住池上次日，天氣舒爽伴著美麗山景慵懶地起床梳洗準備來去吃早餐~

我們大家走路前往到距離民宿不遠的人氣老店 大池豆皮店 ，

大池豆皮店 店外有可以停放腳踏車的位置。

店內有規劃室外用餐雅座，座位區環境乾淨。

壁面有公告寫著店內食品皆使用 非基改黃豆 製作。

點餐區壁面有放上餐點的圖片，除了豆包之外還有豆花、豆漿還有泡菜~~~

旁側桌上有放菜單可以先看要點什麼，豆漿有微甜&無糖兩種選項。

現場有販售小農寄售商品，有開車的話可以買一些當地的蔬果帶回家，這款原住民自製米酒辣椒吃過的很推~敢吃辣的可以試試。

除了餐點之外還有限量販售的 手工乾豆皮 ，拍完這張照片我再過去時就剩2包了。

恰逢豆皮店60周年，店內有販售60周年限量版伴手禮紙袋，插圖款的提袋，上面寫著:天然原味，開啟你的念念不忘。

難得來訪時段人沒有很多，我們選靠馬路邊的位子享用。

豆漿我們都選無糖的，豆漿我們喝起來覺得濃郁，喝到下方杯底有天然的沉澱物，泡菜是台式泡菜。

豆花品嚐起來綿密，糖水不會過甜。

豆皮一份4片，現炸的豆皮有淡淡的豆香，外皮酥酥的豆皮十分誘人~

豆皮品嚐起來外酥內軟，有淡淡豆香新鮮好吃。

沾醬的部分有醬油也有辣醬，辣醬部分是鹹辣醬，不會很辣。

搭配酸甜的台式泡菜，開胃好食。

大池豆皮店可以看到製作豆皮的工作區，因為工作場所環境高溫外人不能隨意進入，但可以從門口觀看裡面工作人員做豆皮的過程。

除了好吃的手工豆皮之外，很多遊客也是想一睹這個豆皮工作區。

餐點這樣吃下來十分有飽足感，怕假日人多可考慮安排平常日前往~品嚐完可以到附近散步走逛放鬆看看山景。

乾豆皮 老闆說冷藏可放2~3禮拜，吃起來比一般的豆皮的厚度來的厚，拿來煮湯麵或是火鍋都不錯~

豆皮店資訊👇👇👇

大池豆皮店

地址： 958台東縣池上鄉大埔路39之2號

(不接受訂位、現金支付、可素食)

電話號碼： 08 986 2392

營業時間：

星期六 07:00–14:00

星期日 07:00–14:00

星期一 07:00–14:00

星期二 07:00–14:00

星期三 休息

星期四 07:00–14:00

星期五 07:00–14:00

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