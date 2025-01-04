江子翠捷運站旁邊新開了一間燒肉吃到飽-炎上燒肉，搭捷運來很方便，如果開車來的話，附近可以把車停到江翠國小，走過來也不遠，12月才剛開始試營運，所以還有許多優惠。

走進店面，黑白現代風格的裝潢給人一種時尚感，配上牆上的裝飾的LED燈還有橘色的座椅，給人年輕有活力的感覺，店裡的排煙處理的蠻好，沒什麼看到煙霧，燒烤的煙味也不重。

店裡走的是吃到飽的路線，在蔬菜還有雞肉的部分，適用自助Bar的方式，可以自己取用，可以選自己想吃的分量，有些吃到飽一份的份量會比較大，在這裡可以依自己的分量調配自取，比如說每一樣可以都拿一個，這樣的方式也讓人比較不會浪費。

桶裝冰淇淋的部分是提供Häagen-Dazs四種口味的冰淇淋，而且提供的是熱門的口味。

飲料有汽水也有果汁和無糖茶，還有少見的橘子汁和椰子水，算是滿有誠意的飲料機，另外要提到，這裡有提供生啤酒喝到飽，而且是不管任何價位均有提供，無須每人額外加購付費，外面很多都需加購，對於想要吃燒肉配啤酒的人來說，不用加價就可以生啤喝到飽，非常超值。

警語：飲酒過量，有害健康。酒後不開車，安全有保障。未成年請勿飲酒。

在冰品除了哈根大使之外，還有牛奶霜淇淋可以搭配配料，再不大的店面可以規劃這麼多東西真的很厲害，盡可能地給顧客很多選項可以選擇。

而燒肉中重要的一環，沾醬的部分，更可以看到店家的用心，看那多樣的醬料，不管是日式、泰式、台式、韓式等各種不同的沾醬都有，而且都是店家用心調製的，比起自己調配的醬料，在口味上好上不少。

小菜有提供解膩的韓式泡菜和提升香氣還有口感的蔥鹽醬，我很喜歡店家的蔥鹽醬，沒有調得很鹹口，不會吃起來猛喝水，搭配牛肉吃起來非常過癮，又香又有口感。

每個桌上都有提供雞湯，在這寒冷的天氣哩，在飯前喝上一碗熱熱的湯，暖心又暖胃。

如果不想喝雞湯的話，店家的也有精燉的牛肉湯，牛肉燉的軟爛入味，配上蘿蔔的清甜，也是暖胃的好選擇。

不過我更愛的是店家的滷豬腳，看那透著光澤的醬色，就知道這個豬腳有多入味，那醬香佐著彈嫩的肉筋帶著Q軟的肉皮，一塊就不小心讓我扒了半碗飯，讓我差點忘了我是在吃燒肉吃到飽，滷豬腳真的挺厲害。

店家上菜的速度滿快的，一下子就上了滿滿一桌，不用擔心吃到飽最不想遇到的店家怕人吃，我們這次吃的是假日858/人的價位。

看這M9澳洲和牛前腿和這M9澳洲和牛三叉，兩種牛肉均勻分布的油花，切的大小也很大片，厚度上也很剛好，不會像有些店小小片的又很薄一夾就散掉，很影響燒烤體驗，吃起來很有肉感又有肉香。

這個M9澳洲和牛前腿是我最愛的品項，又加點了好幾次，滿推薦升級到858的價位可以吃個品項，品質也很穩定，後面點的幾盤油花也同樣漂亮，不會有點到後面都是油的肉片出現，細密的油花在火烤肉融化，入口即化的口感，帶著濃郁牛肉香氣直奔腦門，吃起來非常爽快過癮。

這個是Choice牛背肩，牛背肩的油花雖然不像和牛那麼緻密美麗，但強在豐腴的油脂帶來了極厚實的牛肉味道，每一口都多汁帶香，我很喜歡配上有很多洋蔥的鹽蔥醬，中和油脂的膩口，又增添口感，讓風味更上一層樓。

雖然不是木碳烤爐，但是火力調得很不錯，火力很足，烤起來的那個漂亮的焦紋，讓人食欲大增。

剛烤好的牛肉片包上一大匙特製的蔥鹽醬，清脆的洋蔥增加了口感，噴香的烤牛肉和蔥鹽醬的蔥香相輔相成，兩個就像最好的搭檔，美味互補，互不搶味。

右邊如果喜歡更厚更有肉感的可以選擇Choice背肩雪花牛排或是牛肋條，相當厚實的牛排吃起來十分有肉感，旁邊的牛五花帶著豐富的油脂，烤起來非常香，濃厚的油脂香氣只要簡單撒上玫瑰研究非常美味。

牛肋條是我在燒肉店必點的品項，因為帶有口感跟豐富的油脂，咬下去充滿肉汁，還有Q彈的牛舌，品質都很不錯，這裡的牛肋條也有店家自己醃漬的壺漬牛肋條，吃起來別有風味，不用再另外沾醬就很好吃。

櫻桃鴨肉串和鴨胸是外面比較少見的品項，這裡不用典到最貴的套餐也能吃的到。

喜歡大口吃肉也可以點羊排，拿起帶骨的羊排，吃起來非常爽快過癮。

豬肉的品項有松阪豬、滷大腸還有豬舌等等，台灣溫體的豬舌，我第一次在燒烤店看到，烤起來是意外的不錯，帶有彈性的口感滿好吃的，我喜歡沾上韓式的辣烤肉醬，不知道為什麼韓式的烤肉醬和豬肉很配，不論松阪豬和豬舌都很搭。

自取的蔬菜可以拿少少的，不用一次點一份玉米可能來四個，這樣可能會吃不完，或是不想吃這麼多，自助區補得也快，玉米筍是燒烤熱門品項，店家也沒有讓自助區空掉，當天大客滿狀態下，這樣的表現讓人很滿意。

海鮮在一般的套餐中也可以吃到，有扇貝、白蝦和圓干貝，白蝦還蠻大隻的，烤起來很彈牙脆口，我喜歡搭配泰式的酸辣醬，清香的檸檬味道和海鮮很搭，讓海鮮的鮮味更突出。

飯後的甜點當然少不了經典的烤麻糬，外皮烤的香脆的麻糬，中間還是軟Q的口感，沾上香甜的煉乳和花生粉就是吃燒肉的經典飯後甜點，但我更喜歡把熱熱的麻糬放在冰淇淋上，特別是放在Häagen-Dazs的濃脆花生醬冰淇淋，搭配起來非常好吃，冷熱同時入口的衝突口感，就像冰火菠蘿油一樣，讓人很難忘。

附上菜單。有4種價位可以選擇哦！

【門市資訊】

▲店名：炎上燒肉-板橋創始店

▲地址：新北市板橋區文化路二段351號

▲電話：(02)7751-5527

▲粉絲專頁：https://www.facebook.com/yakiniku.enjo

▲官方網站：https://yakinikuenjo.com/

▲營業時間：週一至週日 12:00–23:30