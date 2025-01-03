審計新村美食推薦，來台中玩絕不能錯過審計新村，原本是臺中市第三批臺灣省政府的員工眷舍，經過轉型，保留原有建築規劃，加入手作、美食、市集變成台中最有特色的文創聚落，這裡好吃又好逛，待個大半天一定沒問題！這天來審計新村天氣真的很好，第一站我們就到很有南洋風情特色的-山豬跳舞吃冰消暑啦！！

假日來審計新村人潮真的很多，除了一旁的民生路、存中路、美村路一段有很多路邊停車格之外，周邊也有幾個收費停車場，附近的經國園道停車場、美村停車場、Times 台中美村路停車場、CITY PARKING 城市車旅停車場 福人站都是很棒的選擇，大概步行5~10分鐘內都可以到

山豬跳舞-審計店｜地理位址

山豬跳舞位在審計新村靠中興街這邊的入口，走進來就可以看到這個用茅草搭建的屋簷，加上大量的綠植圍繞，很有熱帶島嶼國家的度假風情

山豬跳舞是來自台東原鄉的特色小店，主打生乳義式冰淇淋，小小的室內空間除了滿室綠植妝點之外，還有可愛的小山豬玩偶增添活潑氛圍，冰淇淋的製作使用純天然的香料，無人工添加，小朋友吃起來也很安心，很多親子家庭來審計新村都會來買喔

山豬跳舞-審計店｜內用區

一旁還設置了約10個座位可以讓大家坐著休息，好好享受冰淇淋的香甜滋味，後面的小山豬玩偶都是有再販售的

滿滿的手工冰淇淋有分生乳冰淇淋跟水果雪酪系列，運用台灣原生香料、植物、水果製成，還可以看到刺蔥、馬告、小米的口味喔，總共超過10種的風味任君挑選

店內也提供免費的試吃，想吃什麼口味就提出來，吃到自己喜歡的再購買，不然光看名字也想像不出風味啊，所以不用不好意思，大力的試吃起來都沒問題，但我兒子吃完每一種都想買，依然選擇障礙~哈哈

山豬跳舞-審計店｜菜單

他們家的冰淇淋製作都不添加一滴水，生乳系列則是搭配新鮮牛奶混合，我覺得是小朋友都會愛的口味，另外還有水果雪酪也是使用台灣水果製成，每一口都是果香，我自己試吃過比較愛，口感較清爽

除了冰淇淋之外也有冰滴咖啡，冰淇淋也可以免費分裝成杯裝，方便大家一起SHARE

山豬跳舞-審計店｜口味推薦

來到這裡一定是一人一支起跳的啦，繽紛的冰淇淋甜筒拍起來好可愛，因為它們家的冰淇淋是真材實料製成，所以融化的速度會比較快，如果不馬上吃完可以跟服務人員索取一個紙杯，讓你吃到一半可以裝起來，邊走邊吃，超級貼心的

金萱烏龍+生乳巧克力

兒子試抹茶控跟甜食控，一試吃金萱烏龍他就愛上，有點抹茶的味道，濃郁但不苦澀，連小朋友都會愛，底下的巧克力更是一吃就欲罷不能，超濃的耶，還有一點巧克力碎片的口感，金萱烏龍+巧克力的組合非常搭

草莓乳酪+海鹽花生

底下的海鹽花生非常好吃，一般來說純花生會濃到甜，搭配了海鹽下去點綴柔和了口感，微甜微鹹，冬天就是草莓給他吃起來的季節，草莓乳酪香濃而不膩，粉嫩色澤女孩怎麼能不點他，海鹽花生+草莓乳酪鹹甜交織，完全就是初戀的滋味

百香果+生乳藍鹽淚

不喜歡甜膩口感的人可以點百香果，他的酸度偏高一點，就真的是你直接吃百香果的感覺，我底下搭配上生乳藍鹽淚，用牛奶、乳酪起士、海鹽製成，吃起來爽口又順，配上今天瘩好天氣格外消暑氣

冰滴咖啡(中焙+淺中焙)

離開時又帶走兩罐冰滴咖啡，玻璃瓶裝+真空罐包裝很有質感，喜歡厚實口味的可以選中焙，苦味較重，酸度低，在口中會慢慢散出可可堅果的濃厚香氣，淺中焙帶點果香+酸感，喝起來清爽不苦

山豬跳舞的冰真的順口好吃，每一種口味都想嘗一口，記得吃完冰還要大拍特拍一輪，超大甜筒抱在手上無敵可愛，這裡絕對是來審計新村不能錯過的店啦

店家/景點資訊

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