台北中山區火鍋餐廳_土狗樂市─松江南京捷運站美食餐廳，2000克蛤蜊上桌！直送鱻爆蛤蜊、小農蔬菜盤，漁港直送新鮮海產、鮮切原塊肉品、12種手工熬煮火鍋湯頭，平日中午加價99元多一份肉，吃飽順遊袖珍博物館_附2024新菜單，台北中山區聚餐包廂餐廳、台北中山區寵物友善餐廳
目錄索引
1. 關於土狗樂市
2. 交通指引_土狗樂市
3. 土狗樂市環境開箱
3.1 土狗樂市_接待區
3.2 土狗樂市_開放式用餐空間
3.3 土狗樂市_聚餐包廂
3.4 土狗樂市_熟食自助吧
3.5 土狗樂市_飲料冰品自助吧
4. 土狗樂市餐點分享
4.1 火鍋湯底系列
√ 麻油雞湯
√ 川味麻辣湯
√ 蒜香奶油味噌湯
4.2 海鮮肉品系列
√ 蛤霸鍋
√ 台灣元榆去骨雞腿
√ 美國無骨牛小排
4.3 主食系列
√ 生魚片丼
√ 散壽司丼
√ 烏龍麵
4.4 單點系列
√ 手工蛋餃
5. 消費資訊
5.1 土狗樂市2024新菜單
5.2 土狗樂市最新優惠資訊
6.1 品牌資訊
Ⅰ 關於土狗樂市
「台北中山區火鍋餐廳_松江南京捷運站美食餐廳」
「台北中山區聚餐包廂餐廳_台北中山區寵物友善餐廳」
土狗樂市在哪裡
土狗樂市位於台北市中山區建國北路二段3巷17號，近松江南京捷運站6號出口、袖珍博物館、台北中山女中，附近有捷運站、公車站、機車停車格、汽車收費停車場。
土狗樂市環境_餐點特色
「附設電梯、聚餐包廂_寵物友善餐廳」
「手工熬煮火鍋湯頭_12種選擇」
「漁港直送極鮮海產、現切原塊肉」
交通_停車資訊
大眾運輸：捷運_松江南京捷運站6號出口，走路6分鐘；公車_南京建國路口，走路2分鐘。
機車：附近機車停車格_南京東路三段、建國北路二段
汽車：建國北路高架橋下停車場，走路6分鐘。
建國北路二段&建國北路二段3巷交叉口_松江南京捷運站6號出口附近
愛海鮮的朋友們推薦冬天必吃的中山區火鍋愛店─土狗樂市，就在松江南京捷運站6號出口附近。
選址於台北市中山區建國北路二段3巷的土狗樂市，避開了熙來攘往的人潮、車潮，周邊有捷運站、公車站、機車停車格、汽車收費停車場，搭乘大眾運輸、騎車開車前往用餐都很方便。
Ⅲ 土狗樂市環境開箱
火鍋餐廳門口
12月中平日午餐時間，跟姊妹們約吃鍋聚聚。
搭乘捷運到松江南京捷運站下車後，從6號出口走路大約6分鐘即抵達土狗樂市。
放大版合菜菜單參考
屬於複合式餐廳的土狗樂市，亦有預約制合菜桌宴可選擇，餐廳門口有擺放詳細的合菜菜色內容方便路過的朋友們參考。
打開大門會先經過一樓餐廳的接待區，向後走即可看到往土狗樂市用餐空間的電梯、樓梯。
向下走一層樓即可抵達土狗樂市用餐空間，貼心附設電梯提供給輪椅、嬰兒推車、寵物推車前往用餐的朋友們使用。
■ 土狗樂市_接待區
抵達土狗樂市，由外場服務人員協助帶入已安排好的用餐座位。
付款方式
在土狗樂市用餐，可使用現金、信用卡付款。
日系風格_開放式用餐空間
距離接待區最近的空間，規劃了2人桌、8人桌。
