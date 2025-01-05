實在太狂啦！馬辣公館店獨家推出「心潮酒吧」，六公尺酒牆16種酒品無限暢飲！不僅是大家都知道的高 CP值火鍋吃到飽 ，連紅白氣泡酒、沙瓦、啤酒、還有多種甜甜妹酒通通有，酒精濃度從3%到12％都有！從 香甜的果香到濃郁醇酒 ，要嗨要微醺都OK！除了創意調酒還有經典Highball，營業到凌晨兩點還不趕快訂起來！

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馬辣公館店用餐環境

▼其實我根本是住在附近土生土長的當地人啊！公館馬辣真的是我從學生時期吃到現在的「老字號火鍋神店」啊～最近舊址搬遷，一樣在同一條「汀州路」上往前走前幾步路的位置

▼馬辣公館店裡面全新裝潢，跳脫以往的風格，這次走 輕工業風 加上大膽螢光撞色以及霓虹燈設計。搭配牆上一些年輕風格的掛畫，讓整體空間放鬆舒適

▼用餐桌面相當寬敞舒適，即便是吃到飽拿了很多食材擺在桌上也不會感到侷促

馬辣公館店限定-心潮酒吧爽喝16種酒

▼其中最讓人興奮的應該就是這面長達6公尺的酒牆了！放眼望去16種酒全部任你喝！搭配霓虹霓虹燈真的很有夜店酒吧的感覺（該喝了啦～～

▼除了紅白氣泡酒、沙瓦、啤酒、還有多種甜甜妹酒，酒精濃度從3%到12％都有！從 香甜的果香到濃郁醇酒 ，要嗨要微醺都OK！除了創意調酒還有經典Highball，喝起來甜甜的很順口，很像飲料會不小心喝太快，女生要小心啊XD

▼愛喝酒的我真的是一放下包包就立刻衝來這裡，其中我覺得妹子嗨、烏龍趴都還不錯

▼還可以去自助吧加一些水果做專屬創意特調。氣泡酒加綠葡萄還挺好喝的喔！

▼和朋友一起來直接喝了好多杯，幾乎都要試了一輪XD。外面的調酒一杯都要 300 起跳，這裡通通可以無限喝，超划算～今晚拎啦。真的只有馬辣可以超越馬辣！CP值也太高，較其他酒吧怎麼生存啦～要辦趴、要聚餐肯定都會直接約在這裡

馬辣上百種品項自助吧

▼忘情喝酒的快樂我都忘記今天是來吃火鍋的XD 整排自助吧上百種食材放眼望去琳瑯滿目！所有你想得到的火鍋食材這裡幾乎都找得到～馬辣真的不僅價錢合理食材又豐富多樣，包準是吃一餐飽三餐CP值很高～也難怪十幾年過去生意依舊很好。

