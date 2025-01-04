台北中山區火鍋餐廳_土狗樂市─松江南京捷運站美食餐廳，2000克蛤蜊上桌！直送鱻爆蛤蜊、小農蔬菜盤，漁港直送新鮮海產、鮮切原塊肉品、12種手工熬煮火鍋湯頭，平日中午加價99元多一份肉，吃飽順遊袖珍博物館_附2024新菜單，台北中山區聚餐包廂餐廳、台北中山區寵物友善餐廳

目錄索引

1. 關於土狗樂市

2. 交通指引_土狗樂市

3. 土狗樂市環境開箱

3.1 土狗樂市_接待區

3.2 土狗樂市_開放式用餐空間

3.3 土狗樂市_聚餐包廂

3.4 土狗樂市_熟食自助吧

3.5 土狗樂市_飲料冰品自助吧

4. 土狗樂市餐點分享

4.1 火鍋湯底系列

√ 麻油雞湯

√ 川味麻辣湯

√ 蒜香奶油味噌湯

4.2 海鮮肉品系列

√ 蛤霸鍋

√ 台灣元榆去骨雞腿

√ 美國無骨牛小排

4.3 主食系列

√ 生魚片丼

√ 散壽司丼

√ 烏龍麵

4.4 單點系列

√ 手工蛋餃

5. 消費資訊

5.1 土狗樂市2024新菜單

5.2 土狗樂市最新優惠資訊

6. 台北中山區火鍋餐廳相關資訊

6.1 品牌資訊

Ⅰ 關於土狗樂市

「台北中山區火鍋餐廳_松江南京捷運站美食餐廳」

「台北中山區聚餐包廂餐廳_台北中山區寵物友善餐廳」

土狗樂市在哪裡

土狗樂市位於台北市中山區建國北路二段3巷17號，近松江南京捷運站6號出口、袖珍博物館、台北中山女中，附近有捷運站、公車站、機車停車格、汽車收費停車場。

土狗樂市環境_餐點特色

「附設電梯、聚餐包廂_寵物友善餐廳」

「手工熬煮火鍋湯頭_12種選擇」

「漁港直送極鮮海產、現切原塊肉」

交通_停車資訊

大眾運輸：捷運_松江南京捷運站6號出口，走路6分鐘；公車_南京建國路口，走路2分鐘。

機車：附近機車停車格_南京東路三段、建國北路二段

汽車：建國北路高架橋下停車場，走路6分鐘。

Ⅱ 交通指引_土狗樂市

建國北路二段&建國北路二段3巷交叉口_松江南京捷運站6號出口附近

愛海鮮的朋友們推薦冬天必吃的中山區火鍋愛店─土狗樂市，就在松江南京捷運站6號出口附近。

選址於台北市中山區建國北路二段3巷的土狗樂市，避開了熙來攘往的人潮、車潮，周邊有捷運站、公車站、機車停車格、汽車收費停車場，搭乘大眾運輸、騎車開車前往用餐都很方便。

