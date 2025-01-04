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【太平】壽喜燒一丁太平店．488元起日本和牛、小羔羊、霜降豬、雞柳、巴沙魚、牛肉湯、打拋豬、蔬食、飲品、甜點吃到飽～

台中 壽喜燒一丁太平店 壽喜燒一丁 太平美食 more
2025-01-04 23:51:00 文字：黑門莉's 生活、旅遊、美食日記
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黑門莉's 生活、旅遊、美食日記

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太久沒吃壽喜燒了,爬網一查看到太平中山路郵局那邊新開了一間『壽喜燒一丁太平店』

還有"壽星用餐三人打7折"的優惠,立馬訂位和家人們來用餐~

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餐廳位於太平中山路郵局總局的對面,有附停車場,但沒車位時,還是得附近找一下 

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店內清潔,座位多,很適合多人、團體來聚餐    

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Menu

三種吃到飽價位,差別在可享用的肉品,想吃哪個內容可依喜愛來選,不用被強迫一個價

午餐488、538、738

晚餐568、608、798

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自助吧居然還有燙牛肉湯!! 另外有泰式打拋豬可以澆飯
 

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可以來做自己的牛肉湯~

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泰式打拋豬

可以搭飯和Menu、自助吧上能點的麵食

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野菜放題

提供許多蔬食~很多原形食物

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我們夾了很多次...若不以肉肉吃到飽來說,來煮蔬菜吃到飽也補充纖維質也很健康hearts_pink.gif

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飲料自助吧也提供很多飲品...茶類、碳酸飲料、咖啡、果汁、冰沙....

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咖啡、茶包飲品,還有馬玉山飲品

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甜點櫃也超多甜點、水果

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有布蕾、泡芙和巧克力就很超值了...吃鍋之外,真需要再留一個胃給甜點們~~

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還有能自己DIY的可頌鬆餅,自己做自己加料,愛吃什麼口味都可以隨意加~

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倒壽喜燒醬汁前會給金磚牛肉...也會附開水讓客人自行調整壽喜燒醬的鹹甜度

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開煮了~~

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我們點了牛肉、豬肉、羊肉~ 

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續點會由送餐機器人送來～ 

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肉片都大一片,薄厚剛好,巴沙魚肉也很大一塊

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我們一直煮很多肉肉來吃

『壽喜燒一丁』絕對是選擇來吃肉肉的好地方~

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用壽喜燒煮熟的肉片和蔬菜,沾上蛋液一起享用,口感鮮嫩滑順

這樣的搭配不僅增添了風味,還讓每一口都充滿了豐富的層次感~

讓人忍不住一口接著一口,享受這日式美食的樂趣

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"光餅"是看到Menu上特別介紹的必點餐點,Menu上的吃法攻略,於是點了一份來吃看看

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送來的光餅,用日式餐盒裝著,這樣一份很有儀式感耶!!

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依照Menu上的吃法自己做一份

by the way~略像小漢堡的光餅有烤過,拿起來蠻燙的

但因為是這樣烤好燙騰騰的,所以夾了肉片後特別好吃!!

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好吃!! 別忘了也要點來吃!!

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再來是另一個胃的故事~~

布蕾、奶酪、蛋糕、泡芙...通通都再吃一輪77.gif  

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可頌鬆餅是我很推的good.gif  

烤好的可頌鬆餅金黃酥脆,吃起來酥脆,內部是柔軟可口

冰藏櫃裡還有提供鮮奶油可以擠在可頌鬆餅上一起吃,也有很多配料可以加~

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我們搭配冰淇淋、鮮奶油,再加上楓糖漿,都能增添更多風味和層次感

任何配料都不加簡單吃的話,可頌鬆餅的脆度和香氣也十分美味

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這哈蜜瓜超甜的!!

可能都會提供當季的水果,喜歡吃水果的人也別錯過~

這次來用餐很滿意,以肉品、自助吧而言,價格是很划算的,會讓人吃完再訪的壽喜燒鍋物店

 

 

 

 

壽喜燒一丁太平店 https://one-ding.weebly.com/

FB：壽喜燒一丁太平店

【店址】台中市太平區中山路四段26號

【TEL】04-2395-0608

【營業時間】上午11:00–晚上11:00〈最後用餐到晚上12點〉

附停車場／一成服務費

太平店線上訂位

其他分店

 

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壽喜燒一丁太平店

phone04-23950608
place台中市太平區中山路四段26號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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