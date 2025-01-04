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森林系的美麗餐廳：D‘or Cafe 新莊。兜咖啡。環境超舒適約會聚餐的好地方

D‘or Cafe 新莊 兜咖啡 森林系餐廳 新莊區
2025-01-04 10:07:00 文字：Princess
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Princess

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餐廳地址：新北市新莊區五工路66號1樓

電話號碼：+886 2 8522 0799

營業時間：

週一至週五。早上1000 - 下午1800

週六日。早上0900 - 下午1800

公休日：無休

服務態度：4.5🌟

CP值：4.5🌟

飲食美味：4.0🌟

再次拜訪：會

公主使用的大眾交通方式/運輸：

1。環狀線新北產業園區站，步行7-10分鐘

2。桃園機場捷運新北產業園區站，步行7-10分鐘


D‘or Cafe兜咖啡在Google網上有4.6🌟的高評價，在公主的口袋名單裡已經有一段時間，因為畢竟離台北市有一點距離，所以遲遲都沒有空餘的時間來這裡用餐。這次終於有機會，公主就在這裡來做個紀錄給大家參考跟分享。

D‘or Cafe兜咖啡位置是在晶冠廣場裡的一家森林系咖啡館，是屬於金色三麥旗下咖啡館品牌，隔壁還有一家金色三麥也有提供午餐跟晚餐，這裡的食物飲料以及甜點選擇都很多，平日時段是無限時，在這裡跟朋友家人聚餐絕對沒有壓力，不會聊到興起的時候因為限時間就需要離開，來之前是建議先預約，雖然公主來了幾次座位區都不會客滿，可是為了避免失望，而且是特地來到D‘or Cafe兜咖啡用餐的，所以還是建議先預約再過來。

來這裡公主多數都是選擇獨享一人套餐，台幣580一份。套餐裡包含了沙拉、小食、湯品以及主食。沙拉小食以及主食都能擇一只有湯品是指定每日濃湯。

 

出了捷運站，就往晶冠廣場方向前進，看到五工路右轉，D‘or Cafe兜咖啡就在廣場1樓

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D‘or Cafe兜咖啡的外觀

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咖啡廳的室內裝潢，非常森林系列，採光非常明亮，作為區也很舒服

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個人獨享套餐菜單

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沙拉：握握小手農溫莎拉、海鮮水果沙拉以及貝里斯鮮蔬蝦仁伴檸檬優格，每到沙拉的油醋醬以及沙拉醬都非常開胃

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小食：下酒好棒棒、雞蝦醉對味，椒麻雞啤酒蝦，吃不下了，就帶走，回家當晚餐，食物冷了，可是味道的口感還是很不錯

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湯品：濃湯是蛤蜊馬鈴薯，濃度剛好

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主食點了：

奶油雙菇雞肉麵，麵軟硬適中，配料菇菇雞肉都給到很足夠，奶油醬剛好，吃多了也不會口感太過膩

西班牙海鮮燉飯以及義式蕃茄海鮮麵。海鮮都給得很足夠，而且都很新鮮非常鮮甜

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飲料部分都點了芭莉仙女下凡來，可以喝到口感是現打芭樂，沒有加糖，喝到芭樂跟茉莉茶的香氣

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D‘or Cafe兜咖啡的上菜速度蠻快，而且所有上桌的佳餚都是熱呼呼的，只是一個人的份量真的有一點多，幸好是幾個人合點幾份套餐，可以分享著吃

 

在咖啡廳逗留了蠻久的時間，還點了幾樣甜點，起司巧克力切片蛋糕是贈送的，戚風蛋糕、馬德連以及可麗露都不錯好吃，而且甜點加飲料配成一組甜點套餐價格都在台幣200以下，是覺得蠻划算啦。在新莊附近有時間又想找一個無限時的下午茶地點，公主非常推薦D‘or Cafe兜咖啡

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謝謝閱讀。分享。推薦度：4.5🌟

 

 

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美味度
4.25
服務品質
4.44
裝潢氣氛
4.81
CP值
4.50
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