Ⅲ 土狗樂市環境開箱

火鍋餐廳門口

12月中平日午餐時間，跟姊妹們約吃鍋聚聚。

搭乘捷運到松江南京捷運站下車後，從6號出口走路大約6分鐘即抵達土狗樂市。

放大版合菜菜單參考

屬於複合式餐廳的土狗樂市，亦有預約制合菜桌宴可選擇，餐廳門口有擺放詳細的合菜菜色內容方便路過的朋友們參考。

打開大門會先經過一樓餐廳的接待區，向後走即可看到往土狗樂市用餐空間的電梯、樓梯。

向下走一層樓即可抵達土狗樂市用餐空間，貼心附設電梯提供給輪椅、嬰兒推車、寵物推車前往用餐的朋友們使用。

■ 土狗樂市_接待區

抵達土狗樂市，由外場服務人員協助帶入已安排好的用餐座位。

付款方式

在土狗樂市用餐，可使用現金、信用卡付款。

■ 土狗樂市_開放式用餐空間

日系風格_開放式用餐空間

距離接待區最近的空間，規劃了2人桌、8人桌。

2人桌

2人桌的桌子旁邊有放置邊桌，火鍋食材會放置在邊桌上，不會有通通堆在用餐桌面上的擁擠感。

8人桌

8人桌低消2600元。

半開放式用餐空間

有使用隔板框住的半開放式用餐區，均為4人桌。

4人桌

4人桌低消1600元。

桌面配置

在饕客抵達前，早已將用餐時會使用到的盤子、湯碗、火鍋湯勺、筷子備妥於桌面上。

亦有放置紙巾、桌上型垃圾桶，方便用餐時就近使用。

置物區

貼心設置置物區與提供置物籃，可將隨身包包暫時放置在籃子內~

■ 土狗樂市_聚餐包廂

6人火鍋聚餐包廂

此包廂共有6個IH爐，可供6人在包廂內享用火鍋，低消5000元。

16人大圓包廂

16人大圓包廂共設置16個IH爐，適合公司聚餐、老中青三代家庭聚餐。

大圓包廂低消為20000元。

■ 土狗樂市_熟食自助吧

熟食自助吧

不只有火鍋！

熟食區備有5款熱食，在等候火鍋上桌前可以先來這裡夾一點解饞。

在火鍋食材選擇上很用心的土狗樂市，連熟食自助區的內容也可以感受到滿滿用心，外場人員會注意餐檯上的餐點狀況，讓每個饕客都能吃得滿足、吃得開心。

吃得到花枝鮮味、水分滿滿的酥炸花枝塊、鬆軟綿密的明太子洋芋，很推~

新鮮炊蒸的小籠湯包，是有湯汁的！

醬料自助

吃火鍋喜歡沾點醬料讓入口風味層次更加豐富的朋友們，可在此區自行調製喜歡的火鍋醬料。

■ 土狗樂市_飲料冰品自助吧

Niseko冰淇淋、果汁風味沙瓦機、咖啡機、茶飲、冷開水。

冬瓜檸檬、英式紅茶、冷開水。

4種口味的氣泡類飲品、8種熱飲的咖啡機。

Niseko冰淇淋有4個口味。

芒果乾吃得到芒果原有的豐富水果香氣。

Ⅳ 土狗樂市餐點分享

這餐點了：

麻油雞湯

川味麻辣湯

蒜香奶油味噌湯

蛤霸鍋

台灣元榆去骨雞腿

美國無骨牛小排

主食系列

生魚片丼

散壽司丼

烏龍麵

手工蛋餃 6個

小農蔬菜盤

擁有高評價的指標之一：火鍋蔬菜盤，以多樣化的小農蔬菜為主角搭配土雞蛋、凍豆腐堆疊的小農蔬菜盤，不管用哪種湯底煮都可以吃到優質蔬果的自然清甜。

■ 火鍋湯底系列

√ 麻油雞湯 100元

選用厚度不高的清香型麻油與老薑一起炒製，搭配每天熬煮的醇香雞湯，堆疊讓人喝了暖心也暖胃的麻油雞湯。

每一口都可以喝到迷人的麻油香氣，雞肉、松阪豬放這鍋煮超搭！

√ 川味麻辣湯 150元

嚴選13種天然香料炒製出香氣層次豐富、辣感不刺激的溫和型川味麻辣湯。

鍋底的鴨血口感十分滑嫩、完全沒有腥味；口感細嫩的豆腐吃完鍋內的還想再加一份。

現切原塊肉片夾入涮幾下，美味加倍！

√ 蒜香奶油味噌湯 170元

不吃辣的朋友們超推這鍋！

煮菜、涮肉、煮海鮮都很搭~

愛海鮮的朋友們推薦可以點這鍋！

放入蒜香奶油味噌湯中煮熟的蛤蜊，享受在嘴裡化開的滿滿自然鮮。

