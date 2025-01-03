說到桃園秋冬必訪景點，大溪的月眉人工濕地絕對榜上有名

這裡的落羽松每年季節限定地染上一片金黃或紅銅色

美不勝收，不僅是賞景的好去處，更是拍攝網美照的最佳選擇

月眉人工濕地位於桃園大溪，是當地知名的生態保育區，也是熱門的親子戶外活動景點

這片濕地擁有廣大的自然景觀，不僅能欣賞到四季變化的落羽松秘境，還能見到豐富的水生植物與鳥類生態

秋冬時節，這裡的落羽松隨著氣溫降低逐漸變色，橙紅與金黃交織成一片絢麗畫布

讓人宛如置身童話世界，拍照愛好者一定不能錯過這個完美的背景

地址：桃園市大溪區月湖路36號

最佳觀賞期：即日起至2月底

入園門票：免費

免費停車場：月眉第1、2停車場

大溪的月眉人工濕地不僅是一片生態保育的天地，還是當地人的私藏秘境

370棵落羽松一字排開，到了秋冬彷彿換上紅銅與金黃色的新衣，一步一景，處處充滿驚喜

特別是冬天，整排落羽松的倒影映在池塘上，簡直就是一面天然的天空之鏡，絕對是拍網美照的好地方

月眉人工濕地不僅有壯觀的落羽松，還精心設置了可愛的魚魚與蝦子藝術造景

這些造景活靈活現，與落羽松的自然美景相互輝映，讓整個濕地充滿童話般的氛圍無論

是拍網美照還是親子遊玩，都能找到滿滿的樂趣和驚喜

桃園大溪的月眉人工濕地絕對是秋冬不可錯過的落羽松賞景秘境，不僅擁有自然的美景，更是個免費打卡熱點

無論是親子同遊還是情侶約會，這裡都能滿足你對自然景觀的期待

這個週末，趕緊安排一場說走就走的桃園賞景之旅吧

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