 無特定公休日 

■ 有訂位服務，有停車場

■ FB臉書  基隆甕窯雞_宜蘭分店

 

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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主

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基隆甕窯雞-宜蘭分店

phone03-9301999
place宜蘭縣壯圍鄉大福路三段232232巷7號
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美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
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