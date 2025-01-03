2019年10月白種元老師的街頭美食鬥士第二季台北篇

一開播之後

大稻埕慈聖宮這裡的一排列美食小吃

就造成白老師非常在地懂吃專家之旋風

甚至5年過去了

至今來到這裡還會有超多各國家

因為白老師的介紹還聞名而來

我原本是想吃豬腳麵線&雞卷還有葉家肉粥

可惜當天葉家肉粥公休

所以留著下次再來品嚐

當時看到大夥們在慈聖宮前

一同並肩坐著然後吃著美食

那個氛圍的溫馨感

真得遠遠超越了美味的食物

點我看短片介紹

許仔豬腳

點了一碗豬腳麵線150元

以我的認知...

在韓國通常都是吃我們在屏東吃到的萬巒豬腳

哪種滷過的豬腳比較多

所以白老師這樣來大稻埕吃到這種白豬腳

他覺得非常新奇

這家我覺得豬腳以及麵線是真的很不錯之外

他的湯頭是我覺得最難得的

之前在台南也吃過這種豬腳麵線

會學的湯頭雖然好喝但有點混濁黏稠感

但這家是完完全全很清甜

會讓人想一口接著一口一直喝

豬腳的膠質真的也很多

偶爾吃的話可以補充膠原蛋白

可以讓皮膚看起來更年輕呢

許仔豬腳麵線

台北市大同區保安街49巷17號

週一到週五09:00-18:00

週六09:00-17:00

週日公休

賴記雞卷

一卷70元

可能本來對雞卷沒抱多大期待

結果一口吃下

真的好讓我驚艷

尤其是真的要剛炸完之後就吃

真的我的媽呀~~好好吃XD

裡面包的料真的挺實在

每吃一口都好滿足

賴記雞卷

台北市大同區保安街49巷17號

09:00-13:00

週四公休