2人桌
2人桌的桌子旁邊有放置邊桌，火鍋食材會放置在邊桌上，不會有通通堆在用餐桌面上的擁擠感。
8人桌
8人桌低消2600元。
半開放式用餐空間
有使用隔板框住的半開放式用餐區，均為4人桌。
4人桌
4人桌低消1600元。
桌面配置
在饕客抵達前，早已將用餐時會使用到的盤子、湯碗、火鍋湯勺、筷子備妥於桌面上。
亦有放置紙巾、桌上型垃圾桶，方便用餐時就近使用。
置物區
貼心設置置物區與提供置物籃，可將隨身包包暫時放置在籃子內~
6人火鍋聚餐包廂
此包廂共有6個IH爐，可供6人在包廂內享用火鍋，低消5000元。
16人大圓包廂
16人大圓包廂共設置16個IH爐，適合公司聚餐、老中青三代家庭聚餐。
大圓包廂低消為20000元。
熟食自助吧
不只有火鍋！
熟食區備有5款熱食，在等候火鍋上桌前可以先來這裡夾一點解饞。
在火鍋食材選擇上很用心的土狗樂市，連熟食自助區的內容也可以感受到滿滿用心，外場人員會注意餐檯上的餐點狀況，讓每個饕客都能吃得滿足、吃得開心。
吃得到花枝鮮味、水分滿滿的酥炸花枝塊、鬆軟綿密的明太子洋芋，很推~
新鮮炊蒸的小籠湯包，是有湯汁的！
醬料自助
吃火鍋喜歡沾點醬料讓入口風味層次更加豐富的朋友們，可在此區自行調製喜歡的火鍋醬料。
Niseko冰淇淋、果汁風味沙瓦機、咖啡機、茶飲、冷開水。
冬瓜檸檬、英式紅茶、冷開水。
4種口味的氣泡類飲品、8種熱飲的咖啡機。
Niseko冰淇淋有4個口味。
芒果乾吃得到芒果原有的豐富水果香氣。
Ⅳ 土狗樂市餐點分享
這餐點了：
麻油雞湯
川味麻辣湯
蒜香奶油味噌湯
蛤霸鍋
台灣元榆去骨雞腿
美國無骨牛小排
主食系列
生魚片丼
散壽司丼
烏龍麵
手工蛋餃 6個
小農蔬菜盤
擁有高評價的指標之一：火鍋蔬菜盤，以多樣化的小農蔬菜為主角搭配土雞蛋、凍豆腐堆疊的小農蔬菜盤，不管用哪種湯底煮都可以吃到優質蔬果的自然清甜。
■ 火鍋湯底系列
√ 麻油雞湯 100元
選用厚度不高的清香型麻油與老薑一起炒製，搭配每天熬煮的醇香雞湯，堆疊讓人喝了暖心也暖胃的麻油雞湯。
每一口都可以喝到迷人的麻油香氣，雞肉、松阪豬放這鍋煮超搭！
√ 川味麻辣湯 150元
嚴選13種天然香料炒製出香氣層次豐富、辣感不刺激的溫和型川味麻辣湯。
鍋底的鴨血口感十分滑嫩、完全沒有腥味；口感細嫩的豆腐吃完鍋內的還想再加一份。
現切原塊肉片夾入涮幾下，美味加倍！
√ 蒜香奶油味噌湯 170元
不吃辣的朋友們超推這鍋！
煮菜、涮肉、煮海鮮都很搭~
愛海鮮的朋友們推薦可以點這鍋！
放入蒜香奶油味噌湯中煮熟的蛤蜊，享受在嘴裡化開的滿滿自然鮮。
把小農蔬菜盤整盆放入蒜味奶油味噌湯煮也很讚，完美襯托鎖在蔬菜裡的自然甜。
■ 海鮮肉品系列
√ 蛤霸鍋 1100元
重達2公斤的大蛤蜊、兩顆超巨牛奶貝上桌，直接吸走所有人的注意力，存在感超高~
有附上專門用來煮海鮮的網勺，一簍大約放5~6顆蛤蜊就滿了，放入沸騰湯底中煮約3、4分鐘，輕鬆享用鮮味飽滿的蛤蜊肉，兩個人分享這盆超滿足。
√ 台灣元榆去骨雞腿 480元
目前在火鍋餐廳看到排名前幾名的雞肉肯定有它！
跟麻油雞湯根本完美伴侶的台灣元榆去骨雞腿肉，煮熟後的雞皮部分是可以吃到膠質感的完全沒有油膩感、鎖住滿滿肉汁的雞肉吃得到肉鮮味。
√ 美國無骨牛小排 550元
現點現切的美國無骨牛小排，均勻分布的美麗油花看起來也太好吃！
下鍋涮5~7分熟的熟度最剛好，柔嫩多汁的口感吃得到馥郁牛鮮味、細膩的油脂感。
■ 主食系列
√ 生魚片丼
在吃土狗樂市以前，想不到原來火鍋套餐還可以搭配生魚片丼飯呈現！
鋪在香Q甜醋飯上的厚切生魚片完全沒有因為它是附在火鍋套餐裡的就馬虎，入口吃到的軟綿、鮮甜，完全可以感受到生魚片的優質。
√ 散壽司丼
√ 烏龍麵
烏龍麵放在麻油雞湯裡煮熟入口，香爆！
■ 單點系列
√ 手工蛋餃 6個 100元
土雞蛋餃放在蒜味奶油味噌湯或麻油雞湯裡煮熟都有搭，蛋皮的口感很軟嫩、包裹在蛋皮裡的肉餡吸滿湯汁香氣，很讚。
Ⅴ消費資訊
√ 用餐日期：2024/12/18(三)
√ 付款方式：現金、信用卡
√ 用餐時間2小時
√ 低消
△ 0~6歲免費
△ 7~12歲，每人175元
△ 13歲以上，每人350元
台北中山區火鍋餐廳_土狗樂市菜單，來源：土狗樂市FB粉絲頁，2024/12/31
台北中山區火鍋餐廳_土狗樂市菜單，來源：土狗樂市FB粉絲頁，2024/12/31
台北中山區火鍋餐廳_土狗樂市菜單，來源：土狗樂市FB粉絲頁，2024/12/31
台北中山區火鍋餐廳_土狗樂市菜單，來源：土狗樂市FB粉絲頁，2024/12/31
台北中山區火鍋餐廳_土狗樂市菜單，來源：土狗樂市FB粉絲頁，2024/12/31
台北中山區火鍋餐廳_土狗樂市菜單，來源：土狗樂市FB粉絲頁，2024/12/31
台北中山區火鍋餐廳_土狗樂市菜單，來源：土狗樂市FB粉絲頁，2024/12/31
台北中山區火鍋餐廳_土狗樂市2025年菜預購，來源：土狗樂市FB粉絲頁，2024/12/31
台北中山區火鍋餐廳_土狗樂市包廂合菜菜單，來源：土狗樂市FB粉絲頁，2024/12/31
√ 土狗會員日專屬優惠
△ 每個月10號，消費滿5000元，贈送500元餐券
△ 每個月20號，免費升級所有湯底
△ 每個月30號，消費點數三倍送
台北中山區火鍋餐廳_土狗樂市最新優惠資訊，來源：土狗樂市FB粉絲頁，2024/12/31
土狗樂市會員每消費100元可累積一點，滿20點可玩轉轉盤一次。
土狗樂市
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設施：電梯、聚餐包廂、兒童座椅、洗手間
⏰ 營業時間
每天 11：00~14：00；17：00~22：00
📍 地址：台北市中山區建國北路二段3巷17號
📞 電話：02 2517 5212
■ 品牌資訊