把小農蔬菜盤整盆放入蒜味奶油味噌湯煮也很讚，完美襯托鎖在蔬菜裡的自然甜。

■ 海鮮肉品系列

√ 蛤霸鍋 1100元

重達2公斤的大蛤蜊、兩顆超巨牛奶貝上桌，直接吸走所有人的注意力，存在感超高~

有附上專門用來煮海鮮的網勺，一簍大約放5~6顆蛤蜊就滿了，放入沸騰湯底中煮約3、4分鐘，輕鬆享用鮮味飽滿的蛤蜊肉，兩個人分享這盆超滿足。

√ 台灣元榆去骨雞腿 480元

目前在火鍋餐廳看到排名前幾名的雞肉肯定有它！

跟麻油雞湯根本完美伴侶的台灣元榆去骨雞腿肉，煮熟後的雞皮部分是可以吃到膠質感的完全沒有油膩感、鎖住滿滿肉汁的雞肉吃得到肉鮮味。

√ 美國無骨牛小排 550元

現點現切的美國無骨牛小排，均勻分布的美麗油花看起來也太好吃！

下鍋涮5~7分熟的熟度最剛好，柔嫩多汁的口感吃得到馥郁牛鮮味、細膩的油脂感。

■ 主食系列

√ 生魚片丼

在吃土狗樂市以前，想不到原來火鍋套餐還可以搭配生魚片丼飯呈現！

鋪在香Q甜醋飯上的厚切生魚片完全沒有因為它是附在火鍋套餐裡的就馬虎，入口吃到的軟綿、鮮甜，完全可以感受到生魚片的優質。

√ 散壽司丼

√ 烏龍麵

烏龍麵放在麻油雞湯裡煮熟入口，香爆！

■ 單點系列

√ 手工蛋餃 6個 100元

土雞蛋餃放在蒜味奶油味噌湯或麻油雞湯裡煮熟都有搭，蛋皮的口感很軟嫩、包裹在蛋皮裡的肉餡吸滿湯汁香氣，很讚。

Ⅴ消費資訊

√ 用餐日期：2024/12/18(三)

√ 付款方式：現金、信用卡

√ 用餐時間2小時

√ 低消

△ 0~6歲免費

△ 7~12歲，每人175元

△ 13歲以上，每人350元

■ 土狗樂市2024新菜單

台北中山區火鍋餐廳_土狗樂市菜單，來源：土狗樂市FB粉絲頁，2024/12/31

台北中山區火鍋餐廳_土狗樂市菜單，來源：土狗樂市FB粉絲頁，2024/12/31

台北中山區火鍋餐廳_土狗樂市菜單，來源：土狗樂市FB粉絲頁，2024/12/31

台北中山區火鍋餐廳_土狗樂市菜單，來源：土狗樂市FB粉絲頁，2024/12/31

台北中山區火鍋餐廳_土狗樂市菜單，來源：土狗樂市FB粉絲頁，2024/12/31

台北中山區火鍋餐廳_土狗樂市菜單，來源：土狗樂市FB粉絲頁，2024/12/31

台北中山區火鍋餐廳_土狗樂市菜單，來源：土狗樂市FB粉絲頁，2024/12/31

台北中山區火鍋餐廳_土狗樂市2025年菜預購，來源：土狗樂市FB粉絲頁，2024/12/31

台北中山區火鍋餐廳_土狗樂市包廂合菜菜單，來源：土狗樂市FB粉絲頁，2024/12/31

■ 土狗樂市最新優惠資訊

√ 土狗會員日專屬優惠

△ 每個月10號，消費滿5000元，贈送500元餐券

△ 每個月20號，免費升級所有湯底

△ 每個月30號，消費點數三倍送

台北中山區火鍋餐廳_土狗樂市最新優惠資訊，來源：土狗樂市FB粉絲頁，2024/12/31

土狗樂市會員每消費100元可累積一點，滿20點可玩轉轉盤一次。

Ⅵ 台北中山區火鍋餐廳相關資訊

土狗樂市

熱門搜尋：台北中山區火鍋餐廳、松江南京捷運站美食、台北中山區聚餐包廂餐廳、台北中山區寵物友善餐廳

設施：電梯、聚餐包廂、兒童座椅、洗手間

⏰ 營業時間

每天 11：00~14：00；17：00~22：00

📍 地址：台北市中山區建國北路二段3巷17號

📞 電話：02 2517 5212



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■ 品牌資訊

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