▼多種新鮮的蔬菜、火鍋料，這裡還吃得到基隆特產「蛋腸」耶！還有13種魚港直送的海鮮～鱸魚、巴沙魚、鯛魚、白蝦、蛤蠣、淡菜、花枝、魷魚全都任你吃！

▼蔬菜用看的就知道真的很新鮮翠綠。還有我最愛的水蓮，平常自己買真的不便宜，今天當然要拿爆！蓮藕煮湯後依舊脆口好吃

▼馬辣吃到飽 最低只要$698 就有這麼多豐富食材真的太可以了！光是蛤蜊我們就吃了快半斤吧XD 有夠過癮的啦

▼自助吧的手打花枝漿、虱目魚滑、手打鮮蝦滑也都是必拿的，每一口都很脆口Ｑ彈。除了蔬菜和海鮮，自助吧也有雞肉喔

▼各種口味的麵食、還有雞蛋也是無限供應喔

▼馬辣集團最有名的飯吧！！雖然說吃到飽要少吃澱粉類才會回本，但他們的飯吧真的太下飯，有夠好吃！被澱粉炸彈轟擊也爽快啦！！

▼我媽最愛的 滷肉飯 ，肥肥的滷肉充滿膠質鹹香入味～裡頭還有滿滿的鳥蛋。（我媽這個小鳥胃拿整整一大碗還有好多顆鳥蛋，竟然還全部吃光光，就知道這是真的好吃XD）

▼ 安格斯牛黑咖哩 光是看這個畫面就知道醬汁超級濃郁～牛肉塊也給的很大塊，口感厚實燉煮到很入味。 壽喜燒牛肉丼 鹹鹹甜甜醬汁也是超下飯！

▼還有鴨血豆腐可以單吃也可以丟進麻辣鍋湯底煮，豆腐細緻的孔洞吸飽湯汁超Juicy。鴨血軟嫩滑口也很入味。

▼醬料區也比一般火鍋店還要多更多

▼不喝酒的話也有 28款無酒精冷熱飲品～絕對可以找到你愛的那一款

▼飯後甜點還有各種新鮮水果、以及蛋糕點心，還有我最愛的中華豆花跟統一布丁耶！

▼飯後還有哈根達斯、莫凡彼冰淇淋

▼口味選項超多種

▼女生的甜點胃就是不管吃再怎麼飽還是可以再挖個三大球當作結尾XD

▼馬辣的肉品都是使用 原塊肉切片 ，雖然是吃到飽但是肉質完全不馬虎！還有一個冷凍展示肉櫃，讓大家可以更清楚肉品的模樣及油花紋路。

菜單

吃到飽價位：$698、$798、$898

(晚餐、六日、例假日以上價位+$100）

▼平日午餐最低只要$698，就可以喝整排酒牆、爽吃自助吧上百種食材、還有9種頂級好肉、13 種漁港直送海鮮、數十種進口冰品，這CP値已經太高啦！如果你是頂級食材控，推薦+$200就可以直上最高級「極上三和牛」，直接實現頂級和牛自由、所有品項都能點好點滿

馬辣「極上三和牛」餐點介紹

▼「極上三和牛」方案多了 美、澳三種和牛 外(美國 SRF 極黑和牛霜降、美國 SRF 極黑和牛雪花、澳洲黑毛和牛 M6-M9)，海鮮還有 巨大海虎蝦、阿根廷天使紅蝦、阿拉伯藍鑽蝦、鮮甜大草蝦 通通無限供應，真的超級豐富根本吃不完

▼這次火鍋湯底點了「經典麻辣鍋」、「卜卜蜆雞腿鍋」。首推一定要點「經典麻辣鍋」，加入青花椒、大紅袍、朝天椒還有十多種主廚秘製香料，湯頭香麻帶勁但不會太過油膩。爽辣的湯頭最適合涮肉，不用沾醬就很夠味好吃。鍋底還吃得到軟嫩入味麻辣鴨血。自助吧的滷牛筋、滷牛肚，加入鍋底一起煮超讚～

▼第一次嘗試他們的「卜卜蜆雞腿鍋」，鍋底滿滿的蛤蜊和雞腿肉、湯底濃郁的蒜頭香真的有夠愛～溫潤厚實蒜香十足

▼ 美國SRF極黑和牛雪花 ，油花豐富肉質柔嫩多汁，一下鍋就有濃濃的牛肉風味，，三到五分的熟度最好吃！

▼ 美國SRF極黑和牛霜降 ，軟嫩中帶點筋，口感軟嫩適中。和牛都記得不要太熟口感會比較好喔！

▼還有我最愛的松阪豬，還排成花朵形狀好漂亮。切得滿有厚度，下鍋煮後依舊脆口彈牙

▼自助吧有的花雕雞肉，本身就有醬料醃製過，不用醬料就很入味。口感鮮嫩

▼ 巨大海虎蝦、阿根廷天使紅蝦、阿拉伯藍鑽蝦、鮮甜大草蝦 通通都可以無限享用！！

▼蝦子都非常新鮮肉質Ｑ彈、蝦殼很好撥

▼Ｑ彈新鮮的九孔鮑、還有又大又肥美的雞胇！

▼只能說馬辣真的太CP值啦！快點揪朋友一起來享受喝整排酒牆的樂趣吧

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【馬辣心潮麻辣鍋－台北公館店】資訊＆其他

IG：@bearbbq_official

地址：台北市中正區汀州路三段94號(公館捷運站)

交通：捷運公館站

電話：02-2365-7625

營業時間：11:30-02:00

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