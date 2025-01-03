2019年10月白種元老師的街頭美食鬥士第二季台北篇
一開播之後
大稻埕慈聖宮這裡的一排列美食小吃
就造成白老師非常在地懂吃專家之旋風
甚至5年過去了
至今來到這裡還會有超多各國家
因為白老師的介紹還聞名而來
我原本是想吃豬腳麵線&雞卷還有葉家肉粥
可惜當天葉家肉粥公休
所以留著下次再來品嚐
當時看到大夥們在慈聖宮前
一同並肩坐著然後吃著美食
那個氛圍的溫馨感
真得遠遠超越了美味的食物
許仔豬腳
點了一碗豬腳麵線150元
以我的認知...
在韓國通常都是吃我們在屏東吃到的萬巒豬腳
哪種滷過的豬腳比較多
所以白老師這樣來大稻埕吃到這種白豬腳
他覺得非常新奇
這家我覺得豬腳以及麵線是真的很不錯之外
他的湯頭是我覺得最難得的
之前在台南也吃過這種豬腳麵線
會學的湯頭雖然好喝但有點混濁黏稠感
但這家是完完全全很清甜
會讓人想一口接著一口一直喝
豬腳的膠質真的也很多
偶爾吃的話可以補充膠原蛋白
可以讓皮膚看起來更年輕呢
許仔豬腳麵線
台北市大同區保安街49巷17號
週一到週五09:00-18:00
週六09:00-17:00
週日公休
賴記雞卷
一卷70元
可能本來對雞卷沒抱多大期待
結果一口吃下
真的好讓我驚艷
尤其是真的要剛炸完之後就吃
真的我的媽呀~~好好吃XD
裡面包的料真的挺實在
每吃一口都好滿足
賴記雞卷
台北市大同區保安街49巷17號
09:00-13:00
